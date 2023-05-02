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В зоне спецоперации появилась вновь созданная механизированная бригада ВСУ с британскими САУ

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В зоне спецоперации появилась вновь созданная механизированная бригада ВСУ с британскими САУ

Киевский режим продолжает стягивать создаваемые с нуля вооруженные формирования в зону проведения специальной военной операции ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко», публикуя кадры с солдатами одной из восстановленных бригад украинской армии.


На кадрах мы видим военнослужащих из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была создана и оснащена 155-мм САУ AS-90 британского производства. Сейчас эту бригаду уже перебросили в зону проведения спецоперации.

О 117-й отдельной механизированной бригаде ВСУ известно, что она является вновь созданной единицей украинской армии, которую решили сформировать в контексте уже идущих боевых действий. К концу февраля 2023 года численность личного состава бригады составляла более 3 тысяч военнослужащих.


На вооружении подразделений бригады находятся, в том числе, и самоходные артиллерийские установки AS-90. Такие САУ были созданы еще в восьмидесятые годы ХХ века и предназначались для замены устаревающих САУ M109 американского производства. К 2022 году королевская армия Великобритании располагала 89 подобными самоходными артиллерийскими установками.

Корпус и башня САУ сделаны из 17-мм стальной брони. На вооружении САУ находится 155-мм артиллерийское орудие, произведенное компанией BAE Land Systems. Орудие рассчитано на все стандартные боеприпасы, используемые в армиях стран Североатлантического альянса.

Напомним, что руководство МИД РФ неоднократно предупреждало страны НАТО о последствиях передачи Украине военной техники и вооружений. Любая западная военная техника, появляющаяся в зоне спецоперации и на Украине в целом, становится мишенью для ударов ВС РФ.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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14 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:11
      +16
      Напомним, что руководство МИД РФ неоднократно предупреждало страны НАТО о последствиях передачи Украине военной техники и вооружений.
      Интересно, меня одного эти "неоднократно предупреждали" уже бесит?
      Больше года длится СВО, а каналы поставок западного вооружения так и действуют. Причём оружие и техника идут потоком......
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:13
        +11
        Нет, не Вас одного. Видимо до наших не доходит - хоть упредупреждайся, всё-равно западные будут поставлять технику и боеприпасы шароварным.
        Надо не предупреждать а уничтожать. И желательно на стадии доставки.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:57
          +1
          Цитата: Nexcom
          Надо не предупреждать а уничтожать. И желательно на стадии доставки.

          Мосты стоят, ж/д узлы работают, ди электричества для тяги хватает. Вооружение и вся еврокамарилья чуть не каждый день на поклон к клоуну едет, как еврочиновника назначили на пост, так сразу ритуал "на смотрины к фюреру в подвал". Даже на 2 евровой монете сотворили надпись"slava ukraini".
        2. ник7
          ник7 Сегодня, 16:58
          0
          Надо не предупреждать а уничтожать

          Если вы можете уничтожить то почему не уничтожили?
      2. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 16:59
        0
        Цитата: Чёрный
        Интересно, меня одного эти "неоднократно предупреждали" уже бесит?

        Конечно нет. Более того, иной раз думаю что нас специально троллят авторы подобных статей...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:08
    +1
    На втором фото при таком ракурсе эта САУ чем-то на Фердинанд гитлеровский смахивает....
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:16
      +2
      Фердинанд более массивный, более защищённый, оружие поля боя... пушка у него меньшего калибра, почти в два раза.
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 16:12
    +2
    Хорошо что эту бригаду вытянули в бой. Это значит минус одно соединение для их наступления.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:17
      +1
      ...это если наши шароварных старательно с землей перемешают...
    2. monetam
      monetam Сегодня, 16:23
      0
      Верно. если этой бригады не будет в наступлении- то это уже очень хороший результат.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:37
    +4
    Нельзя допускать к линии соприкосновения 155-мм самоходных установок АС-90 и другой военной техники. Это только поощряет новые потери русских.
    Должны быть более целенаправленные и эффективные авианалеты на пути, транспортные пути, вокзалы, склады и др.
    Никаких больше танков, бронетранспортеров и другой военной техники на линиях соприкосновения. Тогда меньше потерь.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:38
    +1
    Путин Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».24 февраля 2022.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:49
      +3
      Цитата: opuonmed
      что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались»

      никого эти разноцветные "линии" уже не пугают.
    2. ник7
      ник7 Сегодня, 17:01
      0
      может возникнуть соблазн со стороны вмешаться

      Вообще-то ВВП имел ввиду полномасштабное вторжение войск НАТО.