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На Украине представили новый разведывательный беспилотник Sirko, разработанный в интересах ВСУ

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На Украине представили новый разведывательный беспилотник Sirko, разработанный в интересах ВСУ

Украинская армия в ближайшее время может получить на вооружение новый разведывательный беспилотник, разработанный Научно-производственной компанией Skyassist в интересах ВСУ. Как заявили разработчики, данный БПЛА предложен военным, на сегодняшний день возможный контракт находится на стадии подписания.


Новый БПЛА, получивший название Sirko, позиционируется разработчиком как тактический разведчик самолетного типа с неподвижным крылом, способный проводить разведку на дальности до 30 км при управлении оператором и до 50 км в автоматическом режиме. Размах крыльев всего 93 см, масса - 1,37 кг. Двигатель электрический, заряда аккумулятора хватает на нахождение в воздухе до полутора часов при хорошей погоде. За это время дрон может преодолеть до 130-140 километров на высоте около 1 тысячи метров. Беспилотник несет четыре камеры, оператор получает информацию в онлайн-режиме.

Благодаря литому корпусу, конструкция БПЛА не сложна в изготовлении, разработчик обещает военным выпускать до одной тысячи дронов в месяц. Стоимость беспилотника без станции управления - 3 тысячи долларов, со станцией - 9 тысяч.

Мы можем собирать до 1 тысячи БПЛА в месяц. В то же время при надлежащем финансировании мы можем масштабировать наши производственные мощности, поскольку технология штамповки позволяет делать около 200 бортов в день

- заявили в компании.

Особенностью БПЛА является радиопоглащающее покрытие корпуса, делающее дрон невидимым для радаров, а электрический двигатель не производит большого шума. На основе данного беспилотника разрабатывается дрон-камикадзе.
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:01
    -6
    На Украине представили новый разведывательный беспилотник Sirko, разработанный в интересах ВСУ


    Что за странное название.Он что помётом будет гадить сверху на ворогов?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:10
      0
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
    2. ААК
      ААК Сегодня, 21:15
      +4
      Ну, не так уж всё экзотично, данный БПЛА назван в честь очень известного в далёком прошлом казачьего атамана Ивана Сирко, который, якобы, в дополнение ко всем казачьим доблестям был ещё и сильным характерником, т.е. колдуном... тут и невидимость для радаров и бесшумность... в общем как-то так... Но у меня возникает совсем другой вопрос, а какая из российских фирм может по контракту поставлять для наших бойцов 1000 беспилотников в месяц... или скажем 1000 терминалов спутниковой защищённой радиосвязи... или 1000 оптических прицелов/коллиматоров/тепловизоров... об этом беспокоится надо, а не о странностях названий...
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 21:22
        -1
        Цитата: ААК
        данный БПЛА назван в честь очень известного в далёком прошлом казачьего атамана Ивана Сирко

        Видимо, в киевской википедии нет ничего про то, что этот атаман был ревностным православным, и так же воевал не только с "басурманами" (татарами и турками), но и с теми гетманами, что проводили продажную политику (как теперь бы сказали - продались иностранцам). Да и в восстании Хмельницкого поучаствовал, бил поляков
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 21:30
        -1
        Но у меня возникает совсем другой вопрос, а какая из российских фирм может...

        Они лепят из западных комплектующик, которые к ним идут без всяких преград. Вы пытаетесь поставить на одни весы экономику россии и всего остального мира? Или просто очередной приступ нездорового критиканства. Сами взяли бы и предложили чего нибудь, так вечно такие как вы ждут прорывов от кого-то, оставляя для себя роль хазановского образа попугая. "Критикуя - предлагай!"(с)
      3. Bingo
        Bingo Сегодня, 22:21
        0
        Цитата: ААК
        а какая из российских фирм может по контракту поставлять для наших бойцов 1000 беспилотников в месяц

        Там как в анекдоте - "а вы тоже говорите!"
        100 беспилотников - это типа киевского гиперлупа и украинской незалежности - будет... Скоро...
        Там и раньше -то им не доверяли собирать даже отверточно беспилотники - в Триболтике собирали, завод недавно сгорел случайно, видать там тоже шпили красивые в городе были))) А теперь какой будет им везти комплектующие? Собирать можно вне Окраины, а мясо нужней в окопах, а не на заводе
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:10
    +3
    Пора уже отдельный род войск образовывать : Войска противо-дронные recourse
    Отдельные подразделения которые именно поиском и уничтожением дронов занимаются
  3. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 21:12
    +1
    Опять рванули ж/д пути в Брянской области.
    Я не понимаю, а где наши-то диверсанты на территории Украины? Или там ничего военного по железным дорогам не перемещают?
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 22:18
      +1
      А, что удивительного?
      Они первыми начали применять мавики в качестве разведчика. Первыми придумали сбросы. Их промышленность, создала - СТАНДАРТНЫЙ боеприпас, для сброса. FPV, Переделанные Стрижи.Бомберы из Сельскохозяйственных ЛА. И всё это поддерживаеться на высшем уровне.
      Они не писали, что РЕБ все задавит. Да у них нет самолётов, вот и мастерят.Для "отдельных" покажеться странным- но они не ведут- журнал учёта, полётов мавика.

      Ps. Призедент поставил задачу. В каждый взвод по коптеру. Кто знает? Кто по штату должен управлять коптером в МСВ? "
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:18
    -2
    Глупые они там, гораздо лучше разрабатывать, чем производить. Вон, у нас, ого-го сколько разрабатывается беспилотников, скоро количество разработок превзойдёт число сколковских наноразработок - вот тут-то враг и взвоет! Почему же и не разрабатывать, если государство финансирует разработки.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 21:33
      -3
      Почему же и не разрабатывать, если государство финансирует разработки.

      Украина нищая попрошайка, вы о каком государстве говорите упоминая финансирование?
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 21:25
    0
    Чем он рулит ? Наклейками?
    Это доска из вторсырья с приклеенными антеннами от роутеров!
  6. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 21:36
    0
    Подобную шнягу из вспененного пластика за 100 баксов, китайцы лет 5 назад вовсю продавали... Полное ОМНО...
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 21:47
      0
      Не пали контору, надо же бюджет как то пилить...
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 22:31
    0
    Антенны от китайских вай фай адаптеров? Распил хороший. Даже со станцией, это подобие дрона, близко 3 тысячи баксов не стоит laughing