Воздушные силы ВСУ продолжают терять боевую авиацию в попытках атаковать подразделения российской армии, прекрасно работает войсковая ПВО, да переносные зенитные комплексы в руках российских военных являются грозным оружием. Прошедшие сутки для Киева ознаменовались потерей сразу трех самолетов. Об этом говорится в новой сводке от Минобороны.
Два истребителя и один штурмовик потеряли Воздушные силы ВСУ, причем два самолета были сбиты в Херсонской области, где в последне время активизировались подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться на островах в серой зоне на Днепре. Согласно сообщению военного ведомства, один истребитель МиГ-29 был перехвачен в районе Миролюбовки, а в районе Велетенское был сбит штурмовик. Оба населенных пункта расположены в Херсонской области, в обоих случаях для перехвата самолетов были применены "средства ПВО". Если по Миг-29 сведений нет, то Су-25 был сбит из ПЗРК при попытке атаковать наши позиции.
Еще один истребитель МиГ-29 был сбит в районе Ульяновки ДНР. По нему также отработали "средства противовоздушной обороны", подробностей нет.
На основных направлениях по-прежнему без изменений, идут позиционные бои. На Купянском и Красно-Лиманском войска группировок "Запад" и "Центр" продолжают наносить удары артиллерией и авиацией по позициям противника. В Харьковской области активизировались ДРГ, наши их потихоньку нейтрализуют. В районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й ОМБр ВСУ, в районе Григоровки ДНР - склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Общие потери противника на двух направлениях: более 125 человек убитыми и ранеными, четыре броневика, три буксируемые гаубицы и одна САУ "Гвоздика".
На Донецком направлении штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продавливать оборону ВСУ в западной части Бахмута, подразделения "Южной" группировки нансли поражение противнику в районах Часов Яр, Богдановка и Григоровка ДНР. ВДВ по-прежнему держат фланги "Оркестра", не давая ВСУ атаковать. За прошедшие сутки уничтожено до 290 всушников и наемников, один танк, четыре броневика и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами группировка войск "Восток" вела бои в районах Угледар и Темировка, Гуляйполе и Орехов Запорожской области. Потери противника составили свыше 50 человек личного состава, два броневика и гаубица Д-30. На Херсонском уничтожено до 30 всушников, а в районе Антоновки уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады ТРО.