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Зампред Совбеза РФ прокомментировал идею украинских нацистов учредить орден Бандеры

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Зампред Совбеза РФ прокомментировал идею украинских нацистов учредить орден Бандеры

Идея учреждения на Украине ордена Степана Бандеры встретила ироничный ответ заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Политик опубликовал его в своем Telegram-канале.


Как написал Медведев, нацисты в Киеве требуют учредить орден в честь Степана Бандеры – нациста и гитлеровского пособника. Но, шутит зампред Совбеза, если уже дело дошло до увековечения памяти о разнообразных нацистских преступниках, то украинским нацистам можно было бы учредить и орден Евгена Коновальца, и медаль Романа Шухевича.

Далее Медведев рекомендует немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам – Бенито Муссолини, в других странах – ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников фюрера нацистской Германии.

А чего стесняться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология

- пишет заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Завершает свой пост Медведев предложением учредить «орден Володимира Зеленьского» - «на всякий случай».

Если серьезно, то очень интересно, как воспринимают предложение учредить орден имени Бандеры – нацистского военного преступника, виновного в убийстве тысяч евреев, поляков, лиц других национальностей, в том же Израиле, в США с его многомиллионной еврейской диаспорой или, чего уж там, в соседней Польше. Ведь этнические поляки от рук бандеровцев весьма пострадали, а теперь идейные наследники гитлеровских приспешников хотят чтить память Бандеры, и не ровен час, когда в Польшу будут приезжать украинские чиновники и военные с ликом одного из главных врагов польского народа на груди.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 12:44
    +2
    А шо ешо не утвердили ? Хлопцы в очередь .
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:48
      +2
      «орден Володимира Зеленьского» -
      Это будет высший орден майданутых ! wassat
      1. potap6509
        potap6509 Сегодня, 13:04
        0
        С закруткой на спине fellow да, да мой комент тд и тп.
    2. Комментарий был удален.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:45
    +1
    шутит зампред Совбеза

    Стало быть времени для шуток много.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:56
      0
      Ну да, "... мажу маслом бутерброд - сразу мысль, как там народ? И икра не лезет в горло и компот не льётся в рот..."
    2. zloybond
      zloybond Сегодня, 13:31
      0
      Хорошая идея. Собирать списки этих бандеровских хероев. В будущем будет удобно их отделять от нормальных людей. Если живы останутся.
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:45
    -2
    какой-то тип разместил петицию на сайте президента Украины, а у нас уже целый зампред СБ комментит... не много ли чести для какого-то ноунейма?
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 12:59
      0
      какой-то тип разместил петицию на сайте президента Украины, а у нас уже целый зампред СБ комментит...
      не верю в то, что ДАМ круглосуточно мониторит украинские петиции. Видимо ему подсказали прокомментировать. Значит продолжат обсуждать на вечерних программах.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:28
        0
        Цитата: NotPetya
        не верю в то, что ДАМ круглосуточно мониторит украинские петиции.

        Дима с детства был прилежный мальчик, так что не сомневайтесь
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:46
    +1
    Ой да ладно, для полякских политиков это все фигня. Если всерьез неприемлемо было бы то шумерам бы не помогали. Знают они всё но им пока удобно.
  5. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 12:50
    +4
    Историю не знают, от того и не отвечают адекватно. Еще Петр I учредил для украины главный орден, называется Орден Иуды. Первый кавалер - гетьман Мазепа. Жаль вручить не успели. Надо его возродить, только серебро зпментиь на олово или свинец, еще предусмотреть закрутку на спине, для кавалеров, которые на шее носить отказываются.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:06
      +3
      серебро зпментиь на олово или свинец

      А еще лучше на английский обедненный уран из трофейных противотанковых снарядов.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: OldMetall
      Еще Петр I учредил для украины главный орден, называется Орден Иуды. Первый кавалер - гетьман Мазепа.

      Интересное государство, на территории незалежной, все иуды у них сейчас херои. Ни одной страны в мире нет такой.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:50
    +3
    Да плевать этим евреям у них нацисты есть правильные (одобренные амерзскими хозяевами) и остальные неправильные.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 12:52
    +1
    Если серьезно, то очень интересно, как воспринимают предложение учредить орден имени Бандеры – нацистского военного преступника, виновного в убийстве тысяч евреев, поляков, лиц других национальностей, в том же Израиле, в США с его многомиллионной еврейской диаспорой или, чего уж там, в соседней Польше.
    Израиль и США пропустят "мимо ушей", а Польша будет таких гнобить и "морды бить", но втихаря...
    А так то, уже четко можно будет выделять "бандеровцев"
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:54
    0
    Лучше учредить Орден Кастрюли
    ____________.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:04
    +1
    нацисты в Киеве требуют учредить орден в честь Степана Бандеры
    На очереди ордена и медали Шухевича, Мазепы... Про основную нынешнюю идеологию Европы Д. Медведев правильно подметил. Так активно помогали нацистскому режиму в период 2 МВ, что и сегодня без оглядки бросились в тот же омут. Надеюсь, что итог будет такой же - плачевный и без войны в Европе, т.к. сами себя на этом доконают.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      Надеюсь, что итог будет такой же - плачевный и без войны в Европе, т.к. сами себя на этом доконают.

      Скорее без войны, Европа не обойдется, очень ей уж хочется, в "гиену огненную".
  10. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 13:10
    +1
    А чего уж тогда только европейских нацистов прославлять? Азербайджанцы вполне себе могут учредить орден гитлеровского пособника Расулзаде, а армяне орден Нжде. Памятники то им ставят и до упаду с пеной у рта спорят кто из этих "хероев" больше предатель,а кто предатель немножко... Нам вообще пора сейчас очень на многое перестать закрывать глаза и нацистов и гитлеровских пособников прославляемых в некогда союзных республиках так и называть-нацистами и предателями. Ну а те для кого они герои сами нацисты и иуды.
  11. сайгон
    сайгон Сегодня, 13:14
    +1
    Не а чё в правильном направлении думают парняги !
    Надо такой орден как плевок в рыла Польским панам и Израилю за помогательство посильное , а что чем плохо .
    Орден дырявого совсем в духе толерастизма и прочей ценности радужных оттенков ю
    При это хай знаю кому помогают и за какое спасибо.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:20
    0
    Как написал Медведев, нацисты в Киеве требуют учредить орден в честь Степана Бандеры – нациста и гитлеровского пособника.

    И подписывать указ будет еврей, который будет возить израильские делегации в Бабий Яр и говорить о невинно убиенных.
  13. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:26
    0
    "Зампред Совбеза РФ прокомментировал идею украинских нацистов учредить орден Бандеры". Самым лучшим материалом для изготовления этого ордена является прессованное говно. Оно будет идеально символизировать Бандеру.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:38
    +1
    Учредить орден Степана Бандеры и наградить им Дуду ! Посмотреть бы
  15. _просто
    _просто Сегодня, 13:52
    0
    Представьте такой орден им. Бандеры на груди особой отличившихся наёмников- поляков... Картина маслом.
  16. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 14:15
    0
    Ну по такому эскизу https://vk.com/photo596982438_457239100?all=1 я например буду не против