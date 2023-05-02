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Ветеран армии ЮАР о России: Нам впервые довелось встретиться с белыми людьми, которые относятся к нам как к равным

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Ветеран армии ЮАР о России: Нам впервые довелось встретиться с белыми людьми, которые относятся к нам как к равным

Ветеран Вооружённых сил ЮАР Обей Мабена, в интервью американскому телеканалу CNN рассказал о своём отношении к России. По его словам, Россия относится с уважением к африканским государствам.


Тут в ЮАР нам впервые довелось встретиться с белыми людьми, которые относятся к нам как к равным. И эти люди – русские, которых мы считаем своими друзьями. Так что, их враги это и наши враги. Могу с уверенностью сказать о том, что мы на стороне России. Что же касается украинцев, то они, по моему мнению, продались Западу

– рассказал Мабена в беседе с корреспондентом CNN Дэвидом Маккензи.

В этом контексте, также не лишним было бы упомянуть и о том, что в настоящее время 17 стран на африканском континенте как минимум не выступают против проведения Россией спецоперации на Украине в ООН.

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Элвин Ботес заявил агентству ТАСС о том, что все попытки стран-членов НАТО надавить на его страну с целью её отказа от стратегических отношений с РФ – тщетны. Напротив, южноафриканский дипломат высоко оценил отношения между двумя странами, подчеркнув, что они основаны, прежде всего, на исторических связях, проверенных временем.

Вместе с тем оба государства входят в организацию БРИКС – межгосударственное объединение и союз 5 государств – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Для справки: Обей Мабена является ветераном Умконто ве сизве или «Копьё нации» (название вооружённого формирования, учреждённого в 1961 году для борьбы с режимом апартеида). В 1994 году вошло в состав ВС ЮАР.
Использованы фотографии:
Соцсети/Мабена
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3 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:22
    -1
    Обей Мабена является ветераном Умконто ве сизве или «Копьё нации»
    Черный расист- крайне, так скажем, сомнительный союзник.
    Ветеран Вооружённых сил ЮАР
    Ветеран развала Вооруженных сил ЮАР.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 14:23
      +2
      Цитата: Болторез
      так скажем, сомнительный союзник.

      Союзников у России два. И они хорошо известны
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:24
    +2
    Что же касается украинцев, то они, по моему мнению, продались Западу-
    Точно сказал.