Зампред Совбеза РФ прокомментировал идею украинских нацистов учредить орден Бандеры

А чего стесняться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология

Идея учреждения на Украине ордена Степана Бандеры встретила ироничный ответ заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Политик опубликовал его в своем Telegram-канале.Как написал Медведев, нацисты в Киеве требуют учредить орден в честь Степана Бандеры – нациста и гитлеровского пособника. Но, шутит зампред Совбеза, если уже дело дошло до увековечения памяти о разнообразных нацистских преступниках, то украинским нацистам можно было бы учредить и орден Евгена Коновальца, и медаль Романа Шухевича.Далее Медведев рекомендует немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам – Бенито Муссолини, в других странах – ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников фюрера нацистской Германии.- пишет заместитель председателя Совета безопасности РФ.Завершает свой пост Медведев предложением учредить «орден Володимира Зеленьского» - «на всякий случай».Если серьезно, то очень интересно, как воспринимают предложение учредить орден имени Бандеры – нацистского военного преступника, виновного в убийстве тысяч евреев, поляков, лиц других национальностей, в том же Израиле, в США с его многомиллионной еврейской диаспорой или, чего уж там, в соседней Польше. Ведь этнические поляки от рук бандеровцев весьма пострадали, а теперь идейные наследники гитлеровских приспешников хотят чтить память Бандеры, и не ровен час, когда в Польшу будут приезжать украинские чиновники и военные с ликом одного из главных врагов польского народа на груди.