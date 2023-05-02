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Уничтожение авиаударом склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской области попало в кадр

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Уничтожение авиаударом склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской области попало в кадр

В районе населенного пункта Белозерка в оккупированной части Херсонской области авиаударом ВКС РФ был уничтожен склад с боеприпасами и расположение личного состава боевиков киевского режима.


По информации Telegram-канала Херсонский Вестник, по предварительным данным авиаударом уничтожены 10 украинских боевиков, еще 13 получили ранения разной степени тяжести.






Также сообщается, что днем ранее в районе населенного пункта Антоновка российская артиллерия точным ударом уничтожила украинскую 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом.

Кроме того, в районе села Днепровское артиллерийским ударом удалось уничтожить 120 мм миномет, в результате чего были ликвидированы 3 украинских военнослужащих, еще 4 получили тяжелые ранения.

Ранее, 30 апреля, сообщалось об уничтожении еще одной украинской САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем из пяти военнослужащих и 152 мм гаубицы 2С3 "Акация", которая также была уничтожена вместе с экипажем и боекомплектом.

Боевики киевского режима продолжают обстреливать из минометов и ствольной артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных на левом берегу Херсонской области. В частности, под обстрелы попадают населенные пункты Голая Пристань, Старая Збурьевка, Алешки, Крынки, Песчановка, Корсунка, Новая Каховка и Каховка.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Dmitry Terekhov
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:20
    +4
    Молодцы, летуны, молодцы! good
    Так их, свидомых, оставить без горючки и боеприпасов.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:39
      +3
      Склад, можно сказать, находился в жилой застройке. Видно, что дома вокруг целы, а вот свиньи перепугались.
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 15:32
    +5
    Хорошо то, как попали!!! Ай молодца!!!
  3. volf
    volf Сегодня, 15:45
    0
    По ходу попали в простое зернохранилище.
  4. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 15:53
    0
    что то склад был совсем маленьким.даже жестяной ангар на половину цел.наверное запасы гранат и патронов на взвод,не более.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:14
      0
      даже жестяной ангар на половину цел

      Если внимательно посмотреть на ролик, то видно, что ангар на заставке к ролику отношения не имеет.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:57
    0
    На попадание по складу боеприпасов не похоже. Но, возможно, около склада что-то лежало военное.
  6. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:03
    +1
    Как то для склада слабовато. Даже машины стоящие вплотную не сдвинуло с места. Так что если там и был склад то небольшой. ротного/батарейного уровняю максимум.
    Но сам ролик хорош. Перестали показывать столб дыма на горизонте.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: Single-n
      Как то для склада слабовато. Даже машины стоящие вплотную не сдвинуло с места.

      Просто в видео смешали два удара. Ангар в промзоне - это второй удар.
      А склад - капитальное здание на самой окраине населённого пункта, у забора промзоны рядом с полем - был накрыт первым ударом (на видео 00:00-00:03).
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:05
    -1
    Во-первых МИМО - попадание в краешек. Во-вторых это не склад а пустышка. Видно же ничего не сдетонировало. И внутри ничего нет. Плохо!
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:10
      0
      Видно же ничего не сдетонировало.

      Слепота? Вот до чего работа на ЦИПСО доводит.
      Видно же 3 взрыва в разных местах ангара. Но это не детонация это другое? belay
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 16:16
        +1
        Ну конечно же это был склад кондиционеров!!! Ну что ж еще на украине может так рвануть?)))) Вообще полнейшей истерике ципсоты радуюсь второй день. Вчера на украине тоже так хорошо кондиционеры рванули, аж в радиусе многих км окна вместе с рамами вынесло... Красота!
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:38
      0
      Вторичные взрывы были. Нам конечно не сообщили чем именно ударили. Возможно что вторичные взрывы это штатное срабатывание боеприпаса. Но меня интересует от чего осталась воронка ? Этот взрыв был после основного. Что там рвануло. И врят ли это несчастная "буханка" которая валяется рядом.
      Так что по чему то все таки попали. Может какой нибудь кочующий миномет там базировался.
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 16:56
        -1
        Миномет? Ну может и миномет если за ним таскали вагон БК.