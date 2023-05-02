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Администрация Байдена готовится направить около 1500 военнослужащих на границу с Мексикой

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Администрация Байдена готовится направить около 1500 военнослужащих на границу с Мексикой

Администрацию Байдена бросает из крайности в крайность. Придя в Белый дом, Джо Байден обещал, что не станет препятствовать въезду в страну мигрантов, как это делал его предшественник Дональд Трамп. Властями США были сняты с дежурства военизированные патрули на границе с Мексикой. Однако со временем и риторика Байдена, и его решения в этом плане изменились практически на диаметрально противоположные.


Сегодня стало известно, что администрация США готовится к отправке к мексиканской границе около 1,5 тысяч военнослужащих. Готовящееся решение в Белом доме объясняют так:

В связи с возросшими рисками нового притока мигрантов в страну.

При этом не поясняется, что значит термин «новый приток мигрантов» при учёте того, что поток мигрантов в последнее время через границу с Мексикой не иссякал (при Байдене).

Эксперты считают, что администрация таким образом прощупывает почву перед грядущими выборами, стараясь хоть немного оттянуть голоса тех, кто выступает за ужесточение миграционного законодательства. В пользу этой версии говорит тот факт, что на границу отправляют 1,5 тысячи военнослужащих при учёте того, что протяжённость границы США с Мексикой составляет более 3000 км. Поэтому отправка такого количества военных больше походит на символический жест, чем на реальное ужесточение миграционного контроля.
Использованы фотографии:
сайт Белого дома
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:13
    +1
    туда не 15 000 а все 150 000 надо отправлять, если, конечно, реально хотят там перекрыть
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:29
      0
      Nexcom hi, мексиканские нарко кортели не кисло могут жару поддать внутри самих США, а с учетом сколько мексиканцев находится на территории Штатов проблема может быть не слабой.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 19:31
        +1
        сколько мексиканцев находится на территории Штатов

        Мачете!!!
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:46
          0
          роман66 hi, там у них такие "замерзшие"))) что Мачете нервно в кустах.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:17
    +2
    Чего только не сделаешь перед выборами?! Сомневаюсь я, что это Байдену поможет, хотя..."как считать будут". А уж если все Арлингтонское кладбище за него проголосует...таки да, выберут дедушку.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:30
      0
      Егоза hi, Трампа убрали путем махинаций и подленько из-за угла, думаю что дем. партия попробует провернуть такой маневр ещё разок.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 19:32
      0
      Как бы сам туда не отбыл, до выборов-то
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:44
    0
    Цитата: Ропот 55
    мексиканские нарко кортели не кисло могут жару поддать внутри самих США

    Мексика срочно нуждается в поставках затрофееных на Окраине Стингеров и Жабелинов...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:49
      0
      Bingo hi, Мехико не упирались проблемы с США, на данном этапе их всё устраивает, так что не нужны им не ПЗРК ни ПТРК.