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Немецкие оружейные концерны уладили спор по поводу интеллектуальной собственности на основной боевой танк Leopard 2

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Немецкие оружейные концерны уладили спор по поводу интеллектуальной собственности на основной боевой танк Leopard 2

Немецкие гиганты оборонного сектора Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall уладили спор по поводу прав на немецкий основной танк Leopard 2, судопроизводство по делу закрыто. Об этом сообщают немецкие новостные ресурсы со ссылкой на пресс-службу Окружного суда в Мюнхене.


Разногласий между двумя немецкими военными концернами по поводу интеллектуальной собственности на танк Leopard 2 больше нет, судопроизводство по данному делу закрыто, заседание суда, которое было назначено на сегодняшний вторник, 2 мая, отменено. При этом какое решение приняли компании, в суде не сообщили. Единственное сообщение, которое дает хоть какую-то информацию, очень короткое и гласит, что "стороны договорились". А вот о чем конкретно, молчат и пресс-службы Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall.

Напомним, что спор возник после заявления руководителя Rheinmetall Армина Паппергера о том, что данный концерн владеем всеми правами на основной боевой танк Leopard 2A4. В Krauss-Maffei Wegmann, в свою очередь, заявили о собственных правах на танк. Все дело в том, что оба концерна выпускают данный танк, Rheinmetall производит башню и пушку, устройство управления огнем, систему управления и боеприпасы, а Krauss-Maffei Wegmann строит корпус и шасси. К тому же танк разработан KMW.

Между тем, предполагается, что стороны просто договорились, поскольку на кону стоит контракт на производство для норвежской армии 54 основных боевых танков последней версии Leopard 2A7 NOR. Соглашение Норвегия подписала с Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а Rheinmetall выступил в качестве субподрядчика. Компания будет поставлять компоненты новых танков. Продолжая спор по правам на танк, компании могли сорвать контракт, а это им не нужно.

Таким образом, спор между Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall урегулирован, осталось только узнать, кому же в итоге принадлежат права на танк.
Использованы фотографии:
Бундесвер
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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:01
    0
    Ну договорились и что? Это сильно что-то изменит? Лучше бы не договорились и растерзали друг друга в судебных тяжбах.....
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:02
    -1
    а права на танк принадлежат как обычно барыгам am
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:06
    -1
    Немецкие гиганты оборонного сектора Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall уладили спор по поводу прав на немецкий основной танк Leopard 2

    Я вот читаю эту статью и так радуюсь, так радуюсь - какие же молодцы! САРКАЗМ. Ну какая нам разница уладили они спор или нет!?
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:18
    -1
    Если Леопард2 будет уничтожен на поле боя, то у производителей большие проблемы. Тогда танк Леопард2 уже не якобы лучший танк. Еще лучше уничтожить танк на транспорте к фронту, нет больших потерь на фронте.
    И конфликт быстрее заканчивается, тогда все можно быстрее восстановить и люди снова могут жить мирно.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 19:21
    0
    Данный договор на самом деле говорит о многом.О том что "консперологическая" версия которые многие тут поддерживают,якобы"злые" США вытеснят все европейские ВПК и всех подсадят на Абрамсы,оказалась пшиком.Ни кто не стал "разделять и властвовать" а заказы на леопарды текут рекой hi
  6. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:26
    0
    Пусть в бою на танках выяснят кто прав