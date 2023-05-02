Генерал армии США: оценка состояния российских войск, принимающих участие в конфликте на Украине, была серьёзно искажена отдельными СМИ

Командующего объединённым Европейским командованием армии США генерала Кристофера Каволи вновь вызвали в конгресс для того, чтобы тот поделился своими оценками конфликта на Украине. Заявление генерала Каволи стало обескураживающим для ряда членов палаты представителей.
Кристофер Каволи заявил, что «оценка состояния российских войск, принимающих участие в вооружённом конфликте на Украине, была серьёзно искажена отдельными средствами массовой информации». Каволи имел в виду то понимание ситуации, о котором судит общественность и некоторые политики США - по публикациям в прессе.
Каволи:
Большая часть российских войск от этого конфликта никак не пострадала.
Продолжая отвечать на вопросы конгрессменов, американский генерал заявил о том, что все рассуждения о том, что «Украина побеждает в конфликте с Россией», во многом ошибочны.
Ранее генерал Каволи отметил, что у России никуда не исчез, а по ряду показателей даже увеличился, флот боевых самолётов. Также на предыдущих слушаниях генерал отметил, что численность российской группировки, задействованной в украинском конфликте, на сегодняшний день значительно превышает численность той группировки, которая была сформирована в феврале прошлого года.
Ранее Каволи заявил, что Украине передано почти всё запланированное США к передаче вооружение.