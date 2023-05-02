В девятую годовщину сожжения радикалами противников государственного переворота на Украине, несмотря на запрет городских властей, одесситы несут цветы к Дому профсоюзов.В этот день в Одессе традиционно усиленные меры безопасности. Улицы патрулируют многочисленные наряды полиции, нацгвардии, а также представители местной территориальной обороны. Однако, круглосуточный комендантский час, как в прошлом году, вводить не стали.Каждый год к сожженному зданию Дома профсоюзов приходят тысячи одесситов, чтобы почтить память сограждан, трагически погибших от рук нацистов. Люди приносят цветы, которые оставляют возле установленного городскими властями ограждения. Радикалы при активной поддержке властей пытаются препятствовать проведению траурных мероприятий. Они убирают принесенные одесситами цветы, а также пытаются провоцировать конфликты. При этом они прибегают к крайне циничным способам, например демонстративно жарят шашлыки в непосредственной близости от места сожжения людей. Истинное варварство, переходящее в неприкрытый фашизм.Киевский режим объявил героями организаторов и исполнителей массового сожжения одесситов. Однако в настоящее время значительное количество убийц своих же сограждан, придерживавшихся иной точки зрения на произошедший в Киеве нацистский госпереворот, уже было ликвидировано в рамках проведения российской спецоперации на Украине.2 мая 2014 года стало одной из отправных точек украинского кризиса. После массового убийства украинскими нацистами несогласных с их идеологией граждан, в новосозданное ополчение республик Донбасса отправились тысячи граждан России, Украины и других стран.