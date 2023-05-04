Ядерное оружие возвращается в Белоруссию

Еще он пишет: «Количество российских ракет малой дальности «Искандер» (СС-26), проданных в Беларусь, неизвестно, но Александр Лукашенко изначально запросил «несколько крыльев» (дивизионов) «Искандеров», что может означать как минимум одну бригаду. Стандартная бригада «Искандер» состоит из трех дивизионов по четыре пусковых установки в каждом; каждая пусковая установка несет две ракеты. (В 2019 году Россия начала расширять бригады до 16 пусковых установок, но неясно, получила ли Беларусь новую, усиленную бригаду.) Силы, вероятно, представляют собой сочетание баллистических и крылатых ракет, 24 или 32 ракеты в одном залпе; каждая бригада обычно имеет как минимум один запасной комплект ракет».
А как на самом деле?
Носители – белорусские, ядерные боеголовки – русские.
Бригада, о которой идет речь в статье – 465-я ракетная бригада (465 рбр) Сухопутных войск Республики Беларусь вместо комплексов ОТР-21 «Точка-У» получила на вооружение современный российский комплекс 9К720 «Искандер». Ракета 9М723 комплекса «Искандер «может оснащаться тремя типами ядерных БЧ: 9Н39 с ЯЗУ АА-60 переменной мощностью 10–100 кт, 9Н64 с ЯЗУ АА-86 переменной мощностью 5–50 кт, 9Н64 с ЯЗУ АА-92 переменной мощностью 100–200 кт.
Вся ударная авиация ВВС Республики Беларусь размещается на одной авиабазе – 61-й истребительной авиабазе в Барановичах, на ней базируются 22 штурмовика Су-25К и Су-25УБК, еще около 20 Су-25 находятся на хранении. Ранее все эти самолеты состояли на вооружении 206-го ОШАП (29 Су-25), 378-го ОШАП (32 Су-25) и 397-го ОШАП (32 Су-25) ВВС СССР. Также на авиабазе находятся 4 истребителя-бомбардировщика Су-30СМ из 12 заказанных. Оставшиеся 8 единиц должны прибыть до конца лета. Из вооружения самолетов Су-30СМ, помимо авиабомб РН-40 и РН-41, ядерными боеголовками могут быть оснащены УР «воздух-поверхность» Х-59 «Овод» (AS-13 Kingbolt), Х-59М «Овод-М» (AS-18 Kazoo) и их модификации Х-59МК, Х-59МК2.
Су-30СМ – наиболее вероятный носитель ядерного оружия в ВВС Республики Беларусь.
Ядерные боеголовки, имеющиеся в распоряжении 12-го ГУМО: ТК-57-08 для ракеты Х-59, мощностью 100 кт, весом 149 кг. Возможно также применение более старых боеголовок ТК-43, хранящихся на складах 12-го ГУМО от советских ракет Х-28 (AS-9 Kyle).
Маловероятно оснащение авиабомбами свободного падения РН-40 и РН-41 как штурмовиков Су-25, так и истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ, шансов преодолеть польскую ПВО у них нет. А вот оснащение УР «воздух-поверхность» Су-30СМ с ядерными боеголовками вполне вероятно. Рубежи пуска ракет в воздушном пространстве Беларуссии на дальность до 290 км и более (ядерная БЧ вдвое легче) позволяют накрыть большинство целей на территории Польши.
В СССР на конец 1989 года насчитывалось 102 Спецобъекта ГУМО для хранения ядерных боеприпасов, к настоящему времени на территории России осталось 30 баз хранения ядерных боеприпасов. Все подъезды, подходы и окрестности к базам хранения ядерных боеприпасов контролируются противником (США) средствами космической видовой разведки в режиме реального времени. В случае вооруженного конфликта это первоочередные цели, и они будут атакованы в первые минуты конфликта.
Все российское нестратегическое ядерное оружие является неразвернутым и хранится на этих базах. К нестратегическому ядерному оружию относятся все боеприпасы, не входящие в боевое оснащение стратегических сил – МБР и БРПЛ. Более того, часть стратегического арсенала, а конкретно: ядерные боеголовки ТК-66-02 и ТК-66-05 к стратегическим КР Х-55 и Х-102, хранится на этих же складах. Сами склады находятся довольно далеко от баз развертывания их носителей, порой это сотни километров.
Такую порочную и вредную практику необходимо срочно прекращать. Боеприпасы должны храниться там же, где и их носители, часть из них должна быть развернута на носителях. Практика дежурного звена (самолеты) и дежурного дивизиона (ракеты), находящихся в состоянии «Боевой готовности № 1», должна быть возобновлена.
А как у них?
В НАТО еще со времен холодной войны принята гораздо более совершенная практика хранения ядерных авиабомб. Мало того, что они хранятся непосредственно на авиабазах, но не в отдельных складских постройках, а непосредственно под самолетами – носителями F-16, Tornado, F-35A, находящихся в крытых защищенных ангарах. Под пилонами самолетов в полу сделаны ниши, закрытые раздвижными створками, по сути этот подпольный контейнер и есть укрытие WS3 для авиабомбы B61-3/4.
В мирное время этот контейнер закрыт и опломбирован, но в кризисной ситуации контейнеры вскрываются, боеприпасы в течение нескольких минут подвешиваются под самолет и обнаружить эту процедуру нет никакой возможности. Эти явные преимущества ядерных ударных сил НАТО перед нашими неразвернутыми и рассредоточенными по огромным площадям не должны позволять мириться с таким положением дел. Это не ошибка или головотяпство, это преступление, за которое ответственные лица должны понести уголовную ответственность.
Ядерные базы НАТО на юге Европы несколько раз модернизировались за последние несколько лет. Это включает добавление дополнительных периметров безопасности для усиления защиты ядерного оружия, хранящегося на базах. Две из этих баз – «Авиано» (AB Aviano) на северо-востоке Италии и «Инджирлик» (AB Incirlik) на юге Турции – были модернизированы за последние пять лет.
Вторая ядерная база в Италии – «Геди» (AB Ghedi) недалеко от Брешии – которая может быть частью итальянских учений в этом году Steadfast Noon, в настоящее время проходит несколько важных модернизаций, связанных с ядерным оружием, которые призваны служить ядерной ударной миссии НАТО в течение многих лет.
Из 14 участвующих стран голландские F-16 и немецкие Tornado работают из AB Ghedi вместе с итальянскими Tornado, в то время как американские и бельгийские F-16 и, возможно, чешские Gripen работают из AB Aviano.
Время проведения учений Steadfast Noon совпадает со встречей министров обороны стран НАТО, которая состоится позднее на этой неделе, хотя неясно, случайно ли выбрано именно это время. НАТО значительно сократило (как и Россия) количество нестратегических ядерных вооружений в Европе со времен холодной войны. Оставшееся оружие, вероятно, было направлено на вывод, если бы не изменение ситуации на Украине в 2014 году. И с заявлениями о том, что Россия увеличивает свой нестратегический ядерный арсенал, НАТО с тех пор вновь подчеркнуло важность тактического ядерного оружия США в Европе. Например, во время учений Steadfast Noon на авиабазе «Фолькель» (AB Volkel) в 2020 году генеральный секретарь НАТО появился на базе для фотосессии.
Блок НАТО объявил, что учения «Стойкий полдень» проходили в октябре 2022 года над южной Европой на всех операционных базах. Учения Steadfast Noon ежегодно бывают в разных странах. В 2020 году учения организованы Нидерландами и были сосредоточены на авиабазе AB Volkel. Учения Steadfast Noon в этом году проводятся в Италии и, вероятно, все мероприятия сосредоточены на авиабазе AB Ghedi, на AB Aviano – в северной Италии проводились в 2010 и 2013 годах.
Ghedi AB является базой для 6-го авиакрыла Stormo ВВС Италии, которому поручено использовать американские бомбы B61 с истребителей-бомбардировщиков PA-200 Tornado 102-й и 154-й эскадрилий. Из 99 единиц PA-200 Tornado, введенных в строй с 1982 года, в строю осталось немного – 38 последней модификации A-200C Tornado IDS it-MLU. Все они сконцентрированы в 6-м авиакрыле, и уже со следующего года должны быть заменены на F-35A.
В подземных хранилищах базы хранится 15 бомб B61-3/4. Бомбы находятся на хранении 704-й эскадрильи поддержки боеприпасов ВВС США (MUNSS) – подразделения безопасности и технического обслуживания, состоящего из 130 человек, все подразделения подчиняются командующему авиабазы.
База AB Ghedi в настоящее время проходит основательную модернизацию, чтобы получить в следующем году новый истребитель-бомбардировщик F-35A, устанавливаются периметры безопасности с двойным забором и недавно завершено обновление системы хранения и безопасности оружия (WS3) и системы сигнализации и индикации (AC&D).
Контракт на модернизацию хранилища WS3/AC&D выполнялся с сентября 2016 года до августа этого года, он предусматривал модернизацию криптографической системы WS3, используемой для шифрования данных WS3 и сигнализации, а также включал обновление системы AC&D путем замены устаревших компонентов и скрытой электрической проводки. Эти обновления четко видны на спутниковых снимках, как и новое «здание бункера», строящееся в 704-м районе MUNSS, а также грузовики с новой системой безопасной транспортировки ядерных боеприпасов и технического обслуживания (STMS).
Новые периметры безопасности с двойным забором вокруг восьми защитных укрытий для самолетов, а также бывшая зона ядерной боевой готовности аналогичны модернизации безопасности, ранее выполненной на двух других базах в южной Европе: «Авиано» и «Инджирлик» (AB Incirlik). Зона внутри периметра обычно называется зоной НАТО, имея в виду миссию НАТО по ядерному удару, которую они поддерживают. В 1990-х годах организация НАТО установила в общей сложности 11 подземных хранилищ в 11 защитных укрытиях для самолетов на базе AB Ghedi. Каждое хранилище может хранить до четырех бомб B61 (обычно присутствует только одна или две бомбы).
Но есть загадка: новые периметры безопасности окружают только 10 из 11 хранилищ. Одна из возможностей состоит в том, что оставшееся хранилище в 11-м убежище является тренировочным или что количество действующих хранилищ было уменьшено. Но на спутниковых снимках, сделанных в апреле 2018 года, видны отметки от закладки новых кабелей AC&D, которые соединяют хранилища в убежищах с объектами наблюдения и связи на базе. Прослеживая маркировку кабелей, вырисовывается закономерность: кажется, что кабели соединяют ровно 11 убежищ, в том числе семь внутри нового периметра безопасности. Более того, кабели образуют две петли, возможно, поэтому повреждение кабеля в одном месте не прервет связь с хранилищами на другой стороне.
Есть еще одна загадка: несколько укрытий, подключенных к кабельной сети AC&D, расположены за пределами новых периметров безопасности, а несколько укрытий, которые, похоже, не подключены к сети, находятся внутри периметра. Поскольку живучесть была одним из оправданий для строительства хранилищ вместо центрального хранилища оружия, было бы разумно, чтобы хранилища были разбросаны по всей базе. Но 11 хранилищ были построены в то время, когда в AB Ghedi хранилось намного больше ядерных бомб, чем сегодня: более 40 бомб в 2000 году по сравнению с 15 бомбами сегодня.
Возможно, четыре хранилища за пределами периметра – это резервные хранилища, которые не содержат бомб при нормальных обстоятельствах. Все оставшееся оружие будет храниться в семи хранилищах внутри периметра при нормальных обстоятельствах. Имея возможность хранить до четырех бомб B61 каждая, даже пять хранилищ внутри основного периметра безопасности имеют более чем достаточно вместимости для хранения 15 бомб, которые, по оценкам, в настоящее время находятся в AB Ghedi.
Эти обновления на AB Ghedi предназначены для поддержки ядерной ударной миссии НАТО на десятилетия в будущем. F-35A, который начнет прибывать на базу, вероятно, уже в 2022 году, значительно превосходит самолет Tornado, который он заменяет.
Более того, гравитационная бомба B61-12 примерно в три раза точнее, чем бомбы B61-3/4, хранящиеся на базе. Повышенная точность достигается за счет нового управляемого хвостового оперения, которое позволит планировщикам удара более эффективно поражать высокозащищенные цели, по сравнению с текущими версиями B61. КВО новой бомбы – 30 метров, в варианте B61-3/4 при сбросе с истребителя F-16C на высоте 3 000 метров составляет – 90 метров.
Как и B61, которые в настоящее время находятся на базе, B61-12 имеет четыре выбираемых настройки мощности в диапазоне от 300 тонн до примерно 50 килотонн. Но с повышенной точностью планировщик удара сможет выбрать вариант с меньшей мощностью для атаки и, следовательно, создать меньше радиоактивных осадков или атаковать цели с настройкой бомбы на максимальную мощность, для которых в настоящее время требуется стратегическая бомба большей мощности от бомбардировщика B-2.
Комбинация F-35A и B61-12 представляет собой значительное улучшение военного потенциала истребителей-бомбардировщиков двойного назначения НАТО в Европе. После последнего тестового бомбометания B61-12 с F-35A несколько недель назад начальник отдела стратегического сдерживания и ядерной интеграции ВВС США подполковник Дэниел Джексон сказал, что «имея истребитель 5-го поколения, истребители с такими возможностями дают совершенно новый потенциал стратегического уровня». Далее он пояснил, что бомбардировщик B-2 был выдающимся самолетом-невидимкой с ядерными способностями, но «добавление «ядерных боеприпасов» к истребителю 5-го поколения, который уже привносит несколько новых возможностей высокого уровня, добавляет этому реактивному самолету значение стратегического уровня».
В настоящее время количество американских тактических ядерных боеприпасов, размещенных на территории европейских авиабаз, сокращается и составляет 100 единиц авиабомб В61-3/4. Но это временное сокращение.
Боеприпасы переправляются в США на предприятие Pantex для модернизации до уровня В61-12, после чего будут возвращены обратно. Об этом говорит количество специальных укрытий – контейнеров WS3, проходящих модернизацию.
В частности, на бельгийской базе AB Kleine Brogel хранится 15 авиабомб В61-3/4 для бельгийских истребителей-бомбардировщиков F-16C, на германской базе AB Buchel – 15 авиабомб для самолетов Tornado GR3 ВВС ФРГ (бундеслюфтваффе), еще столько же бомб на нидерландской базе AB Volkel для самолетов F-16C ВВС Нидерландов, вдобавок 20 авиабомб В61-3/4 содержатся на территории турецкой базы AB Incirlik, только эти бомбы предназначены для эскадрильи F-15Е ВВС США, турецкие ВВС лишены «второго ключа».
Возможно, это временная мера, так сказать, «в качестве наказания за строптивость». По количеству ячеек хранилищ WS3 на всех базах можно предположить, что после того, когда все «европейские» В61-3/4 будут модернизированы до версии В61-12 в период с 2022 по 2025 год, как планируется, они будут возвращены на свои места. Их снова станет 180.