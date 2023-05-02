Министр обороны Украины: от результатов контрнаступления будет зависеть дальнейшая поддержка со стороны союзников

Они (на Западе) все политики. За ними стоят парламенты, согласовывая или не согласовывая какие-то вещи. Им будет легче адвокатировать (защитить конкретную инициативу – прим. «ВО) новые пакеты помощи при наличии успешных кейсов.

Министр обороны Украины в очередной раз высказался по теме контрнаступления, которое теперь чуть ли не ежедневно переносится на более поздний срок. Среди заявленных причин переноса сроков – дождливая погода и якобы недостаточное количество поставленного Западом оружия Размышляя о многократно анонсированном контрнаступлении, Алексей Резников заявил о том, что от его итогов «зависит очень многое». Резников указал на то, что от результатов «контрнаступа» будет зависеть и дальнейшая «поддержка Украины со стороны союзников».Резников, используя весьма витиеватые формулировки:В переводе на более понятный язык это означает только одно: если Запад увидит, что украинское контрнаступление не приводит к желаемым им (Западом) результатам, кран оказания военно-финансовой помощи киевскому режиму будет перекрыт. Что именно Запад посчитает «успешным кейсом», в этом сегодня основной вопрос, причём в первую очередь для самого Киева. Ведь для режима Зеленского теперь будет крайне важно любой «кейс» в контрнаступлении представить как успех, чтобы получить под свою дальнейшую политику западное оружие и многомиллиардное финансирование.