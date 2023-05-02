США возобновили переброску артиллерийских снарядов и вооружений с территории Израиля на Украину

(...) американское вооружение, которое находится на хранении в Израиле, передано армии США по просьбе Вашингтона. На Западе полагают, что украинская армия использует примерно 90 тысяч снарядов для артиллерии в месяц

Украина остро нуждается в артиллерийских снарядах калибра 155 мм, но основной поставщик данных боеприпасов США уже давно подчистил собственные арсеналы и в настоящее время вскрывает склады на Ближнем Востоке и Северо-Восточной Азии. Речь идет об Израиле и Южной Корее.США возобновили переброску боеприпасов со складов на территории Израиля на Украину, поставка будет осуществляться морем через порты Европы. Израильские новостные ресурсы подтверждают отгрузку артиллерийских снарядов на корабли в одном из портов страны. В сообщениях также фигурируют некие вооружения, которые якобы также вывозятся со складов для дальнейшей отправки Киеву, но о чем идет конкретно речь информации нет.Согласно данным, предоставленных израильскими ресурсами, американцы намерены вывезти со складов порядка 300 тысяч снарядов калибра 155 мм. В связи с этим в Тель-Авиве принято решение увеличить собственное производство боеприпасов. Все дело в том, что хотя данные склады принадлежали Армии США и предназначались для снабжения американских войск на Ближнем Востоке, доступ к ним имела и армия Израиля.- говорится в сообщении ЦАХАЛа.О том, что США намерены вскрыть арсеналы в Израиле и Южной Корее, сообщалось еще в прошлом году. Если с Ближнего Востока американцы вывезут 300 тысяч снарядов, то из Южной Кореи - порядка 500 тысяч. Все это будет отправлено или уже поставлено на Украину.