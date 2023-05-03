ВМС США для эвакуации из Судана используют экспедиционные транспортные корабли EPF и плавучие базы ESB

В минувший понедельник американский экспедиционный скоростной водный транспорт класса Spearhead USNS Brunswick (T-EPF-6) перевез около 300 человек из Порт-Судана в Джидду, Саудовская Аравия. Между тем, экспедиционная морская (плавучая) база класса USS Lewis B. Puller (ESB-3) также работает сейчас в Красном море, готовясь помочь в эвакуации.EPF, построенные Austal USA в Мобиле, штат Алабама, и ESB, произведённые General Dynamics NASSCO в Сан-Диего, Калифорния, в последние годы привлекли внимание руководства Корпуса морской пехоты как временное решение для перемещения морских пехотинцев. Корабли обоих классов теперь выполняют задачи, обычно выполняемые другими средствами ВМС США, такими как десантные военные корабли. Это происходит на фоне того, что американские моряки вынуждены балансировать между операциями в Индо-Тихоокеанском регионе, Средиземном море и на Ближнем Востоке. Не слишком ли большая нагрузка на "воинов света"?..В то время как одной из основных задач морской пехоты США, по словам командования, является реагирование на кризисы, гуманитарная помощь и помощь при стихийных бедствиях, официальные лица американской военно-морской службы в прошлом году подчеркнули нехватку доступных и готовых десантных кораблей для развертывания и эксплуатации по всему миру. С каких пор гуманитарная помощь вошла в круг основных задач морпехов США, командование не уточняет.Первоначально EPF создавались как совместная программа с армией США, известная как Объединенное высокоскоростное судно. Речь шла об объединяющей программе армейского корабля поддержки театра военных действий и собственные усилия американских ВМС по перемещению морских пехотинцев КМП. Военно-морские силы и Корпус морской пехоты экспериментировали и с арендой высокоскоростных гражданских паромов, прежде чем остановились на окончательном проекте.EPF могут перемещать войска и технику на высоких скоростях (до 40 узлов) и малую осадку, дающую возможность работать практически в любом порту. Они могут перевозить до 300 морских пехотинцев и ОБТ Abrams . На кораблях также есть вертолетная площадка, достаточно большая, чтобы посадить конвертоплан MV-22B Osprey.Военно-морской флот описывает Puller как «первое специально построенное экспедиционное судно - морскую базу», которое может выполнять множество задач, от операций с небольшими лодками до борьбы с пиратством.Взяв за основу коммерческий нефтяной танкер, ВМС США удалили середину корабля, чтобы он мог служить полезным отсеком, а затем установили полетную палубу наверху для новой конструкции ESB.В настоящее время ВМС США имеют три ESB, еще три находятся в стадии строительства.