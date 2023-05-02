МИД РФ опровергает сообщения западных СМИ о встрече по зерновой сделке 3 мая

В российском дипломатическом ведомстве не располагают какой-либо информацией относительно проведения завтра, 3 мая, встречи по вопросам «зерновой сделки». Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.Таким образом, информация, которую представило западное агентство Reuters со ссылкой на источник в правительственных кругах Украины, может не соответствовать действительности. Напомним, что ранее агентство сообщило, будто бы завтра пройдут переговоры по возможному продлению зерновой сделки, заключенной Россией, Украиной и Турцией при участии ООН в июле 2022 года и с тех пор неоднократно продлеваемой.Как видим, в МИД России ничего не знают о том, что такая встреча состоится завтра. То есть, если она и состоится, то российская сторона к ней не будет иметь никакого отношения. Отметим, что зерновую сделку планировалось продлить 18 мая. Но Россия очень недовольна тем, как соблюдаются существующие договоренности.Одним из условий заключения зерновой сделки было снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Формально Запад ограничения снял, но фактически по ряду направлений они продолжают действовать, и экспортировать продовольствие и удобрения по-прежнему практически невозможно. В Кремле уже заявляли, что в такой ситуации не видят смысла в продлении зерновой сделки.Кстати, представители властей Турции обвинили Запад в том, что он срывает своими действиями зерновую сделку. Об этом, в частности, говорил на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обратив внимание на то, что финансовое и страховое обслуживание сделок с российскими зерном и удобрениями не выведено США и Великобританией из-под санкций.