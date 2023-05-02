Глава Минобороны Турции прокомментировал передачу ВВС страны военно-транспортного самолёта A400M

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выступил на церемонии передачи ВВС страны модернизированного военно-транспортного самолёта A400M. По слова главы турецкого военного ведомства, каждый разработанный проект в области обороны и безопасности способствует укреплению мощи республики.
В то же время, министр обороны напомнил и о соглашении, предусматривающем усовершенствование воздушных судов, которое было подписано в октябре 2019 года. Также, по его словам, 3 аналогичных самолёта, прошедших модернизацию в городе Кайсери уже поступили на вооружение турецких ВВС.
Соглашение, заключённое с авиастроительной компанией Airbus, позволило существенно увеличить возможности предприятия в Кайсери. Этот город [Кайсери] является ведущим промышленным, технологическим и производственным центром нашей страны. В то же время мы выражаем глубокую надежду на то, что в обозримом будущем все необходимые работы по модернизации самолётов союзных стран будут проводиться на нашем предприятии
– подчеркнул Акар.
Вместе с тем министр напомнил и о широкой популярности, которой пользуются эти военно-транспортные самолёты в мире, в том числе при оказании экстренной помощи, эвакуации, проведении военных операций, а также транспортировке персонала и оборудования. Эффективнее всего данный тип самолёта проявил себя во время недавних землетрясений, охвативших Турцию, добавил глава ведомства.
Также, в ходе своего выступления, он отметил необходимость дальнейшего развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.
На сегодняшний день мы реализуем различные проекты, представляющие особую важность для нашего ВПК, что подтверждается производством высокоточных боеприпасов, ударных и гражданских беспилотников, боевых кораблей и вертолётов
– подчеркнул Хулуси Акар.