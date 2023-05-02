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Посол киевского режима посетовал на падение интереса к украинскому конфликту в мире: «Мы не на первых страницах новостей»

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Посол киевского режима посетовал на падение интереса к украинскому конфликту в мире: «Мы не на первых страницах новостей»

На Западе и в мире в целом наблюдается существенное снижение интереса к событиям на Украине. На это посетовал посол киевского режима в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала Sky News.


Как отметил украинский дипломат, интерес в мировых средствах массовой информации к боевым действиям на Украине снижается. Это происходит, несмотря на сохраняющуюся поддержку западных правительств, сделал вывод посол.

Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше

- заявил Пристайко.

По словам дипломата, в мире «случаются другие трагедии», и резонанс от них, вероятно, затмевает продолжающийся уже более года вооруженный конфликт на Украине. Ничего удивительного в такой ситуации нет: на современное общество производит впечатление эффект новизны.

К тому же, огромная финансовая помощь Запада Украине начинает раздражать и американцев, и европейцев. Ведь на поддержку Киева расходуются колоссальные средства, с помощью которых и в США, и в странах Европы могли бы решаться внутренние социально-экономические проблемы. Вдобавок ко всему, ухудшается качество жизни населения из-за роста цен на энергетические ресурсы и продовольствие, и конца этой ситуации для западного обывателя также не видно.

Сейчас украинский режим пытается поддерживать ажиотаж вокруг конфликта с помощью постоянных заявлений про готовящееся контрнаступление. Но постоянный перенос сроков его начала также не лучшим образом влияет на сохранение интереса общества на Западе к украинскому конфликту.
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:14
    +2
    Посол киевского режима посетовал на падение интереса к украинскому конфликту в мире: «Мы не на первых страницах новостей»


    Единственное что беспокоит посла и его начальника актёра-комика?А больше ничего не смущает?Нет.А вдруг?Может быть совесть проснётся там feel Хотя о чём это я. Какая там совесть?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:51
      +3
      Скоро в мире будут чураться украинцев. А украинцы, в массе своей, станут называть себя русскими, более того россиянами. Запомните мои слова!
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:53
      0
      Где совесть была там давно буй вырос.
      Пусть берёт у начальника уроки игры на клавишных и поднимает интерес.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:16
      0
      Вот если бы Зеленский начал выступать перед законодателями европейских и англосаксонских стран в неглиже, а корреспондентам западных СМИ давать интервью в одеянии шута, вот тогда бы Украина снова вошла в топ новостей мировых СМИ.

      А так что, постоянное нытьё начальников киевского режима в исполнении песни "Дай, дай, дай", заплаканные физиономии солдат ВСУ с фронта и скандалы с беженцами с Украины во всех уголках Европы. Скучно и не интересно, а западному зрителю нужно новизна представления и яркое шоу, даже если это шоу будет кровавым.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:26
        0
        заплаканные физиономии солдат ВСУ
        Причем когда их показывают по БиБиСи, то создается ощущение,что у них в окопах есть хороший барбершоп и прачечная с гладильной yes
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +3
    «Мы не на первых страницах новостей»
    Я думаю, что на первых страницах будете когда справедливый суд будет решать судьбу тех кто остался жив и не успел сбежать. А тех кто успеет сбежать к своим хозяевам будет осужден заочно и объявлен в розыск. А такое будет обязательно и вот тогда первые полосы газет запестрят информацией в полной мере.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:16
      0
      Где же сейчас взять этот справедливый суд то?Днём с огнём не сыскать.Даже если и найдётся то его подкупят/запугают/распустят американцы.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:16
    +1
    Это он намекает что надо провокацию устроить, чтобы опять на первую полосу попасть.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:18
    +3
    Всё к тому и шло. В мире много других проблем, а эти истеричные наглые попрашайки уже порядком многим надоели.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:20
    0
    Надо Зелебобику что нибудь отчебучить..Может еще раз сыграть на пианино?Среди тамошних радужных это пойдет на бис
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 13:44
      0
      Сыграть как когда-то на пианино у Зеленского не получится - инструмент испортился, так-как исследования ученых показали, что прием наркотиков вначале повышает потенцию, но дальнейшее злоупотребление вызывает крах интимной сферы. Разве что-нибудь подвяжет?
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 13:54
        +2
        Il pourra toujours prêter son "instrument" pour jouer de la flûte après nous avoir jouer du pipeau !?
        "jouer du pipeau " expression Française voulant dire "menti, baladé"

        Он всегда сможет одолжить свой "инструмент", чтобы играть на флейте, после того, как сыграет с нами на дудочке !?
        "играть на дудочке" французское выражение, означающее "лгать, дурачиться"
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:24
    +1
    На Западе и в мире в целом наблюдается существенное снижение интереса к событиям на Украине.
    Да пусть хоть все о них кричат, лиш бы перестали финансировать, снабжать и прочее.
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:25
    +2
    интерес в мировых средствах массовой информации к боевым действиям на Украине снижается.
    Он никогда не был высоким- его педалировали искусственно, дабы заставить западноевропейцев "проникнуться поддержкой" Не выгорело- украина для западноевропейца- это где Чернобыль и сeкс-туризм, а еще нелегалы. Когда заговорили о беженцах, местные ужаснулись- сколько еще приедет дармоедов на пожить из очередной страны третьего мира? А сейчас, когда их уже миллионы ( а работает -5-10%), рассказы об их тяжелой доле и подавно никому не нужны. Тем более что среди бедныхбеженцев примерно половина- здоровые мужчины 20-40 лет(при этом укропы не стесняясь зовут коренных жителей стать "добровольцем" в ВСУ и умереть в Марьинке,чтоб Тарас с Мыколой пили крепкое пиво из банок в парке Лондона), да и беженствовать укропы предпочитают в дорогих курортных городах- Фуншал,Ницца,Санремо yes .
    В маршах и митингах принимали участие на 90% сами украинцы, осевшие в Европе- им теперь не нужно бояться полиции laughing , да и масштабы этих шествий очень преувеличены. Как-то так.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:42
      0
      Западноевропейцы привыкли следовать воле руководства, которое у них в СМИ правда сидит, а не в правительстве
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 13:27
    +1
    Посол киевского режима посетовал на падение интереса к украинскому конфликту в мире: «Мы не на первых страницах новостей»
    Ну, что ж русская поговорка гласит, что кое кто постоянно желает быть на каждой свадьбе невестой, а на похоронах - покойником...
    И знаете, я все больше желаю для Украины исполнения второй части этой поговорки. ЕЁ ПОРА ХОРОНИТЬ и больше не вспоминать об таком государстве
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:32
    0
    А что бы остаться на первых страницах западных СМИ,что надо сделать ? Правильно,провокацию .И как можно больше жертв .Тут и газом потравить можно и ракету с мусором из АЭС пойдет , да и взорвать пару девятиэтажек с людьми в центре Киева можно .
    Главное эффект для СМИ , главнокомандовач то у них клоун
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:40
    0
    Просит помочь англичан. Устроить какой-нибудь взрыв на химпроизводстве чтоб свалить на РФ и оказаться на первых полосах газет
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:45
    +1
    Пусть ежедневно на первой полосе печатают некрологи за сутки.....чтиво будет полезно для западного обывателя, особенно в трибалтии.
    1. Симон
      Симон Сегодня, 14:20
      0
      Так у них бумаги не хватит, где брать то будут. Крупнейший производитель бумаги, это Россия. Эмбарго объявим. wink
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:50
    +3
    "...déploré la baisse d'intérêt pour le conflit ukrainien dans le monde : "Nous ne sommes pas à la une de l'actualité"...
    Normal lorsque l'on a comme président un acteur/clown que l'on s’inquiète du nombre de spectateurs, plus de spectateurs plus le spectacle sera rentable ... ! :-)

    "...выразил сожаление по поводу снижения интереса к украинскому конфликту в мире : "мы не на первых полосах новостей"...
    нормально, когда президентом является актер / клоун, что мы беспокоимся о количестве зрителей, чем больше зрителей, тем выгоднее будет шоу...! :-)
  13. Симон
    Симон Сегодня, 14:10
    0
    Посол киевского режима посетовал на падение интереса к украинскому конфликту в мире.

    А, что они думали, что весь мир будет поддерживать америкосов с европейскими сателлитами, но тут они явно просчитались. Большинство государств не стали их поддерживать.