Военное обозрение
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Госсекретарь США дошёл до того, что сам принялся обозначать примерные сроки начала контрнаступления ВСУ

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Госсекретарь США дошёл до того, что сам принялся обозначать примерные сроки начала контрнаступления ВСУ

Глава американского внешнеполитического ведомства выступает своеобразным рупором украинского контрнаступление. Причём в заявлениях Энтони Блинкена всё отчётливее прослеживается нетерпеливость. Будто подгоняя украинскую армию, госсекретарь США уже дошёл до того, что сам принялся обозначать примерные сроки контрнаступления ВСУ. Если это не большая кампания по дезинформации, то выглядит это, по большому счёту, очень странно. Как уже писало «Военное обозрение», коллективный Рихард Зорге в таком случае остался бы без работы…


Энтони Блинкен в интервью Fox News:

Украинская армия начнёт контрнаступление в ближайшие недели.

Глава Госдепартамента США:

Успех на поле боя – лучший и, я полагаю, наиболее быстрый путь к переговорам, которые и приведут к справедливому и устойчивому миру.

Примечательно, что Блинкен не уточнил, что успех на поле боя может ведь и никак не связан с украинской армией. И в этом случае события точно приведут и к справедливому, и к устойчивому миру, с которым придётся считаться самим США.

Сам по себе анонс контрнаступления армии зарубежного государства со стороны чиновника, в задачи которого по долгу службы должны входить поиски дипломатических вариантов разрешения конфликтов – нечто, из ряда вон выходящее. И заявление Блинкена может лишний раз доказывать тот факт, что к наступлению ВСУ подталкивают именно власти США, которые буквально требуют от Зеленского хоть сколько-нибудь приемлемого для себя результата за сотни потраченных на Украину миллиардов долларов.
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18 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:57
    +1
    Нищает "Королевство Датское" - носки сами себе штопают и спят на не свежих простынях wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:04
      +4
      Поставьте Блинкена в первые ряды наступа!Зеленский потерял рассудок и все ставки теперь на супермена Блинкена.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 21:31
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Поставьте Блинкена в первые ряды наступа!Зеленский потерял рассудок и все ставки теперь на супермена Блинкена.

        Блинкин уже почуял себя фельдмаршалом, хотя хозяин может приказать Украине все что вздумается, Чумадед одобрил. в то же время экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, в интервью YouTube-каналу “U.S. Mission Trip” сказал:
        “Западную Украину нужно отдать Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно сделать”. <… >Это должно быть выведено из уравнения. Пусть это будет польская проблема и европейская проблема. Это не российская проблема. <… > Если вы уберете Западную Украину из уравнения, я верю, что наступит мир (между двумя странами), потому что они – одна страна, у них одна культура и история. <… >Многие ли могли представить, что после Гражданской войны (1861-1865) жители Алабамы примирятся с жителями Нью-Йорка. А мы помирились. Почему? Потому что мы все американцы”
        Хотя кто американцы, это те кто всю жизнь проживал в Америке, но их почему то назвали "индейцами", а всех кто оккупировал Америку, назвали "американцами". Так можно всех оккупированных штатами европейцев, тоже назвать "американцами".
        1. kventinasd
          kventinasd Сегодня, 22:06
          -1
          Цитата: carpenter
          Блинкин уже почуял себя фельдмаршалом

          Ну дык вассалы вышиванку ему зачётную подогнали.
        2. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 22:09
          0
          Блинкин уже почуял себя фельдмаршалом

          - "Где должен быть командир?
          - Правильно! Впереди на лихом коне!" sad
    2. poquello
      poquello Сегодня, 21:12
      +2
      Цитата: Бонифаций
      Нищает "Королевство Датское" - носки сами себе штопают и спят на не свежих простынях wassat

      зачем им простыни?, очнь знакомые рожи
  2. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 20:58
    +6
    "...госсекретарь США уже дошёл до того, что сам принялся обозначать примерные сроки контрнаступления ВСУ." А что не так ? Почему хозяин не может дать указание холопам ? Странно, что это кого-то удивляет.
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 21:06
    +1
    Ну а кому их еще не то, что обозначать, а назначать?! Ну Байден еще в праве конечно.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:12
    +1
    Если Тони мнит себя Наполеоном, то тогда Туманное болото Палата N°6.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:46
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Если Тони мнит себя Наполеоном, то тогда Туманное болото Палата N°6.

      Не удивляйтесь, в Госдепе все из той же палаты.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 21:23
    +3
    Blinken.., toto je největší darebák a válkychtivý fašista.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 21:24
      +1
      Блинкен.., это самый большой негодяй и воинствующий фашист.
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 21:27
    0
    И заявление Блинкена может лишний раз доказывать тот факт, что к наступлению ВСУ подталкивают именно власти США,


    Блинкин наверняка посвятил Зеленского в план "Б", если наступление будет идти не по плану. Что это будет, похоже скоро узнаем: "западный ветер", фронда "пацифистов" или "молдавский" бросок на Тирасполь...
  7. bob03
    bob03 Сегодня, 21:27
    0
    Такие заявления очень хороши чтобы укровоины не дали задний ход в очередной раз, а они похоже собирались это сделать. А так и деваться уже некуда, своего рода психологическая ловушка
  8. biznaw
    biznaw Сегодня, 21:35
    0
    Нет США - нет проблемы с у мира во всем Мире.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:41
    +1
    Справедливый и устойчивый мир может быть на планете только в одном случае - если с неё исчезнут Соединенные Штаты Америки!
  10. dzvero
    dzvero Сегодня, 22:20
    0
    Интересно, что за "фактор" внаУ так не хочет в наступ, что аж Блинкен подтянулся?
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 22:27
    0
    Как ни странно, но Украина похоже дурит США laughing