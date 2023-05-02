Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

(...) количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз. В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику

Несмотря на постоянную поддержку со стороны коллективного Запада, украинская армия несет большие потери, как в личном составе, так и вооружениях и технике. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в рамках вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.За минувший месяц украинская армия потеряла более 15 тысяч человек. За это же время российские войска сбили восемь украинских самолетов и 277 беспилотников различного назначения, уничтожили 430 единиц бронетехники, включая танки , 18 РСЗО и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.Также Шойгу рассказал, что в настоящее время проблем с поставками оружия и боеприпасов на фронте нет, предприятия российского ВПК справляются с выполнением гособоронзаказа. Отмечается рост производства боеприпасов. Поставлена задача вдвое увеличить количество выпускаемых средств высокоточного поражения.- добавил он.Кроме того, в России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработка которых завершена в кратчайшие сроки. В ближайшее время новое оружие будет отправлено в зону проведения спецоперации.