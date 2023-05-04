Нефть 2023: добровольцы из ОПЕК+ решили уйти в минус

Согласовано не всеми

Вне конкуренции?

Без цифр в руках

С 1 мая сразу несколько стран, которые в своё время подписали небезызвестное соглашение ОПЕК+, приступили к реализации идеи о добровольном снижении добычи нефти. Соответственно, можно ожидать также и снижения объёмов экспорта.Насколько ожидаемой стала такая мера, судить пока трудно, и прежде всего потому, что вот уже не первый месяц не оправдываются ожидания разогрева китайской экономики. Причём это происходит на фоне активизации со стороны Китая закупок нефти у России.Китайские частные компании, а это – подавляющее большинство покупателей, хладнокровно игнорируют, а точнее – только пользуются пресловутым потолком цен на российскую нефть, спокойно покрывая при этом мизерный по сути дефицит сырья в своей стране.Показательно, что первомайский подарок обозначил снижение добычи нефти дополнительно к существующим квотам в рамках договоренности ОПЕК+. Более того, речь идёт о договорённости с партнёрами удерживать стабильно невысокие уровни добычи как минимум до конца текущего года.Лидером выступила, по давней уже традиции, Саудовская Аравия, как крупнейший производитель нефти среди членов ОПЕК. Решением Эр-Рияда страна урезала свою квоту добычи ещё на 500 тыс. баррелей в сутки. Россия ограничилась продлением уже принятого ею ограничения уровней добычи на те же 500 тыс барр.Ещё семь стран, подписавших в своё время соглашения ОПЕК+ тоже пошли на снижение, причём пропорционально своим уровням добычи. Так, Ирак снизит добычу на 211 тыс. барр., ОАЭ – на 144 тыс. барр., Кувейт – на 128 тыс. барр., Казахстан – на 78 тыс. барр., Алжир – на 48 тыс. барр., Оман – на 40 тыс. барр., Габон – на 8 тыс. баррелей в сутки.В сумме добровольный объём снижения производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению 2 млн барр./сутки.Как видим, из крупных игроков добровольцами не выступают только Иран, Нигерия, Мексика, Венесуэла и США. Но если Иран до сих пор не вышел на досанкционные уровни добычи и экспорта, и продолжает это использовать как основной аргумент в пользу отказа от жёстких квот, то США вполне откровенно пытаются воспользоваться ситуацией для того, чтобы потеснить конкурентов.Россия на сегодня также в определённом смысле оказалась вне конкуренции, однако серьёзные перемены в адресах экспортных поставок не означают сильных сдвигов в объёмах добычи. Тем более что предварительные договорённости о добровольных ограничениях были приняты и даже озвучены ещё в начале апреля, непосредственно перед встречей министерского мониторинга альянса, которая состоялась 3 апреля 2023 года.В заявлении, которое было опубликовано на сайте ОПЕК после заседания мониторинга, отмечалось, что превентивные меры по сокращению добычи нацелены на поддержание стабильности нефтяного рынка. По всем признакам уже тогда американские экспортёры нефти заняли позицию низкого старта для нынешнего рывка.А нарастание именно поставок из США в эти дни отмечают практически все источники. Тем не менее ожидаемого эффекта от американского напора, похоже, не опасаются ни в ОПЕК, ни тем более в России. По достаточно простой причине – цены у американских поставщиков не конкурентны.И если рынки Латинской Америки ещё могут как-то прореагировать на штатовские потуги, хотя и там Венесуэла, не снизившая квоты, просто так не отступит, то китайский и индийский рынки уже точно будут держаться.Опять же, в силу ценовой конъюнктуры и уже заключённых контрактов, в том числе и с поставщиками нефти и нефтепродуктов из России. Причём совсем не обязательно, что с поставщиками российскими.Интересно, что представители стран-добровольцев не уточняли, от какого уровня будет отсчитываться снижение. В то же время из данных МЭА – международного энергетического агентства, следует, что добыча большинства из тех стран, которые сейчас пошли в минус, в феврале 2023 года очень незначительно расходилась с уровнем разрешённых квот.Вице-премьер РФ А. Новак ранее сообщил, что Россия вышла на обещанное снижение в 500 тыс. барр./сутки, а к добровольным сокращениям в основном присоединились те страны, которые выполняют свои обязательства. Он же напомнил, что некоторые государства в силу объективных обстоятельств в настоящее время не имеют возможностей увеличивать нефтедобычу до разрешенных им уровней.От себя же отметим, что в число этих стран точно не входит Иран, а сложности со снижением уровней добычи касаются в первую очередь таких стран, как Россия или Казахстан. При этом по поводу Ирана также нельзя не отметить последнюю инициативу ряда американских конгрессменов, которые обратились к президенту Дж. Байдену с предложением усилить меры по пресечению экспорта иранской нефти.Разумеется, в связи с этим эксперты тут же припомнили коллективному Западу потолок цен на российскую нефть, которыйПо оценкам специалистов МЭА, в марте 2023 года альянс ОПЕК+ добывал 37,94 млн барр./сутки нефти. Это на 2,16 млн барр./сутки ниже уровня по условиям «плюсового» соглашения, рассчитанного на то, что страны участники будут извлекать 40,1 млн барр./сутки.Таким образом, участники плюсовой сделки отставали от разрешенных им квот более чем на 5 процентов, и именно это в настоящее время обеспечивает нынешнюю относительную стабильность на рынке углеводородов в целом. То есть добровольное квотирование косвенно влияет на стабилизацию ситуации не только с нефтью, но и с газом.