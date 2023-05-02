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Глава белорусского КГБ доложил Александру Лукашенко о вероятности обострения обстановки вокруг Беларуси

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Глава белорусского КГБ доложил Александру Лукашенко о вероятности обострения обстановки вокруг Беларуси

Североатлантический альянс продолжает стягивать силы к своим восточным границам. Наиболее активно наращивает свой военный потенциал Польша, что не может не беспокоить власти РБ.


Так, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в ходе совещания с президентом Александром Лукашенко сообщил, что в данный момент вероятность обострения ситуации вокруг страны крайне высока, о чем пишет «БелТА».

Со слов руководителя ведомства, риск обострения оперативной обстановки на границах Белоруссии, которое может случиться уже в ближайшее время, подтверждается достоверными данными разведки. Между тем Тертель подчеркнул, что КГБ и другие силовые ведомства страны готовы противостоять любым угрозам.

В свою очередь, президент РБ, заслушав вышеупомянутый доклад, добавил, что помимо наращивания присутствия военных НАТО на белорусских границах, участились провокации и с украинской стороны.

Стоит отметить, что провокации в адрес Белоруссии происходят на фоне подготовки размещения на ее территории российского тактического ядерного оружия. При этом сложно сказать, является ли данный процесс главной причиной обострения обстановки вокруг РБ или Запад продолжает попытки «втянуть» Беларусь в конфликт на Украине, чтобы затем ввести санкции, аналогичные тем, которые уже введены против России.

Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается

- заявил Лукашенко в начале мероприятия.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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21 комментарий
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  1. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:38
    -1
    Всё какие-то бесконечные совещания, предупреждения... Был бы нормальный союзник - давно бы хоть тепловизоры и РЭБ донецким поставил, не говоря уже о военной помощи оккупированным "украинцами" территориям Российской Федерации, с которой вроде как Союзное Государство. А зато лет 7 назад он этой самой "украине" ГСМ для танков эшелонами продавал.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:43
      +2
      Россия (Лукойл и др.) сама в течении 7 лет продавала Украине все что можно, и топливо, и бензин, и газ, и ресурсы. Почему Белоруссия должна была не продавать?
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 15:55
        0
        Россия выполняла ранее заключённые контракты для сохранения транзита в ЕС, чтобы не получить убытки по важнейшей отрасли, а этот заключил новый контракт, хорошо понимая, куда пойдёт это топливо. Не заключил бы - катастрофы с белэкономикой не произошло бы.
        Хотя я понимаю идею - "если Кремль ведёт куколдскую политику, почему другие должны больше России переживать за Донбасс?". Но это не оправдание.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:42
    0
    Между тем Тертель подчеркнул, что КГБ и другие силовые ведомства страны готовы противостоять любым угрозам.

    Опыт КГБ наверное остался еще от СССР?!
    Не зря батька нервничает, поляки на пороге дома!
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 15:06
      -11
      От Союза у нас остались только мехдворы без отопления, туалеты конструкции "очко" да манера вести пропаганду в расчёте на самые необразованные массы, будто в 1917м. Всё хорошее, что было в Союзе проо как и в остальных "республиках", напридумыванных большевиками.
      1. james
        james Сегодня, 15:28
        +4
        Давно в РБ были? Или так, абы тявкнуть ?
        1. flSergius
          flSergius Сегодня, 15:39
          -3
          Да вообще-то живу всю жизнь, поэтому и реагирую так резко, когда жители большой России верят примитивной пропаганде, внешне имитирующей советскую риторику, а потом оправдывают действия Лукашенко и его незалежников-русофобов.
          1. g_ae
            g_ae Сегодня, 15:45
            +3
            Странно, мы наверное в разных Белоруссия живём. А вот сдаётся мне, что ты змагарек недобитый, мил челрвек. Уж слишком риторика пропольского подсвинка слышна.
            1. flSergius
              flSergius Сегодня, 15:48
              -1
              Что пропольского или русофобского я написал, можешь конкретно объяснить? Ну к примеру в цитате выдели жирным, а?
              1. g_ae
                g_ae Сегодня, 16:51
                0
                А, понял! Ципсота! Это же любимая тема южных чубозавров, похрюкать и повизжать на унитазные темы. Что и требовалось доказать. Чей Крым, болезный?
                1. flSergius
                  flSergius Сегодня, 17:08
                  0
                  Ахаха, ты обосрался навальнист, и вместо того, чтобы ответить на конкретный вопрос ты сыплешь оскорблениями, т.к. вы все прозападники - инфантильные истерички неопределённого пола. Крым русский и никогда мы вам не позволим его отдать, как ваш фюрерок Провальный хотел.
            2. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:58
              0
              Да, пригоревшими котлетами попахивает. yes
              1. Комментарий был удален.
              2. flSergius
                flSergius Сегодня, 16:08
                0
                Во, ещё один вылез с лозунгами там, где требуется развёрнутый ответ fool Твой мозг тоже слишком мал, чтобы подробно описать, почему бы я должен быть как-то связан с Польшей и, видимо, коллективным Западом? Так вали поддоны грузить, не приставай к людям.
            3. flSergius
              flSergius Сегодня, 16:34
              0
              Так где ответ на мой вопрос? Хорошо-то в интернете дурачкам - сёрнул, а как понял, что сам обосрался, так сразу типа оффлайн, и типа не при делах.
      2. Дво
        Дво Сегодня, 15:33
        +2
        У КГБ Белоруссии опыт остался есть чему поучиться, взять хотя бы операцию по освобождению дальнобойщиков Белоруссии на Украине.
        1. flSergius
          flSergius Сегодня, 15:46
          0
          Да какая операция-то? Дали важным хохлам денег через неофициальные дипсвязи, они и приказали своим холопам в камуфляже отпустить терпил. В Африке постоянно так крупные компании своих сотрудников выкупают.
      3. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:12
        0
        Никто не лизал большевикам сильнее, чем окраинцы. Просто зализали до обезволосивания.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:00
    +1
    Любое нападение на Братскую Республику Беларусь, как Польши, так и Украины, да хоть и марсиан; должно повлечь за собой жесточайшую реакцию РФ вплоть до примения СБ.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:10
      0
      В Крыму живу, браццкого признания полуострова российской территорией не заметил.
      1. flSergius
        flSergius Сегодня, 16:17
        0
        Сейчас Вам российские фанаты лукаша, которые в Белоруссии и не были никогда, напишут, что вы "дочь крымского офицера". Это проще, чем достать голову из жопы.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:08
    0
    И бацька со страха сразу признал Крым российским? Или забыл испугаться?