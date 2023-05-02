Уничтожение авиаударом склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской области попало в кадр

В районе населенного пункта Белозерка в оккупированной части Херсонской области авиаударом ВКС РФ был уничтожен склад с боеприпасами и расположение личного состава боевиков киевского режима.По информации Telegram-канала Херсонский Вестник, по предварительным данным авиаударом уничтожены 10 украинских боевиков, еще 13 получили ранения разной степени тяжести.Также сообщается, что днем ранее в районе населенного пункта Антоновка российская артиллерия точным ударом уничтожила украинскую 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом.Кроме того, в районе села Днепровское артиллерийским ударом удалось уничтожить 120 мм миномет, в результате чего были ликвидированы 3 украинских военнослужащих, еще 4 получили тяжелые ранения.Ранее, 30 апреля, сообщалось об уничтожении еще одной украинской САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с боекомплектом и экипажем из пяти военнослужащих и 152 мм гаубицы 2С3 "Акация", которая также была уничтожена вместе с экипажем и боекомплектом.Боевики киевского режима продолжают обстреливать из минометов и ствольной артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных на левом берегу Херсонской области. В частности, под обстрелы попадают населенные пункты Голая Пристань, Старая Збурьевка, Алешки, Крынки, Песчановка, Корсунка, Новая Каховка и Каховка.