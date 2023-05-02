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Куратор ЧВК «Вагнер» прокомментировал опровержение ВСУ ликвидации командующего теробороной: «Будем работать дальше»

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Куратор ЧВК «Вагнер» прокомментировал опровержение ВСУ ликвидации командующего теробороной: «Будем работать дальше»

Официальный представитель Сил территориальной обороны Украины Денис Зелинский опроверг информацию о гибели под Артемовском (Бахмутом) командующего территориальной обороной генерала Игоря Танцюры. Об этом сообщила украинская пресса.


По утверждению Зелинского, «все живы и здоровы». Под «всеми» в этом ответе подразумевались генерал Танцюра и его спутники.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что под Артемовском был зафиксирован прилет в военный автомобиль ВСУ, в котором предположительно находился командующий украинской территориальной обороной генерал Танцюра. По утверждению «вагнеровцев», генерал, вероятно, погиб при российском ударе.

После появления официального опровержения гибели генерала Пригожин прокомментировал и эту информацию.

Что же, будем работать дальше

- подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».

На самом деле, уничтожение столь высокопоставленного украинского генерала действительно было бы не только удачей для российских сил, но и удивительным событием. Ведь киевский режим известен тем, что не только генералы, но и старшие офицеры предпочитают на передовой не появляться. Украинские военнопленные постоянно рассказывают о том, что их бросают в бой практически без офицеров, по крайней мере выше взводных командиров, реже командиров рот.

Высокопоставленные украинские офицеры, тем более, уровня командующего территориальной обороной, вряд ли бы стали посещать Артемовск в такой ситуации, когда практически все маршруты, ведущие в город, простреливаются российскими силами.
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15 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:43
    +9
    Вообще то дыма без огня не бывает. Кого то обнулили ведь?!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:55
      -3
      Вообще то дыма без огня не бывает. Кого то обнулили ведь?!

      Известный ход спецохраны- в навороченном броневике сидит третье лицо или манекен, а главное лицо в задрипанной, но бронированой машине. Для гарантии накрывать надо всю колонну.
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 18:57
        0
        А что они ехали средь бела дня а не ночью,никого не смущает?
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 19:10
          0
          Цитата: сергей_вакк
          А что они ехали средь бела дня а не ночью,никого не смущает?


          А ночью думаете он рискнул бы ?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:44
    +2
    Работайте,удачи "оркестру"..Честно говоря в уничтодение этого генерала верилось с трудом..Вряд ли кто из высокопоставленных рискнул бы туда ехать
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:54
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Вряд ли кто из высокопоставленных рискнул бы туда ехать

      А если послали? Но вот это "все живы и здоровы"...вы на фото гляньте. Говорить можно все, что угодно. Тем более, Зеле такое не доложишь. Инфаркт раньше времени получит.
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 19:18
        0
        Согласен. Вот в тех авто точно все живы и здоровы быть не могут. Хотя... Вспомним известных ВСУшных киборгов из Донецкого аэропорта! Тех убивали раз цать и все равно-встанут, отряхнуться и только выправка строже. И лишь когда оттуда выгребли целую кучу "воинов свиту" и их фрагментов, как говорят в Одессе немножко не живых про киборгов как то замолчали...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:38
          0
          Здесь изначально было понятно ,что "прилюбили"каких то пешек.Хотя за генералитетом следят и пытаются вычислить
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:54
    +7
    Пригожин в болтовне замечен никогда не был! Раз он выдвинул версию, что был убит высокопоставленный военный со стороны хохла, значит у него были на то основания. И потом, верить хохлу, себя не уважать, они что угодно скажут. Тут вариантов два:
    1) Пусть украинцы его предъявят в живом виде.
    2) Пусть наши покажут его труп, когда появится такая возможность.
    Ждем...
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 18:59
      +2
      Версия это не утверждение и он заявлял что надо проверять
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:55
    0
    Цитата: Аргон
    Кого то обнулили ведь?!

    Арестовича laughing
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:08
    +3
    Почему сам генерал Танцюра не сказал, что он еще жив? Не беда, идем дальше! Прежде чем погода улучшится, мешок должен быть закрыт! Так что прицельные и эффективные атаки самолетов, вертолетов и артиллерии.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:14
    +2
    Работайте братья, пока жив хоть один нацист не будет нам покоя...
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 19:28
    0
    Куратор ЧВК «Вагнер» прокомментировал опровержение ВСУ ликвидации командующего теробороной: «Будем работать дальше»

    " - Несчастные случаи были?"
    " - Нет."
    " - Значит будут." (с)
    laughing
  8. dump22
    dump22 Сегодня, 20:03
    -1
    Ну ошиблись.
    Ничего, у всех бывает. В следующий раз точнее будут.

    ...Только не Рабинович, а Иванов. И не Волгу, а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.