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В Запорожской области задержаны трое диверсантов, причастных к нескольким преступлениям на территории российского региона

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В Запорожской области задержаны трое диверсантов, причастных к нескольким преступлениям на территории российского региона

Сотрудники управления ФСБ по Запорожской области выявили и задержали группу диверсантов, причастных к нескольким преступлениям на территории российского региона. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.


Российские силовики по горячим следам раскрыли покушение на высокопоставленного офицера УВД Мелитополя. Неизвестные заложили взрывное устройство у дома правоохранителя, которое сработало при попытке открыть дверь. В результате подрыва полицейский получил ранение и был госпитализирован, а сотрудники ФСБ совместно с МВД по горячим следам вышли на диверсионную группу, готовившую покушение.

Как заявили в управлении ФСБ, в группу входили три человека: один гражданин Украины и два россиянина. Эта же группа несколько дней назад совершила покушение на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью.

УФСБ России по Запорожской области совместно с ГУ МВД России по Запорожской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий вскрыли и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. (...) В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий члены ДРГ задержаны по горячим следам

- говорится в сообщении.

Установлено, что задачей группы было убийство высокопоставленных чиновников администрации области, правоохранителей и т.д., а также запугивание населения. Очередной террористический акт группа готовила на майские праздники, планировался подрыв взрывного устройства в людном месте. В схроне группы были обнаружены компоненты для сборки СВУ, автоматическое оружие, бронежилеты и форма военнослужащих ВСУ. Оперативные и следственные действия продолжаются.
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:26
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В Запорожской области задержаны трое диверсантов, причастных к нескольким преступлениям на территории российского региона

    Террористов обычно называют террористами , а не диверсантами и судить их должны по статье за терроризм.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:27
    0
    Надеюсь их не пожурят на камеру и не отправят пешком в Запорожье?
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:28
    0
    Смертная казнь для фигурантов такого рода особо тяжких преступлений должна быть введена. Знаю, что тема эта обсуждается в России на высоком уровне. Не сомневаюсь, что это будет сделано.