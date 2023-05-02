Посол киевского режима посетовал на падение интереса к украинскому конфликту в мире: «Мы не на первых страницах новостей»

Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей , как раньше

На Западе и в мире в целом наблюдается существенное снижение интереса к событиям на Украине. На это посетовал посол киевского режима в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала Sky News.Как отметил украинский дипломат, интерес в мировых средствах массовой информации к боевым действиям на Украине снижается. Это происходит, несмотря на сохраняющуюся поддержку западных правительств, сделал вывод посол.- заявил Пристайко.По словам дипломата, в мире «случаются другие трагедии», и резонанс от них, вероятно, затмевает продолжающийся уже более года вооруженный конфликт на Украине. Ничего удивительного в такой ситуации нет: на современное общество производит впечатление эффект новизны.К тому же, огромная финансовая помощь Запада Украине начинает раздражать и американцев, и европейцев. Ведь на поддержку Киева расходуются колоссальные средства, с помощью которых и в США, и в странах Европы могли бы решаться внутренние социально-экономические проблемы. Вдобавок ко всему, ухудшается качество жизни населения из-за роста цен на энергетические ресурсы и продовольствие, и конца этой ситуации для западного обывателя также не видно.Сейчас украинский режим пытается поддерживать ажиотаж вокруг конфликта с помощью постоянных заявлений про готовящееся контрнаступление. Но постоянный перенос сроков его начала также не лучшим образом влияет на сохранение интереса общества на Западе к украинскому конфликту.