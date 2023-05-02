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Маразм крепчал: Верховная рада Украины приняла заявление о признании государственной идеологией России «рашизма»

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Маразм крепчал: Верховная рада Украины приняла заявление о признании государственной идеологией России «рашизма»

На Украине придумали для России несуществующую в природе идеологию – «рашизм». Верховная рада Украины официально постановила считать «рашизм» государственной идеологией Российской Федерации. Соответствующее заявление украинского парламента поддержал 281 депутат.

В проекте постановления Верховной Рады были обозначены некие определяющие признаки «рашизма». К ним относятся: культ силы и милитаризм, культ личности руководителя, сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян посредством «насильственного угнетения» или «отрицания существования» других народов. Никаких доказательств перечисленным обвинениям представлено не было.

Зато все критерии «рашизма» буквально скопированы с той нацистской идеологии, которая сейчас господствует как раз на Украине. Именно для киевского режима характерны и культ президента Владимира Зеленского, и культ насилия, и милитаризм, и отрицание существования русских, русской культуры и российской истории.

Интересно, что сотни депутатов Рады не задумались о том, что голосуют за абсолютно абсурдное заявление, которое демонстрирует полную потерю адекватности действующим украинским режимом.

Заявление, принятое Радой, собираются передать в ООН и прочие международные структуры. Маразм крепчал. Вероятно, депутаты Верховной Рады хотят, чтобы в мире не забывали об основной профессии президента Украины Владимира Зеленского даже в такой сложной ситуации, в которой сейчас оказалось украинское государство.

Напомним, что ранее в Раде генерировались и другие, не менее дикие законопроекты. Например, предлагалось переименовать Россию в «Московию».
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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16 комментариев
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  1. PPD
    PPD Сегодня, 17:11
    0
    Если не брать возвеличивание России- один в один- про Америку. wink
    А вообще- полный креатив- бессмысленный и беспощадный. wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:13
      0
      Маразм крепчал: Верховная рада Украины приняла заявление о признании государственной идеологией России «рашизма»



      РА в переводе с санскрита Солнце.Так что такое по их мнению "Рашизм"? Какой смысл они вкладывают в это слово?Любовь к Солнцу что ли?
      РА (Ре, Рэ; в переводе «Солнце») — верховное египетское божество Солнца, повелитель и отец всех богов, один из демиургов (создателей мира) в мифологии Египта. Отождествлялся с полуденным Солнцем в отличие от Хепри (бога утреннего Солнца) и Атума (бога вечернего Солнца).

      В различные времена Ра отождествлялся с Амоном (Амон-Ра), Атумом (Ра-Атум), Птахом (Ра-Птах). Но с нашей точки зрения это не совсем так. Описывая именно с практической точки зрения энергетических каналов — Ра, Амон, Атум и Птах — разные силы.

      https://om-istina.ru/?p=6492

      Так что же такое Ра? У египтян был Бог Солнца Ра... В Индии представитель княжеского рода – РАджа. А Волга, говорят, когда-то называлась Ра-река… Солнечная река? Ну и что? А то, что слово «Ра» настолько архаично и так часто встречается в русских (и не только в русских) словах, что заслуживает особого внимания.


      А теперь давайте вернёмся к архаичному слову РА и к словам, в состав которых оно входит. "РАДУГА" - солнечная дуга; «кора» - (обращённая) к Ра, к Солнцу; «искра» - иск (поиск, искать) Ра (свет, огонь) – поиск огня, света; "сера" - сё Ра, огонь, Свет.
      «Вера» – ведать Свет, где: «в» имеет смысловое значение «веди», ведать, «Ра» - СВЕТ, где вместо буквы "Е" до очередной реформы русского языка была бува "ЯТЬ", которая писалась, как мягкий знак с горизонтальной чертой посередине, и имела смысловое значение "СОЕДИНЕНИЕ ЗЕМНОГО И НЕБЕСНОГО"

      https://stihi.ru/2012/03/25/3242
      Ох уж эти древнешумерские разборки на идеологической почве.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:12
    0
    Это не маразм,а все психические заболевания вместе.Тут даже галоперидол не поможет.Только эвтаназия.
  3. Комментарий был удален.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:13
    0
    Сало что ли в голову шибануло свидомым такое заявлять??? belay
    Сами придумали - сами и обвиняют.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:13
    +3
    ну а что РФ сделает ? они принимают видя что РФ не че не делает ! РФ же не уничтожает русофобский киевский режим вот и принимают что хотят они !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:19
      -1
      А что нужно нам сделать на это решение?Натравить Дмитрия Анатольевича?Обозвать их в ответ бандеровцами?Так это факт,они и есть.Ну,раз наши рукамиводители решили не закопать это гуано,значит будет вонять дальше
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 17:21
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А что нужно нам сделать на это решение?Натравить Дмитрия Анатольевича?Обозвать их в ответ бандеровцами?Так это факт,они и есть.Ну,раз наши рукамиводители решили не закопать это гуано,значит будет вонять дальш


        наших Госдуме и Совфеде за 15 месяцев СВО никак не могут сподобиться признать бандерланд террористическим государством, а его военные институты - террористическими организациями, уж фактажа-то более, чем достаточно

        ише надо объявлять что РФ свергает киевский режим любыми средствами и сказать что мы не против народа укррр а против правившего режима в укрр и все делать для этого !
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 17:28
          +1
          К сожалению в самом начале СВО прозвучало прямо противоположное: РФ не ставит своей целью свержение действующего режима. И с тех пор в этой риторике ничего не изменилось...
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:28
        0
        Я бы признал Западно-Украинскую республику независимым государством
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 17:14
    +1
    Ахаха, а это уже истерика, т.к. чтобы признать что-то в официальном документе нужно сначала дать этому явлению или объекту чёткое определение во избежание юридических казусов и ошибок в правоприменении. А это будто одна базарная бабка орёт на другую "Ты пидораска!", совершенно не понимая своим куриным мозгом значение исходного явления "педерастия".
  7. ААК
    ААК Сегодня, 17:16
    +4
    Ладно, в раде крепчает маразм и тамошние депутаты принимают всякую хрень, но вот почему в самых лучших и единодушных парламентах мира - наших Госдуме и Совфеде за 15 месяцев СВО никак не могут сподобиться признать бандерланд террористическим государством, а его военные институты - террористическими организациями, уж фактажа-то более, чем достаточно и без указующего пенделя никак, хоть бы один лиер фракции какой квакнул-бы...
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 17:19
    0
    Им не привыкать придумывать новые слова для своего суржика.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:19
    0
    Владимир Владимирович отметился по полной программе..
    Пора центр в Санкт Петербурге строить.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 17:21
    -1
    Рашизм, не рашизм, какая на фиг разница!? Лишь бы нацики с низу до верху быстрее попали в объятия бандеры, и земли исконно русские освободить от них.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 17:23
    0
    Маразм крепчал: Верховная рада Украины приняла заявление о признании государственной идеологией России «рашизма»

    Как сказал Верховный: Вы при_дур_ки, нет? belay
    Походу всю раду нужно на приём к психиатру отправлять. fellow laughing
    Мне даже как-то становится жалко тот народ, которым это сборище буйнопомешанных руководит.
    До добра не доведут, однозначно! fellow lol
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:28
    0
    Заявление, принятое Радой, собираются передать в ООН и прочие международные структуры.

    В советское время постоянно работал с парнями из УССР и как то не замечал глупости, но сейчас сплошь и рядом. Особенно их парламент отличается глупостью, так и думаешь "из парламента всех в психушку забрали, а с психушки всех в парламент направили". Не уж то вирус.