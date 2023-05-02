Глава МВД Украины заявил о формировании дополнительных штурмовых бригад «Гвардии наступления»

Бригады сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности

На Украине сформированы восемь бригад так называемой "Гвардии наступления", но на этом руководство МВД и Нацгвардии останавливаться не намерено. В ближайшее время начнется формирование дополнительных подразделений из сотрудников полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.На сегодняшний день в системе МВД Украины сформировано восемь штурмовых бригад "гвардии наступления". Они заканчивают слаживание и обучение и в ближайшее время, после довооружения, отправятся на фронт, где войдут в состав сил контрнаступления. Подчиняться они будут командованию группировки, задачи - проведение наступательных и штурмовых действий вместе с армейскими подразделениями.Одновременно начнется формирование дополнительных бригад, решение принято об этом уже принято. Как заявил Клименко, в МВД Украины очень много высоко мотивированных полицейских, желающих с оружием в руках "освобождать" территорию страны от "российских оккупантов".- заявил министр.Общую численность личного состава уже созданных бригад Клименко назвать отказался, заявив о секретности сведений.Ранее Зеленский заявил, что "гвардия наступления" создается для "освобождения" Крыма, именно эти бригады должны будут проводить полицейские операции на территории полуострова.