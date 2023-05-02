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Воздушные силы ВСУ потеряли два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 при попытке атаковать позиции российских войск - Минобороны

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Воздушные силы ВСУ потеряли два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 при попытке атаковать позиции российских войск - Минобороны

Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию в попытках атаковать подразделения российской армии, прекрасно работает войсковая ПВО, да переносные зенитные комплексы в руках российских военных являются грозным оружием. Прошедшие сутки для Киева ознаменовались потерей сразу трех самолетов. Об этом говорится в новой сводке от Минобороны.


Два истребителя и один штурмовик потеряли Воздушные силы ВСУ, причем два самолета были сбиты в Херсонской области, где в последне время активизировались подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться на островах в серой зоне на Днепре. Согласно сообщению военного ведомства, один истребитель МиГ-29 был перехвачен в районе Миролюбовки, а в районе Велетенское был сбит штурмовик. Оба населенных пункта расположены в Херсонской области, в обоих случаях для перехвата самолетов были применены "средства ПВО". Если по Миг-29 сведений нет, то Су-25 был сбит из ПЗРК при попытке атаковать наши позиции.

Еще один истребитель МиГ-29 был сбит в районе Ульяновки ДНР. По нему также отработали "средства противовоздушной обороны", подробностей нет.

На основных направлениях по-прежнему без изменений, идут позиционные бои. На Купянском и Красно-Лиманском войска группировок "Запад" и "Центр" продолжают наносить удары артиллерией и авиацией по позициям противника. В Харьковской области активизировались ДРГ, наши их потихоньку нейтрализуют. В районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й ОМБр ВСУ, в районе Григоровки ДНР - склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Общие потери противника на двух направлениях: более 125 человек убитыми и ранеными, четыре броневика, три буксируемые гаубицы и одна САУ "Гвоздика".

На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продавливать оборону ВСУ в западной части Бахмута, подразделения "Южной" группировки нансли поражение противнику в районах Часов Яр, Богдановка и Григоровка ДНР. ВДВ по-прежнему держат фланги "Оркестра", не давая ВСУ атаковать. За прошедшие сутки уничтожено до 290 всушников и наемников, один танк, четыре броневика и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами группировка войск "Восток" вела бои в районах Угледар и Темировка, Гуляйполе и Орехов Запорожской области. Потери противника составили свыше 50 человек личного состава, два броневика и гаубица Д-30. На Херсонском уничтожено до 30 всушников, а в районе Антоновки уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады ТРО.

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4 комментария
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 16:20
    +1
    И снова печалька для ципсоты!!! Последние три дня у них сплошное горе горькое горемычное!!!
  2. monetam
    monetam Сегодня, 16:25
    +3
    ПВО как всегда, респект. Тут они заслужили и повалы , и награды.
    Эх, если бы еще дать им средств на то, что бы они смогли погуще сбивать беспилотники и атакующие дроны - так вообще бы для наземных войск были замечательные предпосылки для и обороны, и атаки !
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:30
    +3
    Тому кто не хочет защищать Небо уготовлена дорога в Ад.Так держать ПВО.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:45
    +2
    Молодцы и продолжайте в том же духе, за неделю вам предстоит уничтожить как можно больше украинских самолетов, танков, бронетехники, складов, вокзалов, заправок и т.д. Украинское наступление должно быть минимальным.

    Давай на полную катушку, целенаправленно и эффективно!