Маразм крепчал: Верховная рада Украины приняла заявление о признании государственной идеологией России «рашизма»

На Украине придумали для России несуществующую в природе идеологию – «рашизм». Верховная рада Украины официально постановила считать «рашизм» государственной идеологией Российской Федерации. Соответствующее заявление украинского парламента поддержал 281 депутат.
В проекте постановления Верховной Рады были обозначены некие определяющие признаки «рашизма». К ним относятся: культ силы и милитаризм, культ личности руководителя, сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян посредством «насильственного угнетения» или «отрицания существования» других народов. Никаких доказательств перечисленным обвинениям представлено не было.
Зато все критерии «рашизма» буквально скопированы с той нацистской идеологии, которая сейчас господствует как раз на Украине. Именно для киевского режима характерны и культ президента Владимира Зеленского, и культ насилия, и милитаризм, и отрицание существования русских, русской культуры и российской истории.
Интересно, что сотни депутатов Рады не задумались о том, что голосуют за абсолютно абсурдное заявление, которое демонстрирует полную потерю адекватности действующим украинским режимом.
Заявление, принятое Радой, собираются передать в ООН и прочие международные структуры. Маразм крепчал. Вероятно, депутаты Верховной Рады хотят, чтобы в мире не забывали об основной профессии президента Украины Владимира Зеленского даже в такой сложной ситуации, в которой сейчас оказалось украинское государство.
Напомним, что ранее в Раде генерировались и другие, не менее дикие законопроекты. Например, предлагалось переименовать Россию в «Московию».