Тут в ЮАР нам впервые довелось встретиться с белыми людьми, которые относятся к нам как к равным. И эти люди – русские, которых мы считаем своими друзьями. Так что, их враги это и наши враги. Могу с уверенностью сказать о том, что мы на стороне России. Что же касается украинцев, то они, по моему мнению, продались Западу

Ветеран Вооружённых сил ЮАР Обей Мабена, в интервью американскому телеканалу CNN рассказал о своём отношении к России. По его словам, Россия относится с уважением к африканским государствам.– рассказал Мабена в беседе с корреспондентом CNN Дэвидом Маккензи.В этом контексте, также не лишним было бы упомянуть и о том, что в настоящее время 17 стран на африканском континенте как минимум не выступают против проведения Россией спецоперации на Украине в ООН.Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Элвин Ботес заявил агентству ТАСС о том, что все попытки стран-членов НАТО надавить на его страну с целью её отказа от стратегических отношений с РФ – тщетны. Напротив, южноафриканский дипломат высоко оценил отношения между двумя странами, подчеркнув, что они основаны, прежде всего, на исторических связях, проверенных временем.Вместе с тем оба государства входят в организацию БРИКС – межгосударственное объединение и союз 5 государств – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.Для справки: Обей Мабена является ветераном Умконто ве сизве или «Копьё нации» (название вооружённого формирования, учреждённого в 1961 году для борьбы с режимом апартеида). В 1994 году вошло в состав ВС ЮАР.