Вашингтон продолжает проводить политику, направленную на сдерживание растущей мощи Китая с помощью включения в свою антикитайскую схему соседних с КНР государств, таких как Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, а также Филиппины.
Как пишет китайское издание Global Times, американские власти собирают новую группу государств Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая, куда все сильнее втягивают и Филиппины. Издание отмечает, что давление Вашингтона на Манилу возрастает, несмотря на то, что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший неоднократно заявлял о нежелании участвовать в конкуренции между Китаем и США.
При этом американские власти пытаются обрисовать ситуацию так, как будто они выступают в роли защитников Филиппин. В ходе вчерашней встречи Байдена с Маркосом-младшим в Белом доме американский президент отметил, что вооруженное нападение на филиппинские вооруженные силы, флот или авиацию в Тихом океане, в том числе в Южно-Китайском море, повлечет за собой обязательства США по взаимной обороне в соответствии со статьей IV американо-филиппинского договора о взаимной обороне 1951 года.
По словам же президента Филиппин, его страна находится в регионе с «возможно, самой сложной геополитической ситуацией в мире». Global Times отмечает, ссылаясь на американские СМИ, что Маркос сказал журналистам в самолете, направлявшемся в США, что он не позволит Филиппинам стать «перевалочным пунктом» для военных действий.
Включение вопросов Южно-Китайского моря в совместное заявление США и Филиппин подчеркивает, что Вашингтон «сделал» проблемы Южно-Китайского моря частью американо-филиппинских отношений, поскольку предыдущий договор о взаимной обороне не содержал этих вопросов, заявил директор Центра мировых военно-морских исследований при Национальном институте исследований Южно-Китайского моря Чэнь Сяньмяо.
Более того, опасным сигналом, по мнению китайского эксперта, является то, что в совместном заявлении также упоминается тайваньский вопрос, который обнажает попытки США включить этот вопрос в двустороннюю повестку дня между США и Филиппинами.
США пытаются полностью привязать Филиппины к своему антикитайскому проекту
- сказал Чэнь.
Напомним, что в апреле США получили доступ к четырем новым военным базам на Филиппинах, доведя их общее число до девяти, причем несколько баз расположены недалеко от острова Тайвань. Некоторые аналитики отметили, что США рассматривают Филиппины как потенциальное место для размещения ракет и артиллерии, чтобы вмешаться в ситуацию вокруг острова при необходимости.
Помимо тайваньского вопроса, в совместном заявлении также упоминалось установление трехсторонних режимов сотрудничества между Филиппинами, Японией и США, а также Филиппинами, Австралией и США, что, по словам аналитиков, полностью обнажило цели США по разжиганию конфронтации путем формирования небольших антикитайских групп по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.