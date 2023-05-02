Администрация Байдена готовится направить около 1500 военнослужащих на границу с Мексикой

В связи с возросшими рисками нового притока мигрантов в страну.

Администрацию Байдена бросает из крайности в крайность. Придя в Белый дом, Джо Байден обещал, что не станет препятствовать въезду в страну мигрантов, как это делал его предшественник Дональд Трамп. Властями США были сняты с дежурства военизированные патрули на границе с Мексикой. Однако со временем и риторика Байдена, и его решения в этом плане изменились практически на диаметрально противоположные.Сегодня стало известно, что администрация США готовится к отправке к мексиканской границе около 1,5 тысяч военнослужащих. Готовящееся решение в Белом доме объясняют так:При этом не поясняется, что значит термин «новый приток мигрантов» при учёте того, что поток мигрантов в последнее время через границу с Мексикой не иссякал (при Байдене).Эксперты считают, что администрация таким образом прощупывает почву перед грядущими выборами, стараясь хоть немного оттянуть голоса тех, кто выступает за ужесточение миграционного законодательства. В пользу этой версии говорит тот факт, что на границу отправляют 1,5 тысячи военнослужащих при учёте того, что протяжённость границы США с Мексикой составляет более 3000 км. Поэтому отправка такого количества военных больше походит на символический жест, чем на реальное ужесточение миграционного контроля.