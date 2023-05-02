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Импорт российской нефти Индией впервые превысил совокупные поставки из Саудовской Аравии и Ирака

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Импорт российской нефти Индией впервые превысил совокупные поставки из Саудовской Аравии и Ирака

Индия впервые импортировала из РФ больше нефти, чем из стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия (СА) и Ирак. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.


«Импорт нефти из России в Индию впервые превысил совокупный объём поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце»
– отмечается в публикации.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Vortexa, в апреле месяце объём поставляемого из России в Индию «чёрного золота» оценивался в 1,7 млн баррелей в сутки. Что касается апрельских поставок в эту страну нефти из Ирака и СА, то они находились на уровне 812 и 671 тыс баррелей в сутки, соответственно.

Таким образом, по сравнению с мартом, экспорт российской нефти в Индию остался практически на том же уровне – 1,6 млн баррелей в сутки, хотя ещё год назад этот показатель составлял всего 270 тыс баррелей.

Отметим, что Россия уже шестой месяц подряд сохраняет репутацию крупнейшего экспортёра этого вида топлива в Индию. Кстати говоря, как отмечали уже ранее аналитики Vortexa, её доля в индийском импорте по состоянию на март текущего года увеличилась до 34%.

Напомним, что некоторое время назад президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе из запрета контрактов на экспорт нефти и нефтепродуктов по условиям ценового потолка по действующим договорам с дружественными странами.

По данным Минфина России, средняя цена Urals в марте 2023 составляла 48 $ за баррель, в отличие от периода марта 2022 года, когда её цена находилась на уровне 89 $. Так, за год цена отечественного барреля опустилась на 46%. Однако Россия теперь взяла под полный контроль финансовые поступления от продажи нефти в том плане, что воровство этих активов Западом теперь невозможно.
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Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:56
    +1
    По данным Минфина России, средняя цена Urals
    . В общем понятно, продают дешевле, чем хотелось бы.
    Какой можно сделать вывод... да пока рано, ничего ещё не закончилось и не устаканилось.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:01
    +1
    Российский сорт "Уралс" смешивают прямо при перегрузке с танкера на танкер. Чтоб не обвинили в нарушении санкций. Крупную индийскую страховую фирму, владеющую танкерами, американцы уже оштрафовали за это.
    Но трейдеры рискуют.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:02
    0
    В январе российскую нефть торговали в Индии по 73 долл. за баррель, но в эту цену входит транспорт (танкер) и страховка. Мазут шел по 53,5. Да нормальная цена, честно говоря.
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 16:14
      -2
      А оплата за поставленную нефть проходит? Недавно сообщали, что индусы за вооружение не платят. Создается впечатление что мы готовы все отдавать безвозмездно с широким размахом.