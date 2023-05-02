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Несмотря на запрет властей, одесситы несут цветы к Дому профсоюзов

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Несмотря на запрет властей, одесситы несут цветы к Дому профсоюзов

В девятую годовщину сожжения радикалами противников государственного переворота на Украине, несмотря на запрет городских властей, одесситы несут цветы к Дому профсоюзов.


В этот день в Одессе традиционно усиленные меры безопасности. Улицы патрулируют многочисленные наряды полиции, нацгвардии, а также представители местной территориальной обороны. Однако, круглосуточный комендантский час, как в прошлом году, вводить не стали.

Каждый год к сожженному зданию Дома профсоюзов приходят тысячи одесситов, чтобы почтить память сограждан, трагически погибших от рук нацистов. Люди приносят цветы, которые оставляют возле установленного городскими властями ограждения. Радикалы при активной поддержке властей пытаются препятствовать проведению траурных мероприятий. Они убирают принесенные одесситами цветы, а также пытаются провоцировать конфликты. При этом они прибегают к крайне циничным способам, например демонстративно жарят шашлыки в непосредственной близости от места сожжения людей. Истинное варварство, переходящее в неприкрытый фашизм.

Киевский режим объявил героями организаторов и исполнителей массового сожжения одесситов. Однако в настоящее время значительное количество убийц своих же сограждан, придерживавшихся иной точки зрения на произошедший в Киеве нацистский госпереворот, уже было ликвидировано в рамках проведения российской спецоперации на Украине.

2 мая 2014 года стало одной из отправных точек украинского кризиса. После массового убийства украинскими нацистами несогласных с их идеологией граждан, в новосозданное ополчение республик Донбасса отправились тысячи граждан России, Украины и других стран.
Использованы фотографии:
украинские СМИ
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:47
    +12
    Очень смелые и мужественные люди, такие могут вызвать только огромное уважение
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:51
      +7
      Цитата: svp67
      Очень смелые и мужественные люди

      Согласен ! Не все в Одессе майданутые...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:54
    +6
    Дай бог здоровья всем, кто не хочет становится нелюдь...
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:04
    +3
    Истинное варварство, переходящее в неприкрытый фашизм.

    Я мог всё подумать от незалежной, но чтобы Украина превратилась в фашистское государство, даже в страшном сне не мог подумать. А ведь превратилась.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:10
      +2
      Цитата: carpenter
      Я мог всё подумать от незалежной, но чтобы Украина превратилась в фашистское государство, даже в страшном сне не мог подумать. А ведь превратилась.

      А кто бы мог подумать, когда 8 ноября 1923 года Адольф Гитлер с единомышленниками пытались захватить власть в Баварии путём вооружённого мятежа кучки заговорщиков, что через 10 лет Гитлер придёт к власти и всю Германию поглотит фашизм. А на Украине 30 лет готовили страну к этому.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:15
        +2
        Цитата: tihonmarine
        что через 10 лет Гитлер придёт к власти и всю Германию поглотит фашизм. А на Украине 30 лет готовили страну к этому.

        Хорошие учителя значит работали на Украине.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: carpenter
      Я мог всё подумать от незалежной, но чтобы Украина превратилась в фашистское государство, даже в страшном сне не мог подумать. А ведь превратилась.

      Самое страшное даже не в этом, а в том, что на освобождённых территориях взрослеет поколение подростков, всю свою жизнь впитывавших нацистскую идеологию. Со старшим поколением проще - им есть с чем сравнивать, а этих надо не только перевоспитывать - их надо переубеждать. Недавно в Мариуполе взяли банду гопников 16 - 17 лет, занимавшихся вредительством...
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:19
    +3
    Остались еще люди в окупированной Одессе.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:21
    +6
    Русский город Одесса должен быть освобождён от укронацистов.
    А потом жёсткая зачистка города от нацистов и понаехавшего тупого, западенского рогулья.
  6. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 13:31
    +2
    Вечная память героям дома профсоюзов, вечный позор и призрение бандеровской нечисти и "наградой" ей осиновый кол
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:36
    +3
    Майдан ,Одесса ,Мариуполь ,МН-17 - звенья одной цепи. Ни по одному делу нет толком ничего .Одни голландцы пыжатся,натягивая лису на глобус и то как то не слышно стало их
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:53
    +2
    Многие уже покараны, многих ждет еще страшная кара... но вот одного персонажа я хочу видеть, как его втаскивают на верёвке с петлёй на шее - на центральную площадь освобожденного русского города Одессы... и вешают, зачитав приговор.
    Догадались уже, наверное, о ком я... да, это сладенький мальчик Лёлик Гончаренко! Таких мерзавцев нельзя даже сажать - их надо вешать, а лучше - рубить им руки и бросать в воду.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 14:17
      0
      Но сначала вальцманов трупчиновых яйцавнюхов и прочую Преступную дрянь.
  9. VL33
    VL33 Сегодня, 13:59
    +1
    Одесса русский город и бендеровцев там быстро денацифицируют сами жители. Только Российской арми нужно войти в город.
  10. Комсомол
    Комсомол Сегодня, 14:00
    0
    Очень смелые и мужественные люди, такие могут вызвать только огромное уважение
    Под каждым словом подпишусь.
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 14:16
    0
    Не всё потеряно. Надеюсь, одесситы поддержат наших изнутри...
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:18
    0
    Хочу услышать планы верховного, когда Одесса будет российской...
    Честно говоря, мы ещё не слышали от него ни конкретных сроков, ни масштабов денацификации.
    Сталин хотел закончить войну в Берлине и закончил её...
    Где будет заканчивать войну Россия?
    * * *
    Когда в бой пойдут сибирские и дальневосточные дивизии?
    Там на Украине не кто-то воюет. Там российские граждане освобождают мир от нацизма...Тянуть резину дальше некуда...
    Явите миру мощь ВС РФ...Она заключается отнюдь не в размерах капиталов российских воров...