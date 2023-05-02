Доктор исторических наук Александр Черемин: Современная Польша своим существованием обязана Советскому Союзу

Польша своим существованием обязана Советскому Союзу, границы польских земель тоже устанавливала Москва, именно это не устраивает нынешние польские власти, проводящие русофобскую политику. Желание Варшавы "наказать" Россию выплатой неких "репараций" прокомментировал доктор исторических наук, член экспертного совета общероссийского движения "Сильная Россия", Александр Черемин для "Военного обозрения".
Современная Польша в нынешних границах была создана Советским Союзом, который еще в 1944 году начал продавливать идею создания Польского государства гораздо большей площади, чем было до Второй мировой войны. В 1945 году именно Москва настояла на присоединении к Польше многих земель, в том числе немецких, а также части входивших в состав СССР с 1939 года.
Освобождала Польшу от немецко-фашистских захватчиков советская армия, в состав которой входило небольшое количество польских военнослужащих, объединенных в войско Польское. Заявления современных польских псевдоисториков о главенствующей роли польской армии в освобождении, является попыткой выдать желаемое за действительное и переписыванием истории в угоду Западу.
Власти Польши понимают, что своим существованием обязаны Советскому Союзу, а значит и России, которая является его преемником. Их это не устраивает, они хотят дистанцироваться от "варварской" России, выдвигая различные требования.
Напомним, что ранее в Варшаве рассказали о планах получить с России некие репарации за "годы советской оккупации", а также невыплаченные 30 млн. золотом в рамках мирного договора 1921 года. В основе польской политики лежит желание захватить как можно больше территорий, которые поляки считают своими.