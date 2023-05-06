«Ya hemos pasao»: становление диктатуры Франсиско Франко и причины победы франкистов в гражданской войне в Испании

«не бывает истории без предвзятости: истинное различие – это различие между автором, который не знает, в чем состоит его, может быть, ложная предвзятость, и автором, который упорядочивает факты и творит, сознательно исходя из оснований, которые ему известны и на которых строится то, что есть для него истина. Лишь осознавая свою предвзятость, история начинает становиться действительно критической и воздерживается (насколько это возможно) от фантазий [5]».

Идейные истоки франкизма

Хуан Доносо Кортес

«Они если и имели некоторые фашистские черты, но были «режимами без движения» – в том смысле, что не сформировались при поддержке масс, не основывались на одной-единственной партии и не ставили главной целью тотальную мобилизацию тех же масс во имя единой цели [6]».

«Террор победителей не стал прерогативой масс, а остался функцией государства, где традиционная консервативная элита и ее идеология оказались сильнее декоративных штурмовиков с их фашистской доктриной [1]».

Причины начала восстания «правых» сил в Испании

Мифы о превосходстве франкистов над республиканцами в количестве вооружений

«Итог войны был решен вопросом иностранной помощи... германская и итальянская помощь намного превосходила помощь России, и по этой причине франкисты победили [8]».

«Утверждение, будто вооружение, присланное из СССР, было хуже, чем у противника, повторяю, подлый вымысел. Вопрос стоял не о качестве, а лишь о количестве. Франкисты получали значительно больше военных материалов [9]».

Советские танки Т-26 республиканской армии перед началом наступления под городом Бельчите, сентябрь 1937 года

«к концу войны ежедневно выпускался один И-15 и один И-16 за двое суток [11]».

Причины триумфа Франсиско Франко

Заключение

Использованная литература:

[1]. Креленко Д. М. Франсиско Франко: путь к власти. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002.

[2]. Протасенко С. В. Идеология франкизма – при Франко и после. // Политекс, 2005, № 4.

[3]. Волков М. С. Правящая элита Испании второй половины XX века. – М. Русский фонд содействия образованию и науке, 2019.

[4]. Кабешев Р. В. Движения «третьего пути» в западноевропейском политическом процессе XX века: базовые концепты, традиционалистские идеологии и инновационные технологии: диссертация на соискание научной степени доктора политических наук: 23.00.02. Нижний Новгород, 2005.

[5]. Цитата по: Про Антуан. Двенадцать уроков по истории. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000.

[6]. Эмилио Джентиле. Фашизм: история и истолкование. – СПб.: Владимир Даль, 2022.

[7]. Петров М. А. Франсиско Франко: реформатор поневоле [Электронный ресурс] // URL: https://discourse.etu.ru/assets/files/petrov-m.a.pdf.

[8]. Brenan G. The Spanish labirinth. An account of the social and political background of the civil war. Cambridge, etc., 1990.

[9]. Листер Э. Наша война. – М.: Издательство политической литературы, 1969.

[10]. Сориа Жорж. Война и Революция в Испании 1936–1939 гг. В 2-х томах. – М.: Прогресс, 1987.

[11]. Под знаменем Испанской республики. Изд-во «Наука», 1965.

[12]. Алексеева Т. А. Диктатура Франко: становление и своеобразие последующей эволюции // Государство и право. – М.: Наука, 2008, № 11. – С. 87–97.