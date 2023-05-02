В ВСУ пока не комментируют сообщения о ликвидации в районе Часова Яра командующего территориальной обороной Украины

В вооружённых силах Украины пока отказываются от комментария по поводу заявлений о гибели в районе Часова Яра командующего силами ТрО (территориальной обороны) Игоря Танцюры. Информацию о ликвидации украинского генерала опубликовал куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.По словам Пригожина, сегодня артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» накрыли бронеавтомобиль, в котором со стороны Часова Яра в Артёмовск (Бахмут) направлялся Танцюра. При этом Пригожин отметил, что на данный момент информация о том, что в бронемашине находился именно командующий ТрО, проверяется.Игорь Танцюра ранее получил от верховного командования приказ о переброске резервов ТрО к Бахмуту, чтобы попытаться удержать город.Сначала в город бросались тысячи малоподготовленных бойцов территориальной обороны. Затем, когда эти силы были уничтожены бойцами ЧВК «Вагнер», в Бахмут стали бросать и особым образом подготовленные резервы, включая подразделения ССО и ДШВ Украины.По некоторым данным, в Бахмут Танцюра направлялся после совещания «ставки», где было принято решение готовить контрудар с использованием в том числе новых резервов ТрО. Ранее сообщалось, что такой контрудар силами противника может быть нанесён к 4 мая.