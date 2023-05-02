Глава Минобороны Турции прокомментировал передачу ВВС страны военно-транспортного самолёта A400M

Соглашение, заключённое с авиастроительной компанией Airbus, позволило существенно увеличить возможности предприятия в Кайсери. Этот город [Кайсери] является ведущим промышленным, технологическим и производственным центром нашей страны. В то же время мы выражаем глубокую надежду на то, что в обозримом будущем все необходимые работы по модернизации самолётов союзных стран будут проводиться на нашем предприятии

На сегодняшний день мы реализуем различные проекты, представляющие особую важность для нашего ВПК, что подтверждается производством высокоточных боеприпасов, ударных и гражданских беспилотников , боевых кораблей и вертолётов

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выступил на церемонии передачи ВВС страны модернизированного военно-транспортного самолёта A400M. По слова главы турецкого военного ведомства, каждый разработанный проект в области обороны и безопасности способствует укреплению мощи республики.В то же время, министр обороны напомнил и о соглашении, предусматривающем усовершенствование воздушных судов, которое было подписано в октябре 2019 года. Также, по его словам, 3 аналогичных самолёта, прошедших модернизацию в городе Кайсери уже поступили на вооружение турецких ВВС.– подчеркнул Акар.Вместе с тем министр напомнил и о широкой популярности, которой пользуются эти военно-транспортные самолёты в мире, в том числе при оказании экстренной помощи, эвакуации, проведении военных операций, а также транспортировке персонала и оборудования. Эффективнее всего данный тип самолёта проявил себя во время недавних землетрясений, охвативших Турцию, добавил глава ведомства.Также, в ходе своего выступления, он отметил необходимость дальнейшего развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.– подчеркнул Хулуси Акар.