Мнение экспертов о достоверности сводок генерала квартирмейстера люфтваффе

Среди историков в Сети нередко разгораются споры по поводу соотношения потерь советских асов и летчиков люфтваффе в годы Великой Отечественной войны. Размышления по этому поводу представлены на канале Sky Artist.
В среде «молодых» экспертов распространилось мнение, что достижения пилотов-истребителей СССР сильно завышены. На деле, как считают многие из таких «специалистов», потери наших летчиков в разы превышали таковые у оппонента.
Что характерно, в своих утверждениях они в основном опираются на так называемые сводки генерала квартирмейстера люфтваффе (СГКЛ) – сборник документов, которые не успели уничтожить немцы.
Между тем, здесь сразу стоит отметить, что вышеупомянутый сборник является лишь малой частью от того, что сохранилось от архива люфтваффе. Однако и это не главное.
Ошибочность использования вышеупомянутых сводок в качестве доказательства реального положения дел на фронте попытался доказать в своей статье эксперт Андрей Алабовский.
Он провел исследование, в котором сравнил данные из СГКЛ с «движением матчасти».
Стоит отметить, что Алабовский сразу подчеркнул невозможность отслеживания каждого самолета, указанного в вышеупомянутых документах (там попросту не указаны заводские номера). Но часть из них он смог идентифицировать благодаря отметке Stabes.
Так вот, как пишет эксперт, несовпадение потерь по вышеупомянутым машинам в СГКЛ с «движением матчасти» составило более 80%, что едва ли может быть ошибкой.
При этом Алабовский уверен, что за основу нужно брать именно «движение матчасти», в которых потери больше, так как именно эти документы отвечали за поставки новых истребителей в люфтваффе. В данном случае любое искажение информации ради пропаганды могло стать критичным для вермахта. Поэтому такой вариант стоит исключить.
В свою очередь, по мнению эксперта, сводки генерала квартирмейстера люфтваффе, на которые так любят опираться современные историки, как раз и могли быть инструментом немецкой контрразведки, для дезинформации противника.
О других причинах, по которым не стоит верить сводкам генерала квартирмейстера рассуждают эксперты на Ютуб-канале Sky Artist: