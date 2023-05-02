Глава белорусского КГБ доложил Александру Лукашенко о вероятности обострения обстановки вокруг Беларуси

Североатлантический альянс продолжает стягивать силы к своим восточным границам. Наиболее активно наращивает свой военный потенциал Польша, что не может не беспокоить власти РБ.
Так, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в ходе совещания с президентом Александром Лукашенко сообщил, что в данный момент вероятность обострения ситуации вокруг страны крайне высока, о чем пишет «БелТА».
Со слов руководителя ведомства, риск обострения оперативной обстановки на границах Белоруссии, которое может случиться уже в ближайшее время, подтверждается достоверными данными разведки. Между тем Тертель подчеркнул, что КГБ и другие силовые ведомства страны готовы противостоять любым угрозам.
В свою очередь, президент РБ, заслушав вышеупомянутый доклад, добавил, что помимо наращивания присутствия военных НАТО на белорусских границах, участились провокации и с украинской стороны.
Стоит отметить, что провокации в адрес Белоруссии происходят на фоне подготовки размещения на ее территории российского тактического ядерного оружия. При этом сложно сказать, является ли данный процесс главной причиной обострения обстановки вокруг РБ или Запад продолжает попытки «втянуть» Беларусь в конфликт на Украине, чтобы затем ввести санкции, аналогичные тем, которые уже введены против России.
Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается
- заявил Лукашенко в начале мероприятия.