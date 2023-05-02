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Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

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Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

Несмотря на постоянную поддержку со стороны коллективного Запада, украинская армия несет большие потери, как в личном составе, так и вооружениях и технике. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в рамках вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.


За минувший месяц украинская армия потеряла более 15 тысяч человек. За это же время российские войска сбили восемь украинских самолетов и 277 беспилотников различного назначения, уничтожили 430 единиц бронетехники, включая танки, 18 РСЗО и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также Шойгу рассказал, что в настоящее время проблем с поставками оружия и боеприпасов на фронте нет, предприятия российского ВПК справляются с выполнением гособоронзаказа. Отмечается рост производства боеприпасов. Поставлена задача вдвое увеличить количество выпускаемых средств высокоточного поражения.

(...) количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз. В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику

- добавил он.

Кроме того, в России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработка которых завершена в кратчайшие сроки. В ближайшее время новое оружие будет отправлено в зону проведения спецоперации.
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34 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:39
    +20
    Также Шойгу рассказал, что в настоящее время проблем с поставками оружия и боеприпасов на фронте нет, предприятия российского ВПК справляются с выполнением гособоронзаказа.
    Осталось только понять, НАСКОЛЬКО ОН РЕАЛИСТИЧЕН И ДОСТАТОЧЕН, тот гособоронзаказ.
    Я уже слышал от министра слова об 70% новой и модернизированной техники на оснащении наших Вооруженных Сил, но наши солдаты вынуждены были, с самого начала массово воевать на старой, еще выпуска СССР технике.
    Отмечается рост производства боеприпасов. Поставлена задача вдвое увеличить количество выпускаемых средств высокоточного поражения.
    Тревожно мне от этого "словоблудия". Так же если выпускали ранее одну "умную бомбу", а сейчас две, вот оно и увеличение в двое, но достаточно ли фронту двух таких бомб?
    Но очень скоро все станет на свои места. Просто словами и бумажками летнюю компанию на Украине не выиграть, там действительно надо много "железа".
    Желаю нашим ребятам там УДАЧИ В БОЮ и возвращения домой живыми и здоровыми
    Так, что время все покажет и "цыплят по осени будем считать"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:02
      +2
      ЧВК Вагнер говорит о нехватке боеприпасов.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:10
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        ЧВК Вагнер говорит о нехватке боеприпасов.

        Идёт информационная война. Все говорят всё. Кто то ёмко, кто то заливается соловьём, но все говорят то, что предписано...
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 14:11
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        ЧВК Вагнер говорит о нехватке боеприпасов.

        Они их тратят НЕ МЕРЯННО, если бы разрешили всей нашей армии так их тратить, да смогли бы обеспечить эту трату, то войска бы уже были далеко к западу от Киева.
        Увы есть определенные расчеты и лимиты.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 14:23
          0
          Цитата: svp67
          Они их тратят НЕ МЕРЯННО,...


          Если посмотреть интервью Пригожина - Семену Пегову, то он там обосновывает расчеты расхода боеприпасов советскими стандартами (20-21 минута интервью), мол по военной науке положено столько и столько... и это не сверх лимит, а минимум необходимый для выполнения поставленной задачи, а вот чем обосновываю такой лимит МО (когда треть от необходимых боеприпасов поставляют) это хороший вопрос.... пускай обосновывают, т.к. проблема серьёзная, гибнут наши парни в том числе, из за недостатка арт. боеприпасов, а на складах и в заначке (если верить Пригожину) их достаточно.
  2. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 13:42
    +14
    "Проблем с поставками оружия и боеприпасов на фронте нет." - Кто врет!??? Пригожин или Шойгу???
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:44
      +15
      Скорее всего врёт тот, кто до этого врал про более 70% нового вооружения в ВС России.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:56
      +6
      Кто врет!??? Пригожин или Шойгу???

      Почему сразу врёт? Пригожин уже отметился специфичным юмором про американских журналистов, поэтому введение в заблуждение противника никто не отменял. winked
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:02
        +3
        Этот доклад Шойгу - ответ Пригожину про "снарядный голод" ! Все красиво расписал, я прям загордился...Только, как-то слабо верится, мы-то народ ушлый, на слово не верим, нам дела подавай !
    3. krops777
      krops777 Сегодня, 14:03
      +1
      "Проблем с поставками оружия и боеприпасов на фронте нет." - Кто врет!??? Пригожин или Шойгу???


      Вполне возможно что ни кто не врет, проблемы с оперативностью и логистикой, ну так это всегда было, а еще скрытые саботажники могут палки в колеса вставлять.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:05
      +1
      Это все мы увидим в ближайшее время.Кортрнаступление бандерлогов покажет,ато "есть ху"(модератор,"ху"-известное выражение одного персонажа,надеюсь что его качественно прожаривают в аду)
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:09
      +1
      Слово врёт здесь ни причём. Боеприпасы распределяются согласно какому-то плану. Пригожин требует большее кол-во боеприпасов. Удовлетворяют просьбы не всегда. Понятное дело, что проще всё артиллерией проутюжить, а затем зачисткой заниматься. Можно дом с десятью засевшими боевиками штурмовать, а можно сравнять под фундамент. В одном случае перерасход боеприпасов, в другом потери. Неэкономить тоже нельзя request
    6. isv000
      isv000 Сегодня, 14:12
      +1
      Цитата: Egorovich
      "Проблем с поставками оружия и боеприпасов на фронте нет." - Кто врет!??? Пригожин или Шойгу???

      Оба. Только не врут а вливают дезинформацию во вражьи уши.
    7. svp67
      svp67 Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: Egorovich
      Пригожин

      У каждого из них своя "правда". Начиная с ПМв регулярные армии стали использовать определенные расчеты количества боеприпасов на проведения той или иной операции, что бы четко понимать сколько их надо изготовить, как перевезти, где складировать. Выработаны определенные стандарты расходов боеприпасов на подавление или уничтожения определенных целей или объектов.
      И все эти расчеты проверяются практикой боя.
      Пригожин не военный человек и он сейчас может говорить, все, что сейчас думает. Он конечно прав, что победу лучше "покупать" "расходом железа", а не жизнями людей. Но есть же и определенные пределы расхода того же "железа" и они диктуется возможностями промышленности.
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:43
    +13
    В этом году в Вооруженные Силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику

    А раз достаточное для нанесения - так наносите! И если заявили "эффективное" - наносите эффективное. А "эффективное огневое поражение" - это когда противник, очумевший от ужаса и объема потерь, вытаскивает простыню и ползёт на карачках сдаваться...
  4. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 13:44
    +6
    Доверия к таким данным никакого, из воздуха берут. Доверие появилось бы при сопоставлении потерь обеих сторон. А так классика войны: потери противника завышать, свои - занижать. Послушать сводки за почти 1,5 года, так там всё НАТО чуть ли не полегло, непонятно, чем только воюют...
  5. spirit
    spirit Сегодня, 13:45
    +8
    Паркетный худшее что могло случиться с Российской армией во время войны.С этим кронпринцем и его свитой "ЛГБТ-ников" победить будет сравни чуду,с огромными потерями.Человек знающий об армии только по бумажке.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:07
      +1
      Цитата: spirit
      Паркетный министр - худшее, что могло достаться ВС РФ в военное время.

      (исправленному верить)
      Мы прекрасно понимаем, что для мирного времени достаточно было Сердюкова и К°...
      Где это чудо сегодня? Какую пользу получает страна от него и Васильевой? От этих сведений мы можем просто объесться рыбного супа.
      Простите, но доверять министру, чья дочь отдыхает от «трудовой деятельности» за рубежом, - да хрен там...Может, он и был угоден ельцинской семье...Может и достаточно хорошо разбирается в природе Алтая...Сегодня требуется другой результат...
      И даже нам с диванов видно, как Т-14 и «Коалиции» бороздят украинские чернозёмы, а от тьмы ударных беспилотников ВСУ истекает кровью...
      * * *
      Хватит считать в процентах и разах...Давайте мы просто «будем ошеломлены» цифрами в штуках...
  6. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 13:45
    +6
    Кроме слова "брехология" на ум ничего не приходит. Да и странно было бы безоговорочно верить тому , кто не раз уже отчитывался о том чего нет и не было.
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:46
    +6
    Лично мне почему-то прочитав отчет нынешнего МО вспоминается другой МО , эпохи СССР Дмитрий Федорович Устинов, Величайший организатор, человек прошедший все ступени военного строительства, ЛИЧНО !!! Головой !!! отвечавшего за все виды разрабатываемого и поставляемого вооружения в годы ВОВ, а это многого стоит, человека оставившего наработки советского ВПК нынешним не вполне компетентным наследникам прыгающим с места на место и все без толку. Только персональная ответственность за порученное дело и назначение на должности не по принципу как он хорошо говорит тосты и разливает пшеничный фреш на природе, а по деловым качествам принесет России безоговорочную победу с Западом.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:08
      +2
      На этих наработках мы еще лет сорок,не меньше ,будем ездить,ходить и летать..Если своих организаторов,хоть чуточку к уровню Дмитрия Федоровича,и не только его не появится у руля
  8. ReTeplov
    ReTeplov Сегодня, 13:48
    +7
    Послушать его, так у нас всё просто зашибись (только бессимптомно). И с вооружением, амуницией, боеприпасами и проч., нет проблем, и потерь никаких, гибнут исключительно противники. А у нас санитарные потери - 3 человека с насморком?
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:53
    +2
    Также Шойгу рассказал, что в настоящее время проблем с поставками оружия и боеприпасов на фронте нет, предприятия российского ВПК справляются с выполнением гособоронзаказа.

    Именно эти слова министра наиболее интересны после слов Пригожина о нехватке боеприпасов в ЧВК...
    Понятно, что ЧВК - не структура ВС РФ. Но вопросы всё равно остались...
  10. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 13:58
    +1
    Дайте боеприпасы - Вагнерам!
    Недавно Пригожин - опять сообщал о их нехватке.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:01
    -1
    Цитата: NKXXI
    Доверия к таким данным никакого, из воздуха берут. Доверие появилось бы при сопоставлении потерь обеих сторон. А так классика войны: потери противника завышать, свои - занижать...

    Скорее всего вы об этом никогда не узнаете. Разве что примерно прикинуть. Например, известно, что укропленных примерно на порядок больше. Укpы это не сильно отрицают. Из этого можно сделать вывод, что и потерь у них пусть если и не на порядок, но в разы больше. По прикидкам тех же пингвинов, разница примерно в семь раз.
    1. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 14:06
      -2
      "разница примерно в семь раз.". Я так понимаю, Вы утром завтракали мухоморами? Любому дураку понятно, что это не так.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:08
      -3
      "По прикидкам тех же пингвинов, разница примерно в семь раз."///
      ---
      По данным американцев разница: от полутора до двух раз.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:19
      -1
      Цитата: Tagan
      Например, известно, что укропленных примерно на порядок больше. Укpы это не сильно отрицают.

      150 тысяч пленных за апрель?
  12. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:05
    0
    Все-таки Шойгу не очень справляется чисто с военными задачами, имхо -_- Как администратор всяких МЧС-овских дел - да, строить - да, а вот воевать - нет... нужен кто-нить другой, кмк.
  13. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 14:09
    -1
    Мне кажется очень странным, что украинцы говорят о потерях русских и наоборот, что русские говорят о потерях украинцев.
  14. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:11
    0
    Со слов друга (2 командировки) - Херсонское направление:
    1. Шинкуют укроп пачками.
    2. Оборона занята плотно, "окапались ****ц как", говорит, у свиней столько техники нет, чтобы двинуть оборону.
  15. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 14:13
    +1
    Верим! Каждому слову верим! Меня как-то больше наши потери волнуют.
  16. Prometey
    Prometey Сегодня, 14:20
    0
    Потери той стороны не особо волнуют. Волнует результат, к которому мы идем.
  17. Prometey
    Prometey Сегодня, 14:23
    0
    А не прослеживается такая мысль, что Пригожин может заниматься и дезинформационными вбросами? В том числе про снарядный голод и оставление Бахмута. Может это делается для того, что все-таки спровоцировать всу на наступление? Создать иллюзию, что Вагнер выдохся, а части МО ни на что не способны?
    Кто поймет, что правда, а что нет.