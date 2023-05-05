От меча до шпаги и рапиры

Полусферическая гарда – «чашка» два «уса» с шишечками на концах, дужка на рукоятке и длинный гибкий клинок – такой мы видим шпагу (хотя правильнее было бы назвать её рапирой!) в культовом кинофильме «Три мушкетера» 1961 года режиссера Бернара Бордери. Кадр из кинофильма

– Вашей шпаге не хватает скромности!

– То есть?

– Она любит появляться нагишом!

Кинофильм «Три мушкетера» по роману А. Дюма (1961)

Колющий меч с рукояткой в полторы руки, ок. 1400–1430 гг. Общая длина 124,8 см; длина клинка 97,8 см; вес 1 560 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Колюще-рубящий меч 1500 г. Франция. Общая длина 101 cм; длина клинка 85,1 cм; вес 1 190,7 г. Кольцо на перекрестии служило для защиты положенного на него указательного пальца. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Итальянский колющий меч (Spada da Stocco): ок. 1500 г. Общая длина 113 см; длина клинка 95,8 см; вес 1 332,4 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Эсток. Саксония, конец XVI века. Для него характерен длинный, узкий, остроконечный клинок, обычно треугольный в поперечном сечении. Общая длина 122,2 см; длина клинка 106,9 см; вес 1 615,9 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Рапира ок. 1490 г. Италия. Общая длина 104,5 см; длина клинка 88,3 см; вес 1 049 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Шпага из мастерской знаменитого миланского оружейника Франческо Негроли (1500–1558), принадлежавшая императору Карлу V. Общая длина 107,3 см; длина клинка 93 см; вес 1 219 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Рукоять рапиры с гардой «чашкой». Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Чеканное изображение на гарде

Британский меч (а по сути дела, тяжелая шпага с колюще-рубящим клинком!) с «рукояткой-корзинкой». Считается, что он принадлежал сэру Уильяму Твисдену (1566–1628), который был посвящен в рыцари королем Яковом I в 1603 году, много лет являлся членом парламента и был коллекционером книг и рукописей. Дата: ок. 1600–1625 гг. Общая длина 100 см; длина клинка 83,8 см; вес 1 729 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Этот же меч – эфес

Парадное вооружение XVI в.: щит и шлем кабассет и шпаги из Нюрнберга и Золингена. Дрезденская оружейная палата. Фотография автора

Шпага с «пламенеющим клинком», ок. 1620–1640 гг. Италия. Общая длина 111,8 cм; вес 1 346,6 г. Имела обоюдоострую заточку клинка, что не позволяло схватиться за такой клинок рукой в кожаной перчатке и отвести удар, поскольку это было чревато серьезным порезом руки. Именно поэтому такая шпага была излюбленным оружием наёмных убийц и дуэлянтов-бретёров. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Шпага принца-курфюрста Кристиана II Саксонского (1583–1611). Ок. 1606 г. Её рукоять – единственная зарегистрированная работа дрезденского мастера-оружейника Исраэля Шуеха. Это один из лучших образцов рукоятей, по сути, это ювелирное изделие, которыми славился Саксонский двор. Клинок Хуана Мартинеса (Толедо). Материалы: сталь, бронза, золото, эмаль, драгоценные камни, камеи, жемчуг, дерево. Общая длина 121,9 см; длина клинка 104,8 см; вес 1 474 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Стойка фехтовальщика итальянского стиля. Кадр из кинофильма «Три мушкетера» (1961)

Шлем-морион, парадный щит в форме капли и шпаги в комплекте с парирующими кинжалами из Дрезденской оружейной палаты. Фотография автора

А вот так они друг друга и закалывали… Кадр из кинофильма «Три мушкетера» (1961)

Впервые увидеть такую рапиру с «чашкой» и «усиками» мне довелось ещё летом 1962 года в Гурзуфе в Крыму, где в верхнем кинотеатре у базара демонстрировался французский кинофильм «Три мушкетера» с очаровательной Милен Демонжо в роли миледи. В моем детском восприятии это было просто нечто, так что как только я вернулся к себе на улицу Пролетарскую, так тут же пересказал своим товарищам и сам фильм и… описал задействованные в нем шпаги. И понятно, что мы тут же начали играть в мушкетеров и делать себе такие же шпаги из длинных и прямых прутьев.На «чашку» пошли добытые со слезами у родителей черпаки от суповых половников, на перекрестия – толстая проволока и электроды для сварки с ближайшей стройки, ну а «шишечки» на них свинчивались с кроватей. Была в то время мода такая – украшать спинки кроватей металлическими шарами и шариками. Вся конструкция красилась серебрянкой для кладбищенских оград, после чего можно было идти и «стропаться» от души! И как только мы тогда не выкололи себе глаза. Но к счастью все обошлось…Потом были и другие кинофильмы, герои которых сражались на шпагах. Так что в итоге у меня сформировалось твердое убеждение, что шпага – это типичное оружие дворян XVI–XVII вв. И только значительно позднее мне довелось узнать, что история этого вида холодного оружия началась значительно раньше.А было так, что мечи с ромбическим вытянутым клинком появились ещё в Средневековье, но были они типичным оружием всадника, и носили их не на поясе, а у седла слева. Причина – большая длина, которая нужна была для того, чтобы противостоять в бою пехотинцам и другим всадникам, после того как у рыцаря в бою ломалось копье. Нужно было чем-то дотянуться до пехотинца, в том числе и упавшего на землю, а своему противнику рыцарю нанести укол в сочленение его доспехов.Было две разновидности такого меча: кончар и эсток.Кончар вообще не имел заточки и представлял, по сути, четырехгранный стальной пруток с остриём, предназначенным для того, чтобы протыкать им доспехи. Однако на Западе он быстро вышел из моды после того, как кирасы на доспехах приобрели спереди выступающее ребро.Эсток также носился у седла и был своего рода «запасной пикой», но им можно было не только колоть, но и наносить рубящие удары. Вот только из-за своих размеров он был неудобен для того, чтобы подвешивать его себе на пояс. Правда, на Востоке его применяли несколько дольше, а все потому, что там не было цельнокованых кирас с ребром посредине!В то же время любой меч на поясе подчеркивал принадлежность человека к дворянству.Вот почему уже в 1460 году в Испании появились более короткие и легкие колющие мечи, которые можно было носить вместе с гражданской одеждой. И здесь же они и получили свое особое название: espada ropera, то есть «меч для одежды», давшее начало сразу двум разновидностям этого оружия: espada – «шпага», и ropera – «рапира». Само по себе этим названием подчеркивался их гражданский, вернее, придворный характер, поскольку более тяжелый меч (его так и называли «большой меч») продолжали носить с рыцарскими доспехами.Сразу же выяснилось, что, несмотря на малый вес, это оружие очень эффективно, прежде всего для «выяснения отношений», которое теперь уже не требовало облачения в доспехи, и многого чего ещё. Достаточно было пары свидетелей и уединенного места, чтобы свести счеты со своим недругом.Но так как это новое оружие использовалось с гражданским костюмом, то есть без латной перчатки, пришлось позаботиться о защите руки. И если первые шпаги имели относительно простые эфесы с прямой крестовиной и одним-двумя защитными кольцами по обеим сторонам клинка, то позднее, а именно уже в XVI веке, появились очень сложные гарды, состоявшие из множества переплетенных между собой металлических прутьев.Новое оружие стало очень быстро развиваться и совершенствоваться. Возникли и новые виды клинков. Например, шпаги с однолезвийным плоским клинком, обоюдоострым только на конце, которыми было удобно наносить не только колющие, но и рубящие удары. Оружейники начали выделывать особо прочные граненые клинки – трех-, четырех- и даже шестигранные, сугубо колющего назначения.Если клинок был негнущимся, то итальянцы называли такую шпагу «стокко», а вот если клинок был тонким и гибким, то «пума» – «пружина». Последние клинки с чашеобразной гардой и крестообразным перекрестием стали называться рапирными, а само оружие – рапирой. То есть если шпага – это вариант облегченного колюще-рубящего меча конца средневековой эпохи, то рапира – облегченный вариант шпаги, предназначенный главным образом для укола, поскольку её клинок зачастую даже и не затачивался.За сто лет, а именно к 1560 году, ношение шпаги сделалось обычным для пехотинцев, поскольку в большинстве своем доспехов они уже больше не носили. Для них шпага стала отличным оружием самообороны.Но шпаги стали также и оружием латной конницы – рейтаров и кирасиров. Они были тяжелее пехотных. Но точно так же имели сложную гарду из металлических прутьев, похожую на плетеную корзинку. Желание нанести такой шпагой по возможности как можно более сильный рубящий удар пехотинцу привело к появлению палаша с рубящим клинком с заточкой лезвия только лишь с одной стороны и наклонной рукояткой, так и оставшегося на вооружении кирасиров.А вот клинки рапир специально делались исключительно гибкими и даже продавались рекламы ради – согнутыми в кольцо.Особенно славились своим качеством испанские клинки из города Толедо. Но очень скоро итальянские мастера из Брешии и Беллуно догнали своих испанских коллег и начали выделывать клинки качеством не хуже. В частности, мастер Феррара из Беллуно также после 1560 года выставлял на продажу согнутые в кольцо клинки.Со временем мастерство ружейников выросло ещё больше. Клинки уже в середине XVI века начали делать с глубокими долами и острыми высокими ребрами, при этом долы перфорировались множеством сквозных отверстий, так что на просвет такой клинок казался прозрачным. Ну, и понятно, что поскольку шпаги носили с гражданской одеждой, их рукояти тут же начали всеми доступными способами украшать, лишь бы только они не уступали богатству самого костюма!Владение рапирой уже не требовало особой силы, которую в данном случае заменила ловкость. Возникли многочисленные школы, где дворяне обучались высокому искусству фехтования.Но, собственно говоря, самих стилей фехтования на рапирах и шпагах было всего два – итальянский (более ранний), с фронтальным расположением корпуса по отношению к противнику, и французский (более поздний), при котором фехтовальщик был повернут к нему правым боком. В первом случае вместе со шпагой мог использоваться парирующий кинжал-дага, часто входивший в парный гарнитур. Во втором – применение кинжала не предусматривалось, но потребовалось упрочить клинок шпаги у эфеса для того, чтобы эффективно парировать его удары, которые до этого можно было принимать на кинжал.И неудивительно, что овладевшие искусством фехтования тут же начали его применять на дуэлях друг с другом, что привело к массовой гибели представителей дворянского сословия. Вот почему во Франции кардинал Ришелье 6 февраля 1626 года строго-настрого запретил дуэли, считая, что дворянин может проливать свою кровь только лишь на службе короля!В XVI веке шпаги носили на поясе, вставив ножны в треугольную лопасть из множества ремешков с пряжками. Специальный ремешок оттягивал лопасть таким образом, что шпага висела в косом положении.В XVII веке мода изменилась. Теперь шпагу начали носить на широкой перевязи, надетой через правое плечо. И понятно, что люди со средствами тут же начали её расшивать серебром и золотом, ну а тем, кому на всю перевязь денег не хватало, как например, Портосу из «Трех мушкетеров» Александра Дюма, показывали её только спереди, а ту часть, что была на спине, прикрывали плащом!Шпаги и рапиры продолжали существовать и в дальнейшем, но это уже совершенно другая история…