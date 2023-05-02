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США возобновили переброску артиллерийских снарядов и вооружений с территории Израиля на Украину

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США возобновили переброску артиллерийских снарядов и вооружений с территории Израиля на Украину

Украина остро нуждается в артиллерийских снарядах калибра 155 мм, но основной поставщик данных боеприпасов США уже давно подчистил собственные арсеналы и в настоящее время вскрывает склады на Ближнем Востоке и Северо-Восточной Азии. Речь идет об Израиле и Южной Корее.


США возобновили переброску боеприпасов со складов на территории Израиля на Украину, поставка будет осуществляться морем через порты Европы. Израильские новостные ресурсы подтверждают отгрузку артиллерийских снарядов на корабли в одном из портов страны. В сообщениях также фигурируют некие вооружения, которые якобы также вывозятся со складов для дальнейшей отправки Киеву, но о чем идет конкретно речь информации нет.

Согласно данным, предоставленных израильскими ресурсами, американцы намерены вывезти со складов порядка 300 тысяч снарядов калибра 155 мм. В связи с этим в Тель-Авиве принято решение увеличить собственное производство боеприпасов. Все дело в том, что хотя данные склады принадлежали Армии США и предназначались для снабжения американских войск на Ближнем Востоке, доступ к ним имела и армия Израиля.

(...) американское вооружение, которое находится на хранении в Израиле, передано армии США по просьбе Вашингтона. На Западе полагают, что украинская армия использует примерно 90 тысяч снарядов для артиллерии в месяц

- говорится в сообщении ЦАХАЛа.

О том, что США намерены вскрыть арсеналы в Израиле и Южной Корее, сообщалось еще в прошлом году. Если с Ближнего Востока американцы вывезут 300 тысяч снарядов, то из Южной Кореи - порядка 500 тысяч. Все это будет отправлено или уже поставлено на Украину.
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 19:31
    0
    С миру по снаряду - Украине боекомплект...
    Так понимаю, что вывозить из Израиля их будут морем... Кораблик то и место погрузки им надо хорошо прикрыть, а то ж очень цель заманчивая, для прилета "неизвестного" БПЛА...
    1. Alemax
      Alemax Сегодня, 19:55
      +1
      Я вас умоляю, сударь.
      Ваш оптимизм излишне позитивен. Тут по Черному морю чего для салорейха только не возят. Но партнёров никто не обижает и никому не прилетело.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:06
        0
        Пора бы уже какому американцу на украинской мине подорваться.
        Зря, что-ли боги старались, бурей срывали их с якорей.
        Ну а если мины сами не наводятся, надо в этом им уже нам помочь
    2. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 20:14
      0
      Очнись Израиль! Сначала против Армении - Израиль поставлял современные вооружения для ВС Азербайджана,а теперь Израиль прямо или косвенно работает против России....Скоро бумерангом аукнется Израилю все эти жуликоватые и "шустрые" трюки против тех стран,которые НИКОГДА и не думали действовать против Израиля... Или в Израиле забыли о том,что только благодаря позиции СССР(и в частности самого Сталина...) стало возможным становление еврейской государственности???
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:45
    0
    Помоему пора вооружать Хезболлу. ТОУ у нас есть, Стингеры есть, что ещё надо добрым людям...
  4. kasy
    kasy Сегодня, 19:53
    +1
    кажется пора Палестине вооружение, находящееся у нас на хранении передавать, кучерявым спокойно не живется
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:18
    0
    И все это будет доставляться морем. Без "зерновой сделки" здесь не обойтись.