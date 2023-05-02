Куратор ЧВК «Вагнер» прокомментировал опровержение ВСУ ликвидации командующего теробороной: «Будем работать дальше»

Что же, будем работать дальше

Официальный представитель Сил территориальной обороны Украины Денис Зелинский опроверг информацию о гибели под Артемовском (Бахмутом) командующего территориальной обороной генерала Игоря Танцюры. Об этом сообщила украинская пресса.По утверждению Зелинского, «все живы и здоровы». Под «всеми» в этом ответе подразумевались генерал Танцюра и его спутники.Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что под Артемовском был зафиксирован прилет в военный автомобиль ВСУ, в котором предположительно находился командующий украинской территориальной обороной генерал Танцюра. По утверждению «вагнеровцев», генерал, вероятно, погиб при российском ударе.После появления официального опровержения гибели генерала Пригожин прокомментировал и эту информацию.- подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».На самом деле, уничтожение столь высокопоставленного украинского генерала действительно было бы не только удачей для российских сил, но и удивительным событием. Ведь киевский режим известен тем, что не только генералы, но и старшие офицеры предпочитают на передовой не появляться. Украинские военнопленные постоянно рассказывают о том, что их бросают в бой практически без офицеров, по крайней мере выше взводных командиров, реже командиров рот.Высокопоставленные украинские офицеры, тем более, уровня командующего территориальной обороной, вряд ли бы стали посещать Артемовск в такой ситуации, когда практически все маршруты, ведущие в город, простреливаются российскими силами.