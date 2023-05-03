Неуправляемые ракеты Zuni на Украине

Украинский штурмовик Су-25 и ракеты Zuni. Фото ВВС Украины
Несколько месяцев назад США пообещали передать киевскому режиму неуправляемые авиационные ракеты Zuni и пусковые блоки для них. К настоящему времени такое оружие поступило в распоряжение военно-воздушных сил Украины. Для использования на имеющихся носителях советского образца его пришлось доработать. При этом реальный потенциал ракет, несмотря на все усилия, остается весьма ограниченным.
В очередном пакете
6 января 20223 г. министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военно-технической помощи для Украины. На этот раз стоимость продукции военного назначения для отгрузки превысила 3 млрд долл., что стало своего рода рекордом. В рамках нового пакета предполагалось передать бронетехнику, автомобили, различное вооружение и т.д.
В январском пакете впервые за все время появилось неуправляемое авиационное вооружение в виде 127-мм ракет Zuni американского производства. Планировалось отгрузить 4 тыс. таких изделий. По всей видимости, пакет предусматривал и отправку совместимых пусковых установок для монтажа на самолеты или вертолеты, однако этот вопрос в открытых документах не раскрывался.
Сроки поставок ракет и сопутствующего оснащения не сообщались. Поставки, как минимум, первой партии изделий тоже прошли в закрытом режиме. О появлении американских ракет на Украине стало известно только 1 мая. Командование воздушных сил показало «новое» оружие на одном из аэродромов.
Пусковые установки решили не показывать. Фото ВВС Украины
Опубликовали пару фотографий, показывающих подготовку к вылету штурмовика Су-25. Перед самолетом на транспортировочной тележке лежали боеприпасы американского производства, готовые к загрузке в пусковые установки. При этом сами установки не показали. Эти изделия попали в кадр, но подверглись цензуре. Очевидно, украинские формирования пытаются скрыть тип установок и количество ракет на них.
Сообщения о боевом применении американских «Зуни» пока не поступали. При этом можно ожидать, что первые попытки использовать такое оружие против наших войск будут предприняты в самое ближайшее время. Впрочем, ряд объективных факторов, как минимум, резко затрудняют применение неуправляемых ракет или даже создают для украинской авиации неприемлемые риски.
До сих пор на вооружении
Ракеты Zuni являются едва ли не самым старым образцом авиационного вооружения американской разработки, до сих пор остающимся в эксплуатации. Работы по перспективному проекту 5-inch Folding-Fin Aircraft Rocket (FFAR) или Zuni стартовали еще в начале пятидесятых годов, и в 1957 г. несколько первых образцов модульной архитектуры поступили на вооружение. В дальнейшем существующие модули совершенствовались, а также разрабатывались новые.
С конца пятидесятых ракеты «Зуни» массово поставлялись в части ВВС США, а вскоре начались поставки зарубежным заказчикам. Такое оружие получали практически все государства, закупавшие американские боевые самолеты и вертолеты.
Ракета 5-in FFAR Zuni одной из серийных версий. Фото Wikimedia Commons
Любопытно, что именно иностранный заказчик первым использовал ракеты 5-in FFAR в реальном бою. Так, в сентябре 1965 г. пакистанские истребители применяли неуправляемые ракеты по индийским войскам. Вскоре после этого свои ракеты начали использовать морская авиация и ВВС США. В ходе войны во Вьетнаме Zuni стали одним из основных вооружений американских боевых самолетов. Такие ракеты использовались и позже во всех основных конфликтах.
Несмотря на значительный возраст, семейство «Зуни» продолжает развиваться. В последние годы предлагалось несколько проектов модернизации отдельных модулей, а также новые компоненты. В частности, разработаны модули управления с полуактивной лазерной головкой самонаведения, превращающие неуправляемую ракету в высокоточный боеприпас.
Модульная схема
В рамках проекта Zuni было разработано целое семейство ракет с разным оснащением и функциями, но с близкими летными характеристиками. Для упрощения производства и эксплуатации семейство построили по модульному принципу. Существует несколько типов унифицированных твердотопливных двигателей и набор боевых частей. Также предлагаются модули ГСН. За счет сочетания таких модулей создается ракета нужного облика.
Вне зависимости от комплектации, ракета «Зуни» имеет длину не более 2,8 м и диаметр 127 мм. В хвостовой части цилиндрического корпуса помещаются раскладываемые в полете плоскости стабилизатора. Масса изделия находится в пределах от 45 до 61 кг. В зависимости от высоты пуска и скорости носителя, скорость ракеты достигает 700-720 м/с. Максимальная дальность пуска – 8 км.
Разработано три модуля двигателей. Такое изделие представляет собой 127-мм трубу с зарядом топлива, соплом и стабилизатором. Первым появился модуль Mk 16 длиной 2 м и массой 25,6 кг. Он создает тягу ок. 3400 кгс; топливо горит ок. 1 сек. Более поздний двигатель Mk 71. При уменьшенной длине в 1,9 м он тяжелее (30 кг) и дает тягу более 3500 кгс в течение 1,17 сек. На его базе был создан модуль Mk 71 Mod 1. При длине 2,1 м и массе 36 кг он дает тягу почти 3700 кгс в течение 1,8 сек.
Пусковые установки LAU-10/A на борту авианосца. Фото Минобороны США
Имеется широкая номенклатура боевых частей разного назначения. Для решения большей части боевых задач используются модули Mk 24 или Mk 63 с осколочно-фугасными зарядами массой 22 и 25,6 кг соответственно. Изделие Mk 32 представляет собой кумулятивно-осколочный боеприпас с зарядом 20,7 кг. Кроме того, существуют головные части с осветительным или дымовым зарядом, с набором дипольных отражателей, а также практический боеприпас.
Изначально для «Зуни» разработали несколько пусковых установок с разным количеством ракет. Наибольшее распространение получило изделие LAU-10/A и его модификации с четырьмя трубчатыми направляющими. Такие блоки могут устанавливаться на различные носители – практически на все самолеты тактической авиации США, начиная с образцов разработки пятидесятых годов.
Как показывают последние события, возможна адаптация установок и для применения на технике советского образца. По всей видимости, американские и украинские специалисты изготовили некие переходники для подвески импортных блоков на пилоны Су-25, а также для их подключения к штатной системе управления вооружением. Подобная интеграция неуправляемого оружия, очевидно, не представляет особой сложности.
Очевидные ограничения
В целом неуправляемые ракеты семейства 5-in FFAR / Zuni представляют собой типичное оружие своего класса и имеют достаточно высокие характеристики. Имеющиеся боевые части позволяют поражать живую силу, незащищенную или легкобронированную технику, а также неукрепленные постройки. При этом отсутствие наведения известным образом ухудшает точность и сокращает эффективность.
По общим характеристикам и возможностям американская ракета похожа на иностранные образцы. К примеру, «Зуни» можно сравнить с российскими ракетами серии С-13. Американские и российские ракеты во всех модификациях имеют близкие габариты и массу. При этом изделия С-13 несут более тяжелые боевые части, а для Zuni заявлена более высокая максимальная дальность.
Истребитель-бомбардировщик F-4B применяет ракеты "Зуни" на учениях. Фото Минобороны США
Впрочем, эффективность боевого применения неуправляемой ракеты зависит не только от ее собственных «табличных» характеристик. Общий результат в значительной мере зависит от платформы-носителя, а также от ситуации и условий, в которой ей приходится работать. Если учитывать эти факторы, то появление «Зуни» не даст украинским ВВС никаких преимуществ.
При дальности пуска до 8 км, украинский самолет с американскими ракетами будет вынужден входить в зону поражения российской войсковой ПВО. Результаты этого предсказуемы – регулярно сообщается о поражении тех или иных украинских самолетов. Вполне возможно, что показанный на недавних фотографиях Су-25 в ближайшие дни ждет та же участь.
Имеется теоретическая возможность увеличения дальности пуска за счет стрельбы с кабрирования. Однако и в этом случае самолет останется в зоне поражения ЗРК. Кроме того, точность неуправляемых ракет, и без того невысокая, дополнительно сократится. При этом какие-либо приборы, позволяющие повысить точность неуправляемого вооружения, у украинских самолетов отсутствуют.
Бесполезная помощь
Таким образом, киевскому режиму вновь передали иностранные боеприпасы с сомнительными перспективами. Изделия Zuni имеют неплохие для своего класса характеристики и в теории могут использоваться с желаемым эффектом. Однако объективные факторы в виде российской ПВО практически исключают это.
В таком контексте также следует рассмотреть состояние и перспективы украинской авиации. Большая часть ее самолетов и вертолетов уже уничтожена. Попытки ремонтировать имеющуюся технику и поставки из-за рубежа не оказывают влияния на общую ситуацию. В итоге в обозримом будущем Украина может вообще остаться без боевых самолетов, а импортные ракеты – без носителей.