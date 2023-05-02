Военное обозрение
Войти Регистрация

Мнение экспертов о достоверности сводок генерала квартирмейстера люфтваффе

3
Мнение экспертов о достоверности сводок генерала квартирмейстера люфтваффе

Среди историков в Сети нередко разгораются споры по поводу соотношения потерь советских асов и летчиков люфтваффе в годы Великой Отечественной войны. Размышления по этому поводу представлены на канале Sky Artist.


В среде «молодых» экспертов распространилось мнение, что достижения пилотов-истребителей СССР сильно завышены. На деле, как считают многие из таких «специалистов», потери наших летчиков в разы превышали таковые у оппонента.

Что характерно, в своих утверждениях они в основном опираются на так называемые сводки генерала квартирмейстера люфтваффе (СГКЛ) – сборник документов, которые не успели уничтожить немцы.

Между тем, здесь сразу стоит отметить, что вышеупомянутый сборник является лишь малой частью от того, что сохранилось от архива люфтваффе. Однако и это не главное.

Ошибочность использования вышеупомянутых сводок в качестве доказательства реального положения дел на фронте попытался доказать в своей статье эксперт Андрей Алабовский.

Он провел исследование, в котором сравнил данные из СГКЛ с «движением матчасти».

Стоит отметить, что Алабовский сразу подчеркнул невозможность отслеживания каждого самолета, указанного в вышеупомянутых документах (там попросту не указаны заводские номера). Но часть из них он смог идентифицировать благодаря отметке Stabes.

Так вот, как пишет эксперт, несовпадение потерь по вышеупомянутым машинам в СГКЛ с «движением матчасти» составило более 80%, что едва ли может быть ошибкой.

При этом Алабовский уверен, что за основу нужно брать именно «движение матчасти», в которых потери больше, так как именно эти документы отвечали за поставки новых истребителей в люфтваффе. В данном случае любое искажение информации ради пропаганды могло стать критичным для вермахта. Поэтому такой вариант стоит исключить.

В свою очередь, по мнению эксперта, сводки генерала квартирмейстера люфтваффе, на которые так любят опираться современные историки, как раз и могли быть инструментом немецкой контрразведки, для дезинформации противника.

О других причинах, по которым не стоит верить сводкам генерала квартирмейстера рассуждают эксперты на Ютуб-канале Sky Artist:

Использованы фотографии:
архивное фото
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:13
    +1
    В первой половине войны, "воздух" был немецким, а после Курской битвы, однозначно наш.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: Южноукраинец
      В первой половине войны, "воздух" был немецким, а после Курской битвы, однозначно наш.

      Скорее так оно и было, надорвалась гитлеровская промышленность.

      Константин отзовись, дано не слушал не видел.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 16:31
    +2
    Вряд ли в настоящее время, в России есть лучший специалист - историк в части ВВС в период ВОв чем М.Тимин с Тактикмедиа.
    И давно уже сопоставление идёт не только по источникам одной стороны, а в том числе и с документами второй стороны на том же участке фронта.
    И опять это извечное начало статьи в стиле - малой кровью и на территории врага!
    Да не только и не столько соотношение потерь определяет важность Победы, но и то, что вчерашние школьники, чьи родители ещё не все читать то и писать умели сбили с неба нацистов, поставивших на колени всю Европу. В том, как инженеры трудились, простые рабочие, дети у станков ради победы сутками стояли, в том числе и ради победы в небе.
    И эти победы не правильно мерить только соотношением сбитых машин. Надо смотреть глубже, и более широко. А не мериться тем, кто там был круче Покрышкин или Мальдерс с Руделем. Надо понимать, что именно в СССР только и мог появиться не смотря на все сложности в стране и Покрышкин, и Кожедуб, и многие другие...