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Министр обороны Украины: от результатов контрнаступления будет зависеть дальнейшая поддержка со стороны союзников

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Министр обороны Украины: от результатов контрнаступления будет зависеть дальнейшая поддержка со стороны союзников

Министр обороны Украины в очередной раз высказался по теме контрнаступления, которое теперь чуть ли не ежедневно переносится на более поздний срок. Среди заявленных причин переноса сроков – дождливая погода и якобы недостаточное количество поставленного Западом оружия.


Размышляя о многократно анонсированном контрнаступлении, Алексей Резников заявил о том, что от его итогов «зависит очень многое». Резников указал на то, что от результатов «контрнаступа» будет зависеть и дальнейшая «поддержка Украины со стороны союзников».

Резников, используя весьма витиеватые формулировки:

Они (на Западе) все политики. За ними стоят парламенты, согласовывая или не согласовывая какие-то вещи. Им будет легче адвокатировать (защитить конкретную инициативу – прим. «ВО) новые пакеты помощи при наличии успешных кейсов.

В переводе на более понятный язык это означает только одно: если Запад увидит, что украинское контрнаступление не приводит к желаемым им (Западом) результатам, кран оказания военно-финансовой помощи киевскому режиму будет перекрыт. Что именно Запад посчитает «успешным кейсом», в этом сегодня основной вопрос, причём в первую очередь для самого Киева. Ведь для режима Зеленского теперь будет крайне важно любой «кейс» в контрнаступлении представить как успех, чтобы получить под свою дальнейшую политику западное оружие и многомиллиардное финансирование.
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17 комментариев
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  1. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 19:45
    +3
    Резников указал на то, что от результатов «контрнаступа» будет зависеть и дальнейшая «поддержка Украины со стороны союзников».
    Правильно говорит пан министр. А еще от правильных результатов, надеюсь, будет другой "контрнаступ" - изгнание бандеровцев с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, освобождение Николаева и Одессы, возможно, Харькова.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:49
      +2
      В США анонсировали технический дефолт, а эти все о помощи мечтают, их спонсорам скоро не до Украины будет.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:56
        0
        Silver99 hi, у них время от времени такие дефолты случаются, даже уже не раз блокировалась работа гос. структур а потом задирание госдолга и всё не беспокойся, будь счастлив.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 19:59
        +1
        Моя мечта- увидеть в новостях бегство чубатых,из Киева как бегство, из Кабула- на шасси взлетающего транспортника.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:06
          0
          если Запад увидит, что украинское контрнаступление не приводит к желаемым им (Западом) результатам, кран оказания военно-финансовой помощи киевскому режиму будет перекрыт.

          Нет, эта помощь перекрыта не будет. Злоба запада на Россию сильнее их благоразумия. Их остановит только удар в челюсть.
      3. Tusv
        Tusv Сегодня, 20:08
        0
        Цитата: Silver99
        В США анонсировали технический дефолт

        Ну это у янки в последние 15 лет такая национальная забава. Анонсировать дефолт. В последнем голосовании конгресс голосует на напечать нужную сумму баксов. ФРС исполняет. ВВП стран НАТО тут же поднимается на свеженапечатанные доллары. ОПК Штатов повышает цену на конечную продукцию до новой величины в 2%. Фсё. Виток экспорта инфляции завершен. Янки в шоколаде, весь остальной вассальный мир в анусе
        Думаю и с нынешнем анонсом так же успешно справятся
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:50
    +3
    Лажа! При любом раскладе пощь банедеровскому режиму будет оказываться, скажу больше, когда наступление УкроРейха захлебнется и будут освобождены новые территории от нацистов, помощь только усилится.
    Задача у них одна - навредить России и помогать они гаденышам будут даже, когда Зелёный упрется задницей в границу Польши.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:08
      0
      Цитата: 75Сергей
      Лажа! При любом раскладе пощь банедеровскому режиму будет оказываться, скажу больше, когда наступление УкроРейха захлебнется и будут освобождены новые территории от нацистов, помощь только усилится.
      Задача у них одна - навредить России и помогать они гаденышам будут даже, когда Зелёный упрется задницей в границу Польши.

      С большей степени вероятности, так и будет. yes
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:51
    +1
    Пресечение широко обсуждаемого наступления в зародыше. Используйте разведданные со спутников и дронов. Используйте самолеты, вертолеты и артиллерию. И наступление окончено до того, как оно доберется до фронта.
    И, наконец, никаких западных поставок оружия.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:51
    +3
    Резников указал на то, что от результатов «контрнаступа» будет зависеть и дальнейшая «поддержка Украины со стороны союзников».

    А когда это Украина официально обзавелась союзниками? Где договора с прописанными обязанностями? Ой, лукавит Резников, уже задрожал адвокат. Нет тебе надежды и "контрнаступ" не поможет.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 19:52
    0
    Какие то мелочные,всё о деньгах.. Неужели он не понимает,что от"результатов" будет зависеть целостность его шкуры...его повесят в любом случае--или свои,или по решению трибунала...больше вариантов нет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:14
      0
      Цитата: HAM
      Какие то мелочные,всё о деньгах.. Неужели он не понимает,что от"результатов" будет зависеть целостность его шкуры...его повесят в любом случае--или свои,или по решению трибунала...больше вариантов нет.

      В наркотическом угаре степень самосохранения у укробандеровцев снижается.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:53
    0
    Понятно что никто не скажет, но вот так интересно а сколько НА САМОМ ДЕЛЕ Вашингтон и все, все, все вгрохали в Киевский режим? И денежек и железа??? Сумма наверняка очень сильно большая)))
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:56
    +1
    Да вообще-то уже то, что США подталкивают явно неготовые ВСУ к самоубийственному "контрнаступу" - говорит о том, что фактически они закрывают проект "Ократина" по афганскому сценарию. Смысл - показать избирателям, что мол ловить там нехрена, сворачиваемся, у нас есть дела поважнее с Китаем.
    Ну, по крайней мере, именно так выглядит.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:00
      0
      Bingo, почему не готовые??? Думаю Киев специально туману и упаднические настроения напускает, дабы сбить с толку и расслабить наших.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:04
        0
        Да одна только переброска ПВО хороша - за два дня минус три батареи, С-300, да? Готовы просто абзац как!
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:00
    0
    Цитата: pyagomail.ru
    Резников указал на то, что от результатов «контрнаступа» будет зависеть и дальнейшая «поддержка Украины со стороны союзников».
    Правильно говорит пан министр. А еще от правильных результатов, надеюсь, будет другой "контрнаступ" - изгнание бандеровцев с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, освобождение Николаева и Одессы, возможно, Харькова.

    Приемлемый результат для России это выход к берегу Днепра; освобождение Одессы, Николаева, Измаила, Херсона, Кривого Рога, Днепрпетровска, Запорожья, Сум, Харькова, Полтавы, Чернигова. И это минимум.