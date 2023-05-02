Посол киевского режима посетовал на падение интереса к украинскому конфликту в мире: «Мы не на первых страницах новостей»

На Западе и в мире в целом наблюдается существенное снижение интереса к событиям на Украине. На это посетовал посол киевского режима в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала Sky News.
Как отметил украинский дипломат, интерес в мировых средствах массовой информации к боевым действиям на Украине снижается. Это происходит, несмотря на сохраняющуюся поддержку западных правительств, сделал вывод посол.
Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше
- заявил Пристайко.
По словам дипломата, в мире «случаются другие трагедии», и резонанс от них, вероятно, затмевает продолжающийся уже более года вооруженный конфликт на Украине. Ничего удивительного в такой ситуации нет: на современное общество производит впечатление эффект новизны.
К тому же, огромная финансовая помощь Запада Украине начинает раздражать и американцев, и европейцев. Ведь на поддержку Киева расходуются колоссальные средства, с помощью которых и в США, и в странах Европы могли бы решаться внутренние социально-экономические проблемы. Вдобавок ко всему, ухудшается качество жизни населения из-за роста цен на энергетические ресурсы и продовольствие, и конца этой ситуации для западного обывателя также не видно.
Сейчас украинский режим пытается поддерживать ажиотаж вокруг конфликта с помощью постоянных заявлений про готовящееся контрнаступление. Но постоянный перенос сроков его начала также не лучшим образом влияет на сохранение интереса общества на Западе к украинскому конфликту.