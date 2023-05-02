Госсекретарь США дошёл до того, что сам принялся обозначать примерные сроки начала контрнаступления ВСУ

Украинская армия начнёт контрнаступление в ближайшие недели.

Успех на поле боя – лучший и, я полагаю, наиболее быстрый путь к переговорам, которые и приведут к справедливому и устойчивому миру.

Глава американского внешнеполитического ведомства выступает своеобразным рупором украинского контрнаступление. Причём в заявлениях Энтони Блинкена всё отчётливее прослеживается нетерпеливость. Будто подгоняя украинскую армию, госсекретарь США уже дошёл до того, что сам принялся обозначать примерные сроки контрнаступления ВСУ. Если это не большая кампания по дезинформации, то выглядит это, по большому счёту, очень странно. Как уже писало «Военное обозрение», коллективный Рихард Зорге в таком случае остался бы без работы…Энтони Блинкен в интервью Fox News:Глава Госдепартамента США:Примечательно, что Блинкен не уточнил, что успех на поле боя может ведь и никак не связан с украинской армией. И в этом случае события точно приведут и к справедливому, и к устойчивому миру, с которым придётся считаться самим США.Сам по себе анонс контрнаступления армии зарубежного государства со стороны чиновника, в задачи которого по долгу службы должны входить поиски дипломатических вариантов разрешения конфликтов – нечто, из ряда вон выходящее. И заявление Блинкена может лишний раз доказывать тот факт, что к наступлению ВСУ подталкивают именно власти США, которые буквально требуют от Зеленского хоть сколько-нибудь приемлемого для себя результата за сотни потраченных на Украину миллиардов долларов.