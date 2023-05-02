Импорт российской нефти Индией впервые превысил совокупные поставки из Саудовской Аравии и Ирака

Индия впервые импортировала из РФ больше нефти, чем из стран Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия (СА) и Ирак. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.«Импорт нефти из России в Индию впервые превысил совокупный объём поставок из Саудовской Аравии и Ирака в прошлом месяце»– отмечается в публикации.Согласно информации, имеющейся в распоряжении Vortexa, в апреле месяце объём поставляемого из России в Индию «чёрного золота» оценивался в 1,7 млн баррелей в сутки. Что касается апрельских поставок в эту страну нефти из Ирака и СА, то они находились на уровне 812 и 671 тыс баррелей в сутки, соответственно.Таким образом, по сравнению с мартом, экспорт российской нефти в Индию остался практически на том же уровне – 1,6 млн баррелей в сутки, хотя ещё год назад этот показатель составлял всего 270 тыс баррелей.Отметим, что Россия уже шестой месяц подряд сохраняет репутацию крупнейшего экспортёра этого вида топлива в Индию. Кстати говоря, как отмечали уже ранее аналитики Vortexa, её доля в индийском импорте по состоянию на март текущего года увеличилась до 34%.Напомним, что некоторое время назад президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе из запрета контрактов на экспорт нефти и нефтепродуктов по условиям ценового потолка по действующим договорам с дружественными странами.По данным Минфина России, средняя цена Urals в марте 2023 составляла 48 $ за баррель, в отличие от периода марта 2022 года, когда её цена находилась на уровне 89 $. Так, за год цена отечественного барреля опустилась на 46%. Однако Россия теперь взяла под полный контроль финансовые поступления от продажи нефти в том плане, что воровство этих активов Западом теперь невозможно.