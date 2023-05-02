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Глава МВД Украины заявил о формировании дополнительных штурмовых бригад «Гвардии наступления»

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Глава МВД Украины заявил о формировании дополнительных штурмовых бригад «Гвардии наступления»

На Украине сформированы восемь бригад так называемой "Гвардии наступления", но на этом руководство МВД и Нацгвардии останавливаться не намерено. В ближайшее время начнется формирование дополнительных подразделений из сотрудников полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.


На сегодняшний день в системе МВД Украины сформировано восемь штурмовых бригад "гвардии наступления". Они заканчивают слаживание и обучение и в ближайшее время, после довооружения, отправятся на фронт, где войдут в состав сил контрнаступления. Подчиняться они будут командованию группировки, задачи - проведение наступательных и штурмовых действий вместе с армейскими подразделениями.

Одновременно начнется формирование дополнительных бригад, решение принято об этом уже принято. Как заявил Клименко, в МВД Украины очень много высоко мотивированных полицейских, желающих с оружием в руках "освобождать" территорию страны от "российских оккупантов".

Бригады сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности

- заявил министр.

Общую численность личного состава уже созданных бригад Клименко назвать отказался, заявив о секретности сведений.

Ранее Зеленский заявил, что "гвардия наступления" создается для "освобождения" Крыма, именно эти бригады должны будут проводить полицейские операции на территории полуострова.
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26 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:30
    +1
    Ранее Зеленский заявил, что "гвардия наступления" создается для "освобождения" Крыма, именно эти бригады должны будут проводить полицейские операции на территории полуострова.
    То есть для "зачисток", а так же...
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 15:33
      0
      Сейчас "гвардию наступления" с визгами и матами отлавливают опричники наркомана по всей украине laughing нас ждёт очередная серия : жирные военкомы против жирных ДАИшников wassat
      В следующих сериях мы увидим : Полицай-доброволец-доброволец, рвется на фронт. Но злые дядки из военкомата не пускают его, так как в ВСУ и так полно народа. Хотят что бы этот доброволец не мешал им и насильно хотят его занести в дом, к семьи. wassat
      А если серьёзно : сейчас укро-гестапо начнёт свою финаносво-экономическую компанию по сбору денег с полицаев, жедающих откосить от "гвардии" Уж очень им среднеземноморские виллы военкомовских понравились. Тож такие хоЧут.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:39
        +1
        laughing Самое чудное,что эти самые "опричники"и есть эта "гвардия".Ну,да ладно.Кто же тогда с жуликами будет бороться?А!Ну конечно-жулики будут стратегическим резервом bully
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:06
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Кто же тогда с жуликами будет бороться?А!Ну конечно-жулики будут стратегическим резервом

          А осбо выдающиеся, - стратегическим командованием. hi
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:51
      0

      Ранее Зеленский заявил, что "гвардия наступления" создается для "освобождения" Крыма, именно эти бригады должны будут проводить полицейские операции на территории полуострова.

      Ментам обещают, что не в окопы, а грабить... А как по-иному там сейчас набрать мотивированных "гвардейцев"?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:33
    0
    Интересная вещь.Там численность бригады варьируется от 1тысячи до 8 тысяч штыков.Восемь бригад,это от 8 до 64 тысяч бойцов.Вряд ли они соберут из полиции 60 килоштыков да и тридцать вряд ли.Но дело не в этом,а в том,как все распиарено.И раздуто.Впрочем,нам надо иметь в виду и быть готовыми
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:38
      0
      Украинцы показывали одну из первых таких бригад в действии под Артемовском.
      Подготовка у них не очень, оружие - только легкое, но мотивация, явно, хорошая. Парни молодые, передвигаются быстро.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:42
        0
        Подготовка у них не очень, оружие - только легкое, но мотивация, явно, хорошая.
        Они парни неплохие, только сцутся и глухие wassat.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 15:50
          -1
          Если сравнить с российскими мобилизованными - 40-50 летними - то у этих парней преимущество. Если сравнивать с вагнеровцами (не из заключенных), то выигрывают вагнеровцы.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 16:02
            0
            не из заключенных
            У вчерашних заключенных мотивация разгромить эти отряды будет зашкаливать.
            1. voyaka uh
              voyaka uh Сегодня, 16:45
              0
              В российских местах заключения : туберкулез, вич, гепатит. Новые солдаты оттуда выживают недолго.
              Некоторые из бывших бандитов, конечно, превращаются в бойцов. Их зачисляют в "ударные" штурмовые группы Вагнера.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:41
      +2
      Обычно бывает так: Чем больше слов, тем меньше дела. Да и в природе важность вида обратно пропорциональна яркости его окраса. Поэтому, чем больше они расхваливают своё контрнаступление, тем больше в нём сомнений.

      Они сами загнали себя в ловушку, поставив на медиа-эффект, теперь вынуждены постоянно поддерживать интерес любыми возможными способами. А дело любит тишину
    3. ААК
      ААК Сегодня, 16:52
      0
      Средняя численность гарнизонов полиции в бандерланде от 5-6 тысяч в небольших областях типа Черновицкой, до 15-17 тысяч во Львовской, Днепропетровской, Одесской областях и до 20 тыс. в Киеве и Харькове, так что 6 бригад по 4-5 тысяч наберут вполне себе...
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    +1
    Добровольцы? Ну-ну......, почти поверил, из теплого трезвяка на холодный Бэтер, ну-ну, почти поверил...., про гайцев - вообще фантастика.... Добровольцы....
  4. SwR9
    SwR9 Сегодня, 15:35
    +2
    Почему нет российских каналов вещающих на украинском языке для украинцев. Нужна идеологическая работа с населением
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:41
      0
      Зачем, они русский хорошо знают и смотрят "Время покажет" и "60 минут", больше скажу, даже трибалты смотрят наши каналы и все прекрасно понимают без перевода.
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 15:59
        0
        Здесь не понятие важно, а психология. Для украинцев это важный психологический момент, для них то что на мове доходит до сердца минуя мозг.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 15:40
    0
    Прекрасная иллюстрация к тому почему в ВС России и ранее в ополчении ВСУк называли и называют немцы. Полицаи тоже подойдет.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:46
    0
    Общую численность личного состава уже созданных бригад Клименко назвать отказался, заявив о секретности сведений.

    С каких это пор новости и заявления с краины стали секретными? belay а похвастаться? wassat приписки где?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 16:09
      +1
      Видимо нечем хвастать вот и "засекретили".
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:52
    0
    Глава МВД Украины заявил о формировании дополнительных штурмовых бригад «Гвардии наступления»
    . Лёгкая пехота для прорыва подготовленный обороны, это "дрова в топку", быстро сгорят. Если не сумеют создать реальный начал, большой массой, то сгорят без толку.
    Вопрос... а где у них тяжёлая пехота обеспечена всеми средствами усиления??? Где тяжёлая техника, артиллерия и прочее необходимое? Ведь на западе кричат, что им все необходимое предоставили в нужном объёме!
    В общем, на это все нужно смотреть внимательно и громить технику, войска, ещё на подходе, в местах сосредоточения... хотя, какие планы наметили наши военные стратегии, фиг её знает.
  8. Комментарий был удален.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:02
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Пригожин сообщил, что сегодня в Часов Яре предположительно уничтожен командующий силами украинского фольксштурма генерал-майор Танцюра.
    Информация уточняется. soldier

    «Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут. В настоящий момент уточняем данную информацию», заявил Пригожин.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:03
    0
    в МВД Украины очень много высоко мотивированных полицейских, желающих с оружием в руках "освобождать" территорию страны от "российских оккупантов".

    Сомневаюсь, что в МВД Украины, как и в МВД РФ очень много фанатичных смертников - все нормальные мужики хотят как можно быстрее вернуться целыми и здоровыми к своим жёнам и детям и жить нормальной, мирной жизнью.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:05
    0
    Сомневаюсь, что столько смертников на Украине:
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:08
    0
    Гвардия наступления, ЕПРСТ. Представляю, выходит пан атаман и заявляет "Поздравляю, гвардейцы! Вы первые на утилизацию." Интересно, а они по этому поводу "слава" кричат?
  13. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 16:37
    0
    Общую численность личного состава уже созданных бригад Клименко назвать отказался, заявив о секретности сведений.
    A как ваша фамилия? Моя фамилия настолько известная, что её нельзя говорить всух