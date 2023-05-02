Военкор заявил о необходимости перекрыть границы Украины, чтобы спецоперация не продолжалась «вечно»

Контроль над границами территории, на которой осуществляются боевые действия, играет стратегическую роль для достижения победы. Об этом в Telegram-канале «Специально для RT» пишет военный корреспондент Александр Сладков.
По мнению военкора, необходимо перекрыть границы Украины, чтобы спецоперация не продолжалась «вечно». В качестве примеров важности перекрытия границ он приводит последние военные кампании СССР и России. Так, во время боевых действий в Афганистане задачи по перекрытию границ ДРА (Демократической Республики Афганистан) с Пакистаном выполнены не были. В итоге все десять лет войны моджахеды получали военную помощь от США и других стран через пакистанскую границу. Победить их в итоге СССР не смог.
Положительным примером, по мнению Сладкова, является вторая кампания в Чеченской Республике. Как только российские войска вошли на территорию Чечни, пишет военкор, был перекрыт участок государственной границы с Грузией. В итоге боевики перестали получать иностранную помощь, многочисленные бандформирования были разгромлены войсками, а чеченская милиция довершила уничтожение террористического подполья.
Как пишет в Telegram-канале «Специально для RT» военный корреспондент Александр Сладков, в Чечне российские вооруженные силы действовали комбинированно. На границе с Грузией были высажены бойцы 56-го десантно-штурмового полка, взявшие под контроль господствующие высоты. С территории Ингушетии и Дагестана на границу также вышли российские войска.
Сейчас, отмечает военкор, если реализовать чеченский сценарий, никакое контрнаступление Украины не состоится. У нее возникнут огромные проблемы по всему периметру государственных границ. Киевский режим не сможет завозить вооружения и военную технику, наемников из сопредельных стран Восточной Европы.
Однако для проведения такой операции у России нет ресурсов, поскольку выполнение этой задачи потребовало бы удвоения численности войсковой группировки. В текущей ситуации, без мобилизации, сделать это невозможно, но на масштабные мобилизационные действия российское руководство, как считает Сладков, вряд ли пойдет.