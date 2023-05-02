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Генерал армии США: оценка состояния российских войск, принимающих участие в конфликте на Украине, была серьёзно искажена отдельными СМИ

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Генерал армии США: оценка состояния российских войск, принимающих участие в конфликте на Украине, была серьёзно искажена отдельными СМИ

Командующего объединённым Европейским командованием армии США генерала Кристофера Каволи вновь вызвали в конгресс для того, чтобы тот поделился своими оценками конфликта на Украине. Заявление генерала Каволи стало обескураживающим для ряда членов палаты представителей.


Кристофер Каволи заявил, что «оценка состояния российских войск, принимающих участие в вооружённом конфликте на Украине, была серьёзно искажена отдельными средствами массовой информации». Каволи имел в виду то понимание ситуации, о котором судит общественность и некоторые политики США - по публикациям в прессе.

Каволи:

Большая часть российских войск от этого конфликта никак не пострадала.

Продолжая отвечать на вопросы конгрессменов, американский генерал заявил о том, что все рассуждения о том, что «Украина побеждает в конфликте с Россией», во многом ошибочны.

Ранее генерал Каволи отметил, что у России никуда не исчез, а по ряду показателей даже увеличился, флот боевых самолётов. Также на предыдущих слушаниях генерал отметил, что численность российской группировки, задействованной в украинском конфликте, на сегодняшний день значительно превышает численность той группировки, которая была сформирована в феврале прошлого года.

Ранее Каволи заявил, что Украине передано почти всё запланированное США к передаче вооружение.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:12
    +3
    Генерал собрался в отставку.Это все,что надо знать о этом "казусе'в конгрессе
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:19
      +1
      походу это сейчас такая "политика партии" - тут вот ранее польский генерал такое же сказанул:
      https://inosmi.ru/20230502/ukraina-262630256.html
      Польский генерал предостерег, что ситуация не предвещает для Украины ничего хорошего: у России гораздо больше возможностей для продолжения боевых действий
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:20
      +2
      Да нет. Это просто очередной крик души - кляты москали опять побеждают, дайте наконец ещё больше грошей! Иначе - они всенепременнейше пойдут дальше, и даже Ла-Манш с Атлантическим океаном их не остановят.. А вот за пару лишних трюликов - доблестная армия США точно не даст им взять Вашингтон и покуситься на права негров и ЛГБТ..
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:26
        0
        Да нет. Это просто очередной крик души - кляты москали опять побеждают, дайте наконец ещё больше грошей!

        100%
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:18
    0
    Странно, что он на слушаниях вообще ссылался на данные из СМИ, а не на анализ разведки.....Если они разведданные черпают из СМИ, тогда - ой!
    1. Володин
      Володин Сегодня, 14:21
      +1
      Цитата: Uprun
      Странно, что он на слушаниях вообще ссылался на данные из СМИ, а не на анализ разведки.....Если они разведданные черпают из СМИ, тогда - ой!

      Так он как раз об этом и говорит конгрессу - мол, не делайте выводов исключительно из того, что читаете об Украине в СМИ
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:20
    +2
    Ну что же вы так, г-н генерал, позволяете СМИ давать оценку состоянию российских войск и вводить в заблуждение уважаемых конгрессменов? laughing Верните Такера Карлсона - он правду говорил! wassat
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 14:25
    0
    В США есть вполне себе трезво и профессионально мыслящие люди. Такие, как Каволи,а это враг, в данном случае он понимает, что сколько бы не горлопанили различные русофобы в том числе и в самой России, "о переможной перемоги в перемешку со все пропало" реальная ситуация от этого не изменится. Российские ВС полностью контролируют ситуацию театра военных действий и имеет достаточный потенциал не только резко активизировать их в нужном и выгодном направлении, но и при сложившейся ситуации противостоять НАТО в прямом столкновении. Прямое столкновение это значит противостояние с регулярными боевыми частями противника, а не с отпускниками и наемниками даже сведенными в отдельные подразделения.