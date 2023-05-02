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Военкор заявил о необходимости перекрыть границы Украины, чтобы спецоперация не продолжалась «вечно»

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Военкор заявил о необходимости перекрыть границы Украины, чтобы спецоперация не продолжалась «вечно»

Контроль над границами территории, на которой осуществляются боевые действия, играет стратегическую роль для достижения победы. Об этом в Telegram-канале «Специально для RT» пишет военный корреспондент Александр Сладков.


По мнению военкора, необходимо перекрыть границы Украины, чтобы спецоперация не продолжалась «вечно». В качестве примеров важности перекрытия границ он приводит последние военные кампании СССР и России. Так, во время боевых действий в Афганистане задачи по перекрытию границ ДРА (Демократической Республики Афганистан) с Пакистаном выполнены не были. В итоге все десять лет войны моджахеды получали военную помощь от США и других стран через пакистанскую границу. Победить их в итоге СССР не смог.

Положительным примером, по мнению Сладкова, является вторая кампания в Чеченской Республике. Как только российские войска вошли на территорию Чечни, пишет военкор, был перекрыт участок государственной границы с Грузией. В итоге боевики перестали получать иностранную помощь, многочисленные бандформирования были разгромлены войсками, а чеченская милиция довершила уничтожение террористического подполья.

Как пишет в Telegram-канале «Специально для RT» военный корреспондент Александр Сладков, в Чечне российские вооруженные силы действовали комбинированно. На границе с Грузией были высажены бойцы 56-го десантно-штурмового полка, взявшие под контроль господствующие высоты. С территории Ингушетии и Дагестана на границу также вышли российские войска.

Сейчас, отмечает военкор, если реализовать чеченский сценарий, никакое контрнаступление Украины не состоится. У нее возникнут огромные проблемы по всему периметру государственных границ. Киевский режим не сможет завозить вооружения и военную технику, наемников из сопредельных стран Восточной Европы.

Однако для проведения такой операции у России нет ресурсов, поскольку выполнение этой задачи потребовало бы удвоения численности войсковой группировки. В текущей ситуации, без мобилизации, сделать это невозможно, но на масштабные мобилизационные действия российское руководство, как считает Сладков, вряд ли пойдет.
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14 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:19
    +1
    Однако для проведения такой операции у России нет ресурсов, поскольку выполнение этой задачи потребовало бы удвоения численности войсковой группировки.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:23
      +5
      Гипотетически Сладков прав, но на деле эта идея больше смахивает на фантазию, чем на реальность.
      С учётом изложенного нужно не витать в облаках, а сначала ликвидировать все мосты на Днестре, Днепре и Южном Буге, ликвидировать "зерновой коридор" для поставок оружия морем и далее действовать по ситуации.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:24
      +2
      Не удвоения,а как минимум утроения.Но это все разговоры.Бойцов этих надо еще обучить,вооружить,обеспечить всем необходимым
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:25
      +1
      Задача вполне по силам, это не афганские горы и тропы с ишаками, для начала уничтожить ж/д тоннели и мосты западной Украины и держать на ракетном прицеле все пункты разгрузки западной техники и боеприпасов, думаю наши военспецы не забыли, что ж/д колея западных вагонов уже и требуется время на перегрузку бронетехники и замену колесных пар платформ, ну так и долбите их в это время, опять же силовые тяговые подстанции, кто помнит когда мы их последний раз трогали ? А все толдычат о грядущем контрнаступе ВСУ. Делом надо заниматься, а не гадать и ждать.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:21
    +4
    Сладков-замполит.И этим все сказано.Понятно,что не можем физически.Но тут уже вина тех,кто не готовил реально армию к войне.И не тоьько армию,но и погранвойска уничтожил,и запретил проводить спецоперации за рубежом итд.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .Но тут уже вина тех,кто не готовил реально армию к войне.

      И еще тех кто дриснул и не пошел добровольцем, как деды и отцы в 41м... Зато диванные войска множат доблесть..
  3. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:22
    +5
    Ахаха, охранятел Сладков сказал это госСМИ. А раньше никто и не додумался. Вот когда эшелонами гнали хохлам словацкие и румынские танки советского производства да американскую арту даже бабки на базаре недоумевали, почему не разъебали ракетами и ФАБами мосты и тоннели на Западэнщине, а в ГШ сидели и репы чесали.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 14:22
    0
    Какой умный. Это что. А до других? Да им даже такое в голову не приходило.

    Кстати. А как это Сталину в голову не пришло, закрыть границы между например Швецией и Германией? Ведь четверть и даже более железной руды Гитлер получал из Швеции. Тоже наверное был тупым.
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:23
    +2
    но на масштабные мобилизационные действия российское руководство, как считает Сладков, вряд ли пойдет


    Ясен пень что не пойдет! Почему?
    Наверно помешает реакция простого народа. Откуда черпать мобилизационный резерв? Не с отпрысков же "элиты"!
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:25
    +1
    А в каком там звании Сладков? Я так понимаю, капитан? feel "Только в самом конце разговора, я обидел его, я сказал: "Капитан, никогда ты не будешь майором""(с)
  7. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:25
    +2
    Так что бы их перекрыть (границы) на них сначала надо выйти. Как в примере с той же границей с Пакистаном.
    А про границу с Грузией - тоже бред. Далеко не сразу ее перекрыли - достаточно только вспомнить - куда все эти бандиты бегали лечиться.
    Потому, сказать, конечно, легко...но как ты границу в сотни километров с Европой собираешься перекрыть, до завершения СВО - решительно не понятно.
    Да и удвоение уже опоздало. Думается, что для масштабов мою.ресурса 30-40 млн страны этого будет мало. Да и не в людях уже вопрос, а в вооружении и технике. Если судить по словам того же Пригожина.

    Контрразведку усиливать, особенно в новых регионах, на стратегических объектах - это да, необходимо.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 14:26
    0
    В первую очередь надо перекрыть границы от Беларуси до Румынии, хотя бы огнём, чтоб не таскали оттуда всякую дрянь...
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:26
    0
    Ну хотя бы на второй год на более-менее официальном уровне вылезло то, о чем мы тут говорим уже пятнадцатый месяц подряд!
  10. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:26
    0
    По мнению военкора, необходимо перекрыть границы Украины, чтобы спецоперация не продолжалась «вечно».

    Да всё ВО с самого начала это повторяет как мантру! lol