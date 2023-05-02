Мнение экспертов о достоверности сводок генерала квартирмейстера люфтваффе

Среди историков в Сети нередко разгораются споры по поводу соотношения потерь советских асов и летчиков люфтваффе в годы Великой Отечественной войны. Размышления по этому поводу представлены на канале Sky Artist.В среде «молодых» экспертов распространилось мнение, что достижения пилотов-истребителей СССР сильно завышены. На деле, как считают многие из таких «специалистов», потери наших летчиков в разы превышали таковые у оппонента.Что характерно, в своих утверждениях они в основном опираются на так называемые сводки генерала квартирмейстера люфтваффе (СГКЛ) – сборник документов, которые не успели уничтожить немцы.Между тем, здесь сразу стоит отметить, что вышеупомянутый сборник является лишь малой частью от того, что сохранилось от архива люфтваффе. Однако и это не главное.Ошибочность использования вышеупомянутых сводок в качестве доказательства реального положения дел на фронте попытался доказать в своей статье эксперт Андрей Алабовский.Он провел исследование, в котором сравнил данные из СГКЛ с «движением матчасти».Стоит отметить, что Алабовский сразу подчеркнул невозможность отслеживания каждого самолета, указанного в вышеупомянутых документах (там попросту не указаны заводские номера). Но часть из них он смог идентифицировать благодаря отметке Stabes.Так вот, как пишет эксперт, несовпадение потерь по вышеупомянутым машинам в СГКЛ с «движением матчасти» составило более 80%, что едва ли может быть ошибкой.При этом Алабовский уверен, что за основу нужно брать именно «движение матчасти», в которых потери больше, так как именно эти документы отвечали за поставки новых истребителей в люфтваффе. В данном случае любое искажение информации ради пропаганды могло стать критичным для вермахта. Поэтому такой вариант стоит исключить.В свою очередь, по мнению эксперта, сводки генерала квартирмейстера люфтваффе, на которые так любят опираться современные историки, как раз и могли быть инструментом немецкой контрразведки, для дезинформации противника.О других причинах, по которым не стоит верить сводкам генерала квартирмейстера рассуждают эксперты на Ютуб-канале Sky Artist: