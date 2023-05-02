Большая часть российских войск от этого конфликта никак не пострадала.

Командующего объединённым Европейским командованием армии США генерала Кристофера Каволи вновь вызвали в конгресс для того, чтобы тот поделился своими оценками конфликта на Украине. Заявление генерала Каволи стало обескураживающим для ряда членов палаты представителей.Кристофер Каволи заявил, что «оценка состояния российских войск, принимающих участие в вооружённом конфликте на Украине, была серьёзно искажена отдельными средствами массовой информации». Каволи имел в виду то понимание ситуации, о котором судит общественность и некоторые политики США - по публикациям в прессе.Каволи:Продолжая отвечать на вопросы конгрессменов, американский генерал заявил о том, что все рассуждения о том, что «Украина побеждает в конфликте с Россией», во многом ошибочны.Ранее генерал Каволи отметил, что у России никуда не исчез, а по ряду показателей даже увеличился, флот боевых самолётов. Также на предыдущих слушаниях генерал отметил, что численность российской группировки, задействованной в украинском конфликте, на сегодняшний день значительно превышает численность той группировки, которая была сформирована в феврале прошлого года.Ранее Каволи заявил, что Украине передано почти всё запланированное США к передаче вооружение.