Киевский режим продолжает стягивать создаваемые с нуля вооруженные формирования в зону проведения специальной военной операции ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко», публикуя кадры с солдатами одной из восстановленных бригад украинской армии.На кадрах мы видим военнослужащих из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была создана и оснащена 155-мм САУ AS-90 британского производства. Сейчас эту бригаду уже перебросили в зону проведения спецоперации.О 117-й отдельной механизированной бригаде ВСУ известно, что она является вновь созданной единицей украинской армии, которую решили сформировать в контексте уже идущих боевых действий. К концу февраля 2023 года численность личного состава бригады составляла более 3 тысяч военнослужащих.На вооружении подразделений бригады находятся, в том числе, и самоходные артиллерийские установки AS-90. Такие САУ были созданы еще в восьмидесятые годы ХХ века и предназначались для замены устаревающих САУ M109 американского производства. К 2022 году королевская армия Великобритании располагала 89 подобными самоходными артиллерийскими установками.Корпус и башня САУ сделаны из 17-мм стальной брони. На вооружении САУ находится 155-мм артиллерийское орудие, произведенное компанией BAE Land Systems. Орудие рассчитано на все стандартные боеприпасы, используемые в армиях стран Североатлантического альянса.Напомним, что руководство МИД РФ неоднократно предупреждало страны НАТО о последствиях передачи Украине военной техники и вооружений. Любая западная военная техника, появляющаяся в зоне спецоперации и на Украине в целом, становится мишенью для ударов ВС РФ.