В Запорожской области задержаны трое диверсантов, причастных к нескольким преступлениям на территории российского региона

УФСБ России по Запорожской области совместно с ГУ МВД России по Запорожской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыли и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. (...) В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий члены ДРГ задержаны по горячим следам

Сотрудники управления ФСБ по Запорожской области выявили и задержали группу диверсантов, причастных к нескольким преступлениям на территории российского региона. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.Российские силовики по горячим следам раскрыли покушение на высокопоставленного офицера УВД Мелитополя. Неизвестные заложили взрывное устройство у дома правоохранителя, которое сработало при попытке открыть дверь. В результате подрыва полицейский получил ранение и был госпитализирован, а сотрудники ФСБ совместно с МВД по горячим следам вышли на диверсионную группу, готовившую покушение.Как заявили в управлении ФСБ, в группу входили три человека: один гражданин Украины и два россиянина. Эта же группа несколько дней назад совершила покушение на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью.- говорится в сообщении.Установлено, что задачей группы было убийство высокопоставленных чиновников администрации области, правоохранителей и т.д., а также запугивание населения. Очередной террористический акт группа готовила на майские праздники, планировался подрыв взрывного устройства в людном месте. В схроне группы были обнаружены компоненты для сборки СВУ, автоматическое оружие , бронежилеты и форма военнослужащих ВСУ. Оперативные и следственные действия продолжаются.