Зампред Совбеза РФ прокомментировал идею украинских нацистов учредить орден Бандеры

Идея учреждения на Украине ордена Степана Бандеры встретила ироничный ответ заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Политик опубликовал его в своем Telegram-канале.
Как написал Медведев, нацисты в Киеве требуют учредить орден в честь Степана Бандеры – нациста и гитлеровского пособника. Но, шутит зампред Совбеза, если уже дело дошло до увековечения памяти о разнообразных нацистских преступниках, то украинским нацистам можно было бы учредить и орден Евгена Коновальца, и медаль Романа Шухевича.
Далее Медведев рекомендует немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам – Бенито Муссолини, в других странах – ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников фюрера нацистской Германии.
А чего стесняться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология
- пишет заместитель председателя Совета безопасности РФ.
Завершает свой пост Медведев предложением учредить «орден Володимира Зеленьского» - «на всякий случай».
Если серьезно, то очень интересно, как воспринимают предложение учредить орден имени Бандеры – нацистского военного преступника, виновного в убийстве тысяч евреев, поляков, лиц других национальностей, в том же Израиле, в США с его многомиллионной еврейской диаспорой или, чего уж там, в соседней Польше. Ведь этнические поляки от рук бандеровцев весьма пострадали, а теперь идейные наследники гитлеровских приспешников хотят чтить память Бандеры, и не ровен час, когда в Польшу будут приезжать украинские чиновники и военные с ликом одного из главных врагов польского народа на груди.