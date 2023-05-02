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ООН предупредила о вероятности нового миграционного кризиса

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ООН предупредила о вероятности нового миграционного кризиса

В случае продолжения боевых действий в Судане более 800 тысяч жителей этой страны могут покинуть свои дома, вследствие чего в регионе может начаться очередной масштабный миграционный кризис.


Как сообщает американское издание The Washington Post, по данным ООН, Судан уже покинули более 100 тысяч беженцев, перебравшихся в соседние страны в результате вооруженного конфликта. По мнению аналитиков, миграционный кризис может затронуть соседние с Суданом страны, в первую очередь Египет и Чад.

Вооруженное противостояние между армией Судана и ранее подконтрольным властям страны Силами быстрого реагирования началось в апреле текущего года. Причиной конфликта стали разногласия между главнокомандующим вооруженными силами и главой Суверенного совета, временно сформированного органа власти, сформированного в 2019 году для передачи полномочий.

По данным министерства здравоохранения страны, в результате конфликта уже погибло около 600 человек, более 4 тысяч получили ранения. В настоящее время отсутствуют какие-либо признаки готовности сторон конфликта к проведению переговоров, что означает продолжение вооруженного противостояния в стране.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ из Судана были эвакуированы более 200 человек, в число которых вошли сотрудники российского посольства, представители МО РФ и члены их семей, граждане России и других стран СНГ, а также несколько граждан других государств, власти которых попросили содействия в эвакуации.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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1 комментарий
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:34
    0
    ООН теперь выступает в качестве "капитана очевидность" и при этом ни за что не отвечает.
    Куча бездельников с огромными окладами и безразмерными тратами на самих себя.