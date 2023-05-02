На Украине представили новый разведывательный беспилотник Sirko, разработанный в интересах ВСУ

Мы можем собирать до 1 тысячи БПЛА в месяц. В то же время при надлежащем финансировании мы можем масштабировать наши производственные мощности, поскольку технология штамповки позволяет делать около 200 бортов в день

Украинская армия в ближайшее время может получить на вооружение новый разведывательный беспилотник, разработанный Научно-производственной компанией Skyassist в интересах ВСУ. Как заявили разработчики, данный БПЛА предложен военным, на сегодняшний день возможный контракт находится на стадии подписания.Новый БПЛА, получивший название Sirko, позиционируется разработчиком как тактический разведчик самолетного типа с неподвижным крылом, способный проводить разведку на дальности до 30 км при управлении оператором и до 50 км в автоматическом режиме. Размах крыльев всего 93 см, масса - 1,37 кг. Двигатель электрический, заряда аккумулятора хватает на нахождение в воздухе до полутора часов при хорошей погоде. За это время дрон может преодолеть до 130-140 километров на высоте около 1 тысячи метров. Беспилотник несет четыре камеры, оператор получает информацию в онлайн-режиме.Благодаря литому корпусу, конструкция БПЛА не сложна в изготовлении, разработчик обещает военным выпускать до одной тысячи дронов в месяц. Стоимость беспилотника без станции управления - 3 тысячи долларов, со станцией - 9 тысяч.- заявили в компании.Особенностью БПЛА является радиопоглащающее покрытие корпуса, делающее дрон невидимым для радаров, а электрический двигатель не производит большого шума. На основе данного беспилотника разрабатывается дрон-камикадзе.