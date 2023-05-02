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МИД РФ опровергает сообщения западных СМИ о встрече по зерновой сделке 3 мая

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МИД РФ опровергает сообщения западных СМИ о встрече по зерновой сделке 3 мая

В российском дипломатическом ведомстве не располагают какой-либо информацией относительно проведения завтра, 3 мая, встречи по вопросам «зерновой сделки». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.


Таким образом, информация, которую представило западное агентство Reuters со ссылкой на источник в правительственных кругах Украины, может не соответствовать действительности. Напомним, что ранее агентство сообщило, будто бы завтра пройдут переговоры по возможному продлению зерновой сделки, заключенной Россией, Украиной и Турцией при участии ООН в июле 2022 года и с тех пор неоднократно продлеваемой.

Как видим, в МИД России ничего не знают о том, что такая встреча состоится завтра. То есть, если она и состоится, то российская сторона к ней не будет иметь никакого отношения. Отметим, что зерновую сделку планировалось продлить 18 мая. Но Россия очень недовольна тем, как соблюдаются существующие договоренности.

Одним из условий заключения зерновой сделки было снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Формально Запад ограничения снял, но фактически по ряду направлений они продолжают действовать, и экспортировать продовольствие и удобрения по-прежнему практически невозможно. В Кремле уже заявляли, что в такой ситуации не видят смысла в продлении зерновой сделки.

Кстати, представители властей Турции обвинили Запад в том, что он срывает своими действиями зерновую сделку. Об этом, в частности, говорил на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обратив внимание на то, что финансовое и страховое обслуживание сделок с российскими зерном и удобрениями не выведено США и Великобританией из-под санкций.
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15 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:02
    +2
    Возможно кое кого не пригласили, и даже не собираются обсуждать с ним - просто скажут "решено продлить"
    1. ААК
      ААК Сегодня, 17:02
      0
      Скорее по-другому - "... мы будем продолжать вывозить зерно вне зависимости от точки зрения России на это, если России что-то не нравится, то это проблемы самой России...", по крайней мере фактически это было так и вряд-ли будет меняться...
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:04
    +2
    Это будет хорошо; не хватает нам, России, ещё спонсировать ВСУ.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:45
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Это будет хорошо; не хватает нам, России, ещё спонсировать ВСУ.

      Эти деньги не доходят до ВСУ, все разворовывается укро чиновниками и приближенными к клоуну.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:59
      -1
      Это хорошо, что мы их не спонсируем, прокачка газа не в счёт, однозначно. Подумаешь, кого-то там сожгли в Одессе, это же не повод прерывать полезные для страны связи и разрывать полезные для блага ведущих лиц контракты. Лохторат потерпит. Терпилы же. Привыкли. Ну, или привыкнут.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:05
    +1
    Сша и бриты не обязаны гнуться по гутериша.
    Кьо кому деньги платит?
    И териш это понимает. Потому и улыбается грустно
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 15:05
    0
    В российском дипломатическом ведомстве не располагают какой-либо информацией относительно проведения завтра, 3 мая, встречи по вопросам «зерновой сделки».
    И это естественно, так как переговоры по этой сделки идут не совместно, а параллельно. Отдельно с Украиной, отдельно с Россией.
    Значит 3-го мая говорить будут только с Украиной, уламывая её подписать еще какие нибудь незначимые бумажки с "обязательствами"...
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:12
      +5
      Киев не надо уговаривать. Они добились всего, что хотели в отношении "сделки". Одесский порт работает, контракты выполняются, валюта поступает. Попутно в Севастополь запускают безэкипажные катера с ВВ. При этом заявляют: "мы ничего никому не обещали и не гарантировали". МИД РФ лукавит, котгнда говорит, что не в курсе. Просто не хотят объявлять, что решение уже принято и будет очередное продление. С осуждениями и призывами.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:20
    +2
    Ну логично, Абрамович же не сотрудник МИДа
  6. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 15:28
    0
    Может, перепашут тогда таки одесский порт. В Крыму поспокойнее станет.
  7. ugos
    ugos Сегодня, 15:30
    -1
    Сделка поэтому так и называется, МИД наверное кинули по сделке, вот и кочевряжется, как отстегнут доляну, так всё и пойдёт гладко.
    1. marswell
      marswell Сегодня, 16:05
      +1
      Это вы по своим хохлопитековским понятиям рассуждаете???
  8. james
    james Сегодня, 15:32
    0
    МИД РФ опровергает сообщения западных СМИ о встрече по зерновой сделке 3 мая, а причем здесь МИД, когда есть абрамович.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:07
      -1
      Абрамович наше всё, согласен.

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  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:16
    0
    То оптимизацию географически распространили, а теперь сделку lol fool
    Идёт обычная торговля, а ни там что то выдумывают. Что в МИДе РФ, что в МИДе Украины ,работают кто угодно, но не дипломаты.