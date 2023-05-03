Польша закупает зенитные ракетно-пушечные комплексы Pilica+

РЛС Bystra для ЗРПК Pilica+. Фото PIT-RADWAR
В настоящее время вооруженные силы Польши проводят крупную программу радикального переоснащения зенитных частей. Разрабатываются и закупаются новые образцы разных классов, призванные заменить устаревшую технику. В частности, нишу средства ПВО малой дальности займет новый ракетно-пушечный комплекс Pilica+. Недавно польское министерство обороны выдало новые заказы на производство и интеграцию его компонентов.
В процессе закупки
Программа модернизации ПВО разрабатывается в течение нескольких последних лет, и уже существует несколько готовых проектов. Так, в 2020-22 гг. польская промышленность в лице консорциума PGZ-Pilica+ построила и передала армии четыре батареи артиллерийского комплекса PSR-A Pilica. В ближайшее время ожидается поставка еще двух. Параллельно с их сборкой велась разработка более совершенного ракетно-пушечного комплекса Pilica+.
К настоящему времени основные работы по ЗРПК «Пилица+» завершены, благодаря чему начинается процесс закупки и производства техники. Так, в марте Агентство вооружений Минобороны Польши выдало консорциуму PGZ-Pilica+ заказ на 22 подвижные РЛС Bystra. Общая стоимость этих изделий – 1,1 млрд злотых (ок. 270 млн долл. США). Новые РЛС будут распределены между батареями Pilica+ по одной.
28 апреля Агентство вооружений выдало еще несколько крупных заказов. Консорциум PGZ-Pilica+ получил контракт стоимостью 3 млрд злотых (720 млн долл.), в соответствии с которым должен будет построить 16 комплексов Pilica+, а также модернизировать 6 уже заказанных ЗАК до полноценных ЗРПК. Поставки новой техники должны стартовать в 2025 г. и завершиться в 2029-м.
Артиллерийская система из состава Pilica+. Фото Минобороны Польши
Еще один контракт получило британское отделение европейской компании MBDA. В 2025-29 гг. она должна изготовить и передать польской промышленности для окончательной сборки 44 пусковые установки iLauncher. Также ей предстоит поставить несколько сотен (точное число не названо) зенитных ракет CAMM. Стоимость всей этой продукции достигла 1,9 млрд фунтов стерлингов (ок. 10 млрд злотых). Компания-подрядчик отмечает, что на данный момент это крупнейший заказ на изделия CAMM, поступивший от европейской страны-члена НАТО.
Таким образом, согласно нынешним планам и подписанным контрактам, в 2029 г. в частях ПВО польской армии появится 22 батареи новых зенитных ракетно-пушечных комплексов Pilica+. 21 ЗРПК заступит на боевое дежурство, а один комплекс, перестроенный из ЗАК первой партии, будет использоваться в качестве учебного.
Технические особенности
Проект Pilica+ разрабатывался польскими предприятиями при определенном участии иностранных организаций. Головным исполнителем и координатором проекта была польская государственная организация Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). В роли разработчиков и поставщиков разных компонентов к проекту привлекли польские ZM Tarnów, PIT-Radwar, PCO и т.д. Ракету малой дальности предоставляет компания MBDA.
Pilica+ представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности, предназначенный для прикрытия важных объектов и районов. Предусматривается длительное боевое дежурство на одной позиции. При этом все средства размещены на автомобильных шасси, что позволяет быстро перебрасывать и развертывать комплекс. Используются шасси польского производства, хорошо освоенные в эксплуатации.
Пусковая установка "Пилицы+" на шасси Jelcz P882.57 польской армии. Фото MBDA
Минимальный батарейный комплект «Пилицы+» включает одну РЛС Bystra на двухосном автошасси Żubr-P. Станция оснащена активной ФАР (впервые в польской ПВО) и работает в C-диапазоне. Обеспечен круговой обзор с углом места до 70°. Дальность обнаружения типовых целей – до 80 км. «Быстра» будет передавать данные на командный пункт, задачей которого станет выявление целей, определение их опасности и распределение между огневыми средствами.
В батарею включаются две пусковые установки iLauncher на четырехосном шасси Jelcz P882.57. Одна машина несет восемь транспортно-пусковых контейнеров с ракетами CAMM. Дежурство и боевая работа осуществляются в автоматизированном режиме под управлением командного пункта.
Зенитная управляемая ракета MBDA CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) представляет собой боеприпас традиционной компоновки длиной 3,2 м и диаметром 166 мм без учета рулей. Масса – 99 кг. Изделие оснащено активной радиолокационной головкой самонаведения. Старт осуществляется вертикально с возможностью разворота на заданный курс. Дальность пуска – не менее 25 км.
Артиллерийская часть типового ЗРПК Pilica+ включает три буксируемые установки ZUR-23-2KG Jodek-G. Это польская копия старой советской 23-мм системы ЗУ-23-2, дополненная пусковым устройством с двумя ПЗРК Piorun. Установка перевозится в кузове двухосного грузовика Jelcz 442.32. Стрельба и пуски возможны как с грунта, так и из машины.
Пусковая установка на шасси MAN. Фото MBDA
ZUR-23-2KG сохраняет штатные орудия и сопутствующие устройства. При этом она получает аппаратуру управления огнем. Имеется оптико-электронная станция с функциями прицела, а также приборы для приема и выдачи данных о целях от командного пункта. Новые системы должны улучшить точность стрельбы, но прочие характеристики определяются использованными компонентами. Так, дальность стрельбы из пушек не превышает 2-2,5 км, а дальность пуска ракет «Перун» достигает 6,5 км.
Компонент обороны
По известным данным, ПВО вооруженных сил Польши, разделенная между сухопутными войсками и ВВС, укомплектована в основном старыми и устаревшими системами советского образца. Так, единственным средством обороны большой дальности являются ЗРС С-200. Системы ближней дальности представлены изделиями С-125, «Куб» и «Оса». Имеются ПЗРК собственного производства Grom и Piorun. Значительную роль сохраняют самоходные и буксируемые артиллерийские системы в калибре 23 мм.
По мере возможности, имеющиеся ЗРК, ЗРС, ЗАК и ЗСУ проходили модернизацию, но такие проекты сталкивались с объективными ограничениями. Как следствие, понадобилась полноценная программа переоснащения ПВО с переходом на современные образцы. Реальные работы в этом направлении начались лишь несколько лет назад. Стартовала разработка нескольких собственных проектов, а несколько месяцев назад Польша получила первую батарею американского ЗРК Patriot.
Проект Pilica+ разрабатывается с целью закрытия ниши зенитных систем малой дальности и ближнего действия. При этом он не является единственным в своем роде. Так, в апреле 2022 г. польская армия заказала производство ракетных комплексов средней дальности Narew. Два первых ЗРК этого типа рассматриваются как «переходные» и укомплектованы ракетами CAMM. Следующие ЗРК получат изделия CAMM-ER с дальностью 40 км.
Ракета CAMM. Графика MBDA
Согласно последним новостям, до 2029 г. Польша планирует получить и поставить на боевое дежурство 21 ЗРПК Pilica+ и еще один отправить в учебное подразделение. Производство ЗРК средней дальности Narew уже начато. Недавно заказчику передали первые два комплекса «начальной» комплектации с ракетами малой дальности. В будущем ожидаются поставки ЗРК в окончательной конфигурации. К 2035 г. армия рассчитывает получить 23 батареи с 46 комплексами – по одной РЛС и три пусковые установки в каждом.
Большие планы
Таким образом, военное и политическое руководство Польши не только запланировало крупное обновление противовоздушной обороны сухопутных войск и ВВС, но и принимает реальные меры. Разрабатываются или уже закупаются различные зенитные комплексы, которым в будущем предстоит сменить устаревшую технику еще советского производства.
Ожидается, что несколько десятков новых ЗРК Narew и ЗРПК Pilica+, а также техника других типов смогут улучшить оборону практически всей территории страны. Тем не менее, как показывают последние заказы, подобное перевооружение будет весьма дорогим. При этом следует учитывать, что Польша задумала несколько других крупных и дорогих программ переоснащения армии. Удастся ли выполнить все эти планы и модернизировать армию без ущерба для других сфер, покажет время.