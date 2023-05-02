Военное обозрение
Войти Регистрация

Доктор исторических наук Александр Черемин: Современная Польша своим существованием обязана Советскому Союзу

21
Доктор исторических наук Александр Черемин: Современная Польша своим существованием обязана Советскому Союзу

Польша своим существованием обязана Советскому Союзу, границы польских земель тоже устанавливала Москва, именно это не устраивает нынешние польские власти, проводящие русофобскую политику. Желание Варшавы "наказать" Россию выплатой неких "репараций" прокомментировал доктор исторических наук, член экспертного совета общероссийского движения "Сильная Россия", Александр Черемин для "Военного обозрения".


Современная Польша в нынешних границах была создана Советским Союзом, который еще в 1944 году начал продавливать идею создания Польского государства гораздо большей площади, чем было до Второй мировой войны. В 1945 году именно Москва настояла на присоединении к Польше многих земель, в том числе немецких, а также части входивших в состав СССР с 1939 года.

Освобождала Польшу от немецко-фашистских захватчиков советская армия, в состав которой входило небольшое количество польских военнослужащих, объединенных в войско Польское. Заявления современных польских псевдоисториков о главенствующей роли польской армии в освобождении, является попыткой выдать желаемое за действительное и переписыванием истории в угоду Западу.

Власти Польши понимают, что своим существованием обязаны Советскому Союзу, а значит и России, которая является его преемником. Их это не устраивает, они хотят дистанцироваться от "варварской" России, выдвигая различные требования.

Напомним, что ранее в Варшаве рассказали о планах получить с России некие репарации за "годы советской оккупации", а также невыплаченные 30 млн. золотом в рамках мирного договора 1921 года. В основе польской политики лежит желание захватить как можно больше территорий, которые поляки считают своими.
Использованы фотографии:
https://t.me/CheryominA
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 13:02
    0
    Советскому Союзу обязаны своим существованием не только Польша, но и многие государства и народы никогда в истории не существовавшие. Правда вот кроме Белоруссии и белорусов, собственно тех же русских, дружественных нам что то на память не приходит.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:05
      +3
      Доктор исторических наук Александр Черемин: Современная Польша своим существованием обязана Советскому Союзу
      Власти Польши понимают, что своим существованием обязаны Советскому Союзу, а значит и России, которая является его преемником. Их это не устраивает, они хотят дистанцироваться от "варварской" России, выдвигая различные требования.

      Это хорошо, что российские учёные историки опять занялись Польским вопросом в истории ВОВ.
      Однако чтобы Польша реваншистски не наглела в отношении РФ, законодателям России нужно было ещё в 2011 году КАТЕГОРИЧЕСКИ прислушаться к словам Виктора Илюхина о необходимости - для безопасности и будущего благополучия самой России - восстановить истину в "Катынском деле" и категорически устранить подлог в пользу провокационной версии Геббельса, совершённый командой Горбачёва-Яковлева в документах "Секретной папки" Катынского дела ради их персонального политически-продажного предательского лизоблюдства перед США и коллективным Западом.

      Сколько бы в истории верёвочка ЛЖИ ни вилась, но конец ей должен быть!!!
      Ибо реваншистская Польша скачет верхом против России именно на ЭТОЙ ЛЖИ, с которой в своё время послушно перед Западом согласились и Ельцин и Путин.

      В противном случае Россия так и будет сопли жевать и кровью умываться перед всем миром и пресмыкаться перед "недоРечью Посполитой"!

      Виктор Илюхин. Правда о Катыни.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:24
        +3
        Катынский мемориал состоит из двух частей-католической и православной.В Смоленсе есть польский католический приход(это моя малая родина и я в курсе всего там происходящего).Пусть забирают свои кости и увозят их из Смоленска.Это место для них проклятое.Начиная с начала 17 века
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:46
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Катынский мемориал состоит из двух частей-католической и православной.В Смоленсе есть польский католический приход(это моя малая родина и я в курсе всего там происходящего).

          Я жил в 13 км. от этого места, старики рассказывали и мой учитель истории Николай Викторович, написал книгу о Катынь, но при Хрущёве её запретили к выпуску. Правду просто запретили.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:07
      +2
      Дело в том что мы живём сейчас в таком мире где мало кто считает себя кому то за что то обязанным.Циничность и невежество сейчас являются нормой.Поэтому все эти разговоры абсолютно бесполезны.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Дело в том что мы живём сейчас в таком мире где мало кто считает себя кому то за что то обязанным.Циничность и невежество сейчас являются нормой.Поэтому все эти разговоры абсолютно бесполезны.
        Если бы эти разговоры о ревашизме Польши были действительно "БЕСПОЛЕЗНЫ" от них бы либеральные власти России не отбрыкивались. А именно.

        Сейчас Россия ведёт свою СВО в Укрорейхе. Защитники России, как их отцы и деды в годы ВОВ, отдают свои жизни за свою Родину - героически гибгут в боях на полях сражений!
        И историческая СПРАВЕДЛИВОСТЬ в "Катынском деле" в отношении СССР/России должна быть КАТЕГОРИЧЕСКИ восстановлена - исторический подлог в отношении КА должен быть решительно УСТРАНЁН. А погибшие тысячами советские военнослужащии должны получить под Смоленском достойный памятный мемориал своей героической доблести на месте своей гибели.
        А лживо раздутый памятник, построенный на горбу России, погибшим в действительности от рук немецких захватчиков польским офицерам под Смоленском нужно снести так, как поляки сносносят наши памятники советским воинам-освободителям Польши от немецких захватчиков.
        Хватит России ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДУРЬЮ маяться!

        В Тверской области в 30 километрах от Твери есть мемориальный комплекс «Медное». Посетителей «Медного» уверяют – в этом месте покоятся останки более 6 тысяч польских военнопленных, расстрелянных властями СССР весной 1940-го года в Калинине. Подобный мемориал есть в Смоленской области (Катынь).
        Однако массовых расстрелов поляков в 1940 году властями СССР НЕ БЫЛО. А именно.
        В Смоленской области осенью 1941-го года польские военнопленные были расстреляны в катынском лесу немецко-фашистскими захватчиками.

        Более того. В период с 1941-го по 1943-й годы в районе села Медное находились несколько госпиталей. Там же хоронили советских воинов 29-й армии, умерших в медсанбатах от ран. А в месте, где сейчас расположен польский мемориал, находился пункт сбора тел погибших в боях красноармейцев, память которых до сих пор не увековечена. В 2006-м году представители «Союза Советских офицеров» установили на территории Медновского мемориала мраморную плиту в память о павших в боях советских воинах 29-й армии. Но вскоре плита загадочно исчезла.

        Мифы Медного.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      Польша своим существованием обязана Советскому Союзу,...

      Познавательно, но как видно не является непреложным фактом для Польши.

      Иногда приходишь к мысли, что СССР побережье Балтики, кроме Восточной Пруссии нужно было передать ГДР, в аренду, а в Восточной Пруссии создать Калининградскую область, без передачи какой-либо её части Польше.
      Южные части Литвы и Латвии передать в состав вновь образованной области РСФСР, так чтобы иметь прямой выход на Калининградскую область.
      А от Украины отрезать всё Левобережье и Новороссию до Молдавии и Румынии и передать их в состав РСФСР.

      Вообще, время после войны, было наверное самым удобным временем для ликвидации союзных республик и воссоздание губерний на подобие существовавших в Российской Империи, но Сталину почему то это не пришло в голову, а может он не успел это осуществить, если думал на эту тему.
    4. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:06
    +2
    Доктор исторических наук Александр Черемин: Современная Польша своим существованием обязана Советскому Союзу
    . Ну и что??? Это может как то повлиять на наши взаимоотношения???
    Там жёсткая борьба за власть, бодатся меж собой, НО, для нас один фиг, те и другие русофобы и будут строить свою политику... в сторону кого, есть варианты, а против кого, БЕЗ ВАРИАНТОВ. Они все наш враг...
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:08
    0
    Если быть последовательным, то Россия исторически своим появлением и существованием обязана, в т.ч., варягам-норманнам-викингам и монголо-татарам. Первые завершили процесс оформления государственности, вторые - хоть и крайне жестоко, но прикрыли феодальную раздробленность. От них у нас тоже долгое время пытались "дистанцироваться"...
    1. Игорь_Божко
      Игорь_Божко Сегодня, 13:20
      -1
      Господи Боже мой!!! В вас много монгольского?!?! Может быть, варяжского?! Есть такая наука ДНК ГЕНЕОЛОГИЯ. Вот против этого не попрешь. Прочтите на досуге. А еще Ломоносова почитайте об извращении, мягко говоря, истории российской. Ломоносову доверяете?
      1. iran
        iran Сегодня, 13:41
        -2
        Цитата: Игорь_Божко
        Есть такая наука ДНК ГЕНЕОЛОГИЯ. Вот против этого не попрешь.


        Знаете, татаро-монголы хозяйничали на Руси больше 200 лет. Я как-то слабо верю, что их мужики не интересовались сексом со славянками и что они все поголовно использовали многоразовые презервативы из кишки волка. В Америку завезли рабов-негров, сейчас есть что есть.
      2. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 13:47
        +1
        "ДНК-генеалогия" академической наукой признана лженаучной дисциплиной, выводы которой из раза в раз опровергают. Хватит здесь лженауку популяризировать. Ломоносов был конъюнктурным норманистом, несмотря на все свои заслуги в прочих дисциплинах. К началу XIX в., а к. XX в. - окончательно, было доказано преимущество норманизма над антинорманизмом в плане обоснованности и доказанности.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    +2
    Польша своим существованием обязана Советскому Союзу
    Многие страны обязаны Советскому Союзу: кто-то существованием страны, кто-то прибавлением территорий. Но память быстро выветрилась под влиянием Сша и Старой Европы, а в головы была загружена новая, исключительно русофобская. Польша и Прибалтика первые в этом списке прокаженных.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:10
    -2
    Доброта, бескорыстие они наказуемы. Мы им дали, но мы можем и взять обратно. Это не подарок. В случае войны с Польшей это будет обязательно. Вся территория бывшей Восточной Пруссии должна быть присоединена к России. Это диктует наша стратегическая безопасность. soldier
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:12
    +3
    Этот факт неизвестен только полякам. Неблагодарный народ. Впрочем как и другие, немцы например.
    Германия обязана своим существованием Сталину.
    Черчилль хотел раздробить Германию на отдельные части, как это было до её объединения.
    Сталин не дал.
    А своим объединением Германия обязана СССР и России.
    А что в ответ? Непризнание права русского народа на объединение и поставки оружия укрофашистам.
  8. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 13:18
    -1
    Справедливости ради, сейчас площадь Польши (312 тыс кв.км.) меньше, чем в 1938 году (389 тыс.кв.км). Хотя, с другой стороны, с экономической точки зрения Польша приобрела более развитые в экономическом отношении регионы, по сравнению с Западной Украиной, Западной Белоруссией и Виленским краем, совокупно имевшими большую площадь, но гораздо меньший экономический потенциал. Красная армия внесла решающий вклад в освобождение польских земель, это бесспорно. Но и совсем уж умалять роль Первой Польской армии и Армии Людовой, впоследствии объединённых в Войско Польское, тоже не стоит. Тем более там служила масса советских военнослужащих.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: Sergej1972
      Но и совсем уж умалять роль Первой Польской армии и Армии Людовой, впоследствии объединённых в Войско Польское, тоже не стоит. Тем более там служила масса советских военнослужащих.

      Да мы помним, но поляки забыли, что в боях за Варшаву погибли 200 000 советских солдат, а де армии Войска Польского составляли тоже, всего 200 000 солдат. Моих несколько дядей и братьев дедовых воевали в польских армиях, трое после войны вместе с Рокоссовским служили в Войске Польском. Но сейчас всё забыто, забыта стёртая фашистами с лица земли Варшава и 600 000 русских солдат погибших за Польшу. И почему мы должны помнить Катынь ? Поляки орут о контрибуции, а кто воскресит этих 600 000 убиенных, а них были и дети и жёны, а про них поляки тоже не дуют.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 13:26
    +2
    Доктор исторических наук Александр Черемин: Современная Польша своим существованием обязана Советскому Союзу
    И как не странно, именно это и является ПЕРВЫМ же пунктом обвинения СССР Польшей.
    По их мнению, СССР участвовал в разгроме и дележе Польши, уничтожил её "золотую молодежь" в своих концлагерях, а по итогам войны мало Польши компенсировал все это...
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:37
    +3
    В основе польской политики лежит желание захватить как можно больше территорий, которые поляки считают своими.

    Забыли историю, но можно напомнить:
    Когда императрице Екатерине Второй доложили об очередных, особо враждебных действиях Польши, она произнесла: «Государство сие России недружественно, поэтому на карте его быть не должно. Быть по сему!».
    И в 1772 году сие государство в один момент, исчезло на 150 лет.
    Не пора ли напомнить панам.
  11. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 13:47
    +1
    Любавический Рэбэ.
    Дедушка где-то пресёкся с "капитаном очевидность".
    Только все это глас вопиющего в пустыне.
    Вся эта еврогопкомпания это и так знает, да им все поуху.
  12. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 13:56
    0
    "Власти Польши понимают, что своим существованием обязаны Советскому Союзу, а значит и России, которая является его преемником. "

    нелогичное заключение...
    если чей то папа - спас утопающего и вытащил его из воды, это абсолютно не значит, что тонущий будет обязан спасением и его сыну, признанному наследником, родившемуся спустя много лет.. а СССР, да-Польша своими границами обязана бесспорно...