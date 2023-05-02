Председатель Комитета начальников штабов ВС США назвал «предполагаемые цели» России в начале спецоперации

Начиная специальную военную операцию в феврале 2022 года, руководство России рассчитывало на продвижение войск до Днепра за 4-6 недель. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в беседе с изданием Foreign Affairs.В числе других стратегических целей России Милли назвал захват всего побережья Азовского моря с обеспечением невозможности доступа к нему для Украины. Кроме того, Россия якобы собиралась «развалить» правительство президента Украины Владимира Зеленского.Однако затем, по утверждению американского генерала, российское командование было вынуждено изменить цели. С определенного времени Россия сосредоточилась на обеспечении контроля над Запорожской и Херсонской областями и продвижении в Донбассе.Американский генерал считает, что рано или поздно Москва решится на переговоры с Киевом, поскольку пока российские вооруженные силы не достигли стратегических целей. При этом Милли отметил, что в 2023 году боевые действия вряд ли будут прекращены. Тем самым, генерал дал прогноз как минимум еще на год конфликта.Напомним, что официально целями специальной военной операции ВС РФ на Украине были провозглашены демилитаризация и денацификация Украины и освобождение Донбасса.Сейчас российские вооруженные силы решают, прежде всего, задачи по освобождению всей территории вошедших в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Дальнейшие цели могут ситуационно изменяться в связи с общей динамичностью обстановки не только на Украине, но и в мире в целом.