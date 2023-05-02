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Global Times: США пытаются полностью «привязать» Филиппины к своему антикитайскому плану

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Global Times: США пытаются полностью «привязать» Филиппины к своему антикитайскому плану

Вашингтон продолжает проводить политику, направленную на сдерживание растущей мощи Китая с помощью включения в свою антикитайскую схему соседних с КНР государств, таких как Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, а также Филиппины.


Как пишет китайское издание Global Times, американские власти собирают новую группу государств Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая, куда все сильнее втягивают и Филиппины. Издание отмечает, что давление Вашингтона на Манилу возрастает, несмотря на то, что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший неоднократно заявлял о нежелании участвовать в конкуренции между Китаем и США.

При этом американские власти пытаются обрисовать ситуацию так, как будто они выступают в роли защитников Филиппин. В ходе вчерашней встречи Байдена с Маркосом-младшим в Белом доме американский президент отметил, что вооруженное нападение на филиппинские вооруженные силы, флот или авиацию в Тихом океане, в том числе в Южно-Китайском море, повлечет за собой обязательства США по взаимной обороне в соответствии со статьей IV американо-филиппинского договора о взаимной обороне 1951 года.

По словам же президента Филиппин, его страна находится в регионе с «возможно, самой сложной геополитической ситуацией в мире». Global Times отмечает, ссылаясь на американские СМИ, что Маркос сказал журналистам в самолете, направлявшемся в США, что он не позволит Филиппинам стать «перевалочным пунктом» для военных действий.

Включение вопросов Южно-Китайского моря в совместное заявление США и Филиппин подчеркивает, что Вашингтон «сделал» проблемы Южно-Китайского моря частью американо-филиппинских отношений, поскольку предыдущий договор о взаимной обороне не содержал этих вопросов, заявил директор Центра мировых военно-морских исследований при Национальном институте исследований Южно-Китайского моря Чэнь Сяньмяо.

Более того, опасным сигналом, по мнению китайского эксперта, является то, что в совместном заявлении также упоминается тайваньский вопрос, который обнажает попытки США включить этот вопрос в двустороннюю повестку дня между США и Филиппинами.

США пытаются полностью привязать Филиппины к своему антикитайскому проекту

- сказал Чэнь.

Напомним, что в апреле США получили доступ к четырем новым военным базам на Филиппинах, доведя их общее число до девяти, причем несколько баз расположены недалеко от острова Тайвань. Некоторые аналитики отметили, что США рассматривают Филиппины как потенциальное место для размещения ракет и артиллерии, чтобы вмешаться в ситуацию вокруг острова при необходимости.

Помимо тайваньского вопроса, в совместном заявлении также упоминалось установление трехсторонних режимов сотрудничества между Филиппинами, Японией и США, а также Филиппинами, Австралией и США, что, по словам аналитиков, полностью обнажило цели США по разжиганию конфронтации путем формирования небольших антикитайских групп по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Использованы фотографии:
Википедия/Office of the President of the United States
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10 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:57
    +1
    США пытаются полностью привязать Филиппины к своему антикитайскому проекту

    Совместное заявление лидеров США и Филиппин:
    "Президент Байден вновь подтверждает твердые союзнические обязательства Соединенных Штатов перед Филиппинами."..>
    И далее в совместном заявлении:
    "Они подтверждают важность поддержания мира и стабильности в районе Тайваньского пролива как неотъемлемого элемента глобальной безопасности и процветания. Лидеры выражают поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, отмечая, что конфликт отрицательно сказался на продовольственной и энергетической безопасности в Индо-​Тихоокеанском регионе."
    Суверенитет, независимость и территориальная целостность не распространяются на Китай, только на Украину.
    Интересно, а президент Филиппин, хоть знает где находится Украины. хотя скорее нет, да его об этом не спросят.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: carpenter
      Интересно, а президент Филиппин, хоть знает где находится Украины. хотя скорее нет, да его об этом не спросят.

      Также как и среди нас, мало кто покажет на карте где эти Филиппины, хотя у нас на флоте много было "пилипино" (они себя так зовут). Всё там и до сих пор на уровне племён, деревня-родня-плем, редко пару деревень.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:37
      +1
      Цитата: carpenter
      Совместное заявление лидеров США и Филиппин:

      И, к чему это Вы нам его, практически полностью процитировали? request
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:58
    +1
    президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший неоднократно заявлял о нежелании участвовать в конкуренции между Китаем и США.
    Молодой еще не знает, что США его мнение не интересует. Есть потребности США и масса мелкотравчатых, которым отсидеться в кустах не удастся.. request
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:12
    +3
    Штаты в разнос идут... перегнут палку- то... smile
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 18:38
      +2
      Цитата: Mouse
      Штаты в разнос идут... перегнут палку- то... smile

      Доллар у них весь разум затмил.

      Приветик hi
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:27
    +1
    При этом американские власти пытаются обрисовать ситуацию так, как будто они выступают в роли защитников Филиппин.

    Врут как дышат! А не соврут, так и дышать не могут.
  5. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 18:30
    +1
    Интересно,в Китае готовят боевой резерв армии на случай захвата Тайваня??
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:43
      0
      Китай недавно согласился в ООН что Россия - захватчик. Вряд ли Китай попрет в открытую на Тайвань, зачем им такую же этикетку себе получать? Сами нас они осудили в ООН, и сами тоже самое что ли станут делать по отношению к Тайваню?
      Теперь сомневаюсь что Китай открыто станет отжимать Тайвань. ИМХО.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:25
    0
    Мы везде, во всем мире защитим пингвинов.
    И тараканов. Кто готов на роль тараканов?