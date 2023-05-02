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В ВСУ пока не комментируют сообщения о ликвидации в районе Часова Яра командующего территориальной обороной Украины

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В ВСУ пока не комментируют сообщения о ликвидации в районе Часова Яра командующего территориальной обороной Украины

В вооружённых силах Украины пока отказываются от комментария по поводу заявлений о гибели в районе Часова Яра командующего силами ТрО (территориальной обороны) Игоря Танцюры. Информацию о ликвидации украинского генерала опубликовал куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.


По словам Пригожина, сегодня артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» накрыли бронеавтомобиль, в котором со стороны Часова Яра в Артёмовск (Бахмут) направлялся Танцюра. При этом Пригожин отметил, что на данный момент информация о том, что в бронемашине находился именно командующий ТрО, проверяется.

Игорь Танцюра ранее получил от верховного командования приказ о переброске резервов ТрО к Бахмуту, чтобы попытаться удержать город.

Сначала в город бросались тысячи малоподготовленных бойцов территориальной обороны. Затем, когда эти силы были уничтожены бойцами ЧВК «Вагнер», в Бахмут стали бросать и особым образом подготовленные резервы, включая подразделения ССО и ДШВ Украины.

По некоторым данным, в Бахмут Танцюра направлялся после совещания «ставки», где было принято решение готовить контрудар с использованием в том числе новых резервов ТрО. Ранее сообщалось, что такой контрудар силами противника может быть нанесён к 4 мая.
Использованы фотографии:
командования ВСУ
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22 комментария
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 16:26
    +10
    Будем всё-же надеяться, что они встретятся - Бандера и Танцюра...
    1. Seal
      Seal Сегодня, 16:28
      +10
      Будем надеться, что они уже встретились.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:34
      +2
      Совет да любовь молодым! И детишек побольше.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 16:43
        +2
        Если Танцюра сдох, то день неплох bully ....плохому Танцюре яйца оторвали и он гопаком с присядом по радуге поскакал на встречу со своим кумиром бандероц. Теперь у бандеры будет личный танцюра стриптЫзуlaughing
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:06
        +1
        Каких детишек???Чертенят?Я так думаю,что ад безразмерен,вместит всех
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:39
      +3
      Цитата: ААК
      Будем всё-же надеяться, что они встретятся - Бандера и Танцюра.

      Желательно чтобы это было реальностью.
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 16:56
        +1
        Цитата: carpenter
        Желательно чтобы это было реальностью.

        судя по фото из телеги, там прямое в крышу 113. дыра на четверть корпуса. там даже если захочешь подтвердить то хрен разберёшь какой из кусков мяса там, внутри, это Танцюра. так что думаю запишут в пропавшие без вести. request
    4. конструктор_сидоров
      конструктор_сидоров Сегодня, 16:40
      +2
      Танцюра гопак танцуе
      а Бандера на бандуре грае
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:33
        +1
        Цитата: конструктор_сидоров
        Танцюра гопак танцуе
        а Бандера на бандуре грае


        Да нет.Он уже похоже оттанцевался.
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:52
      +1
      Информацию о ликвидации украинского генерала опубликовал куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
      а им снаряды не дают толком ! вроде одно дела делают ! а так если подтвердится то это хорошо !
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:28
    +3
    Отлично. Земля стекловатой!
    -------------------------
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:30
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    По некоторым данным, в Бахмут Танцюра направлялся после совещания «ставки», где было принято решение готовить контрудар с использованием в том числе новых резервов ТрО.

    "Контрнаступленцы"..............................................
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 16:44
    +2
    На кадрах оперативной съемки с БПЛА три развороченных овтомобиля один из которых однозначно броневик. Подождем подробностей, но попали очень хорошо. Сомневаюсь, что кто то выжил.
  6. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 16:50
    +4
    Давно пора выносить все военно-политическое руководство укропии,а не лупить кр.по трансформаторным будкам
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 16:52
    +3
    в Бахмут Танцюра направлялся после совещания «ставки», где было принято решение готовить контрудар с использованием в том числе новых резервов ТрО.

    Сколько плохо подготовленного "мяса" терроборонцев они уже накидали в Артемовск одному Богу известно. Видимо кадровые части и лучшая западная техника ждёт команды на "наступ".
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:53
    0
    поздравления! Один из них никого не интересует, и мы идем дальше. Не отдыхай! Прицельные и эффективные удары по украинским фашистам, Эдельвейсу, Азову, Донбассу, Айдару, Правому сектору, Сечевым батальонам.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:55
    0
    В ВСУ пока не комментируют сообщения о ликвидации в районе Часова Яра командующего территориальной обороной Украины

    уже прокомментировали, якобы жив
    что интересно, об этом "танцоре" нет ни какой инфы до 2003 года, ВООБЩЕ НИ КАКОЙ
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:58
    0
    Походу, ему так и не сказали, что в Артемовске уже все цеха в промзоне заняты музыкантами..., ну а медальки свои трофейщики по карманам растырят.... Чего поперся...., Сырский вон дальше Часового Яра уже нос не сует.... Хайпануть на передке решил? Ну вот и словил....
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:02
    0
    Если это правда, то ведь могут, когда захотят. Остаёться только добавить: "...А теперь Укрофюрер!..."
  12. potap6509
    potap6509 Сегодня, 17:16
    0
    Ну сейчас Бандера в аду заживёт, свой Танцюра прибыл с гастролями. Танцуют все. (с).
  13. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 17:20
    0
    Почему не отказываются?Уже официально опровергли
  14. Roust
    Roust Сегодня, 17:23
    0
    Не долго фраер танцевал под музыку Оркестра.