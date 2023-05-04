Запад стал еще ближе к националистам на Украине

Флаги европейских государств вполне уживаются с нацистской символикой. Источник: telegram
Это совсем другое
Очередное преступление последователей нацистского режима на Украине стало достоянием общественности в конце апреля. Французский наемник Алан Винерон, известный под кличками Vivi Valance, Vivi Edelweiss, в одном из чатов Telegram выложил фотографии троих казненных российских военнопленных. И сопроводил подписью:
«Я все еще жив и рад поделиться своим опытом по искоренению большевиков и коммунистов в нашей прекрасной Европе».
Текст щедро дополнен нацистскими символами и репликами. Фотографии опубликованы были еще 28 февраля текущего года и до конца апреля они не привлекали особого внимания.
Судя по фото, наемники расстреляли в упор как минимум троих военнопленных. Бойцы были безоружными, на одном видна ременная пряжка с символом футбольного клуба «Спартак». Пленным стреляли в лицо с близкого расстояния, и состоялась казнь еще весной прошлого года – на это указывает окружающая растительность.
Один из причастных, Винерон в свои двадцать пять лет – матерый нацист: за ультраправые взгляды его выгнали из 27-й горнопехотной бригады вооруженных сил Франции еще в 2020 году. Будучи «альпийским стрелком», он неоднократно призывал расстреливать мигрантов и вел активную пропагандистскую работу в социальных сетях. Реальным сроком французское правосудие нациста не удостоило, и в 2022 году он отправился на Украину. Первые упоминания о нацисте в составе ВСУ датируются июлем.
Типичный наемник из Франции. Не спутаешь. Источник: telegram
Дальнейшая история типична для наемника. Служба в «Азове» (запрещенная в России террористическая организация) и множество нацистских символов на обмундировании. Там можно, и это в порядке вещей.
Близкий друг Винерона Гийомом Андреони по прозвищу «Крысиная кость», вероятнее всего, также принимал участие в той самой казни. Появился он на Украине в начале мая прошлого года. В отличие от Винерона, Андреони типичный маргинал, не нашедший себя на родине. Увлекся неонацистскими идеями в школе и с тех пор не изменял себе. Денег особо у Андреони не было, но жизнь во Франции даже таким гарантировала солидный прожиточный минимум.
Этот тип на Украине представлял опасность исключительно как тело, умеющее нажимать на курок и направлять оружие на врага. А вот отслуживший в элитной горнопехотной бригаде Винерон – это уже серьезный игрок на поле. Мало того, что он сам профессионал (никто подготовку французской пехоты под сомнение ставить не будет), так он еще и может научить воевать таких олухов, как Андреони.
В общей сложности, на Украине сейчас под знаменами «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и других формирований воюет не менее четырех сотен маргиналов и садистов. Иногда они возвращаются на родину не в гробах, а вполне живыми. Вот и Винерон с Андреони в конце апреля, отвоевав почти год, ступили на французскую землю.
Парочку достаточно быстро упаковали местные копы, только не за военные преступления, а за банальное хранение оружия. Точнее, даже не оружия, а пары автоматных рожков и оптических прицелов. Взяли наемников совершенно случайно в ходе выборочной фильтрации приезжих на автовокзале в Берси. Никто преступникам даже не пытался вменить вину за расстрел военнопленных – в итоге они отделались пятнадцатью месяцами заключения. Смешно для карателей такого уровня.
Гийом Андреони. Источник: foreigncombatants.ru
Несколько вопросов французскому правосудию.
Ставит ли себя правительство Франции на один уровень с военными преступниками, когда открыто игнорирует факты причастности своих граждан к зверствам на Украине? Если французскую полицию не убедили фотографии Винерона, то почему не организовать хотя бы разбирательство? Уголовное дело, в конце концов.
Открытые фашисты Винерон и Андреони попались с сувенирами из Украины случайно. Отсюда вопрос – насколько правоохранители озабочены деяниями своих наемников на Украине?
Сколько еще леденящих кровь видео и фото хранится в телефонах и облачных хранилищах наемников? Каждого приезжающего необходимо рентгеном просвечивать на причастность к военным преступлениям. Если, конечно, Франция намерена называться цивилизованной страной.
Пока только Следственный комитет России инициировал разбирательство по факту расстрела наших бойцов. Из пресс-релиза ведомства:
«Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных».
Остается надеяться, что виновные и причастные к расправе прибудут к российскому правосудию – целиком или не очень.
Новая религия Запада
Последовательность логики западных властителей вполне прозрачна. Разберем историю на весьма щекотливом примере.
На протяжении последних десятилетий США и Европа старательно легализировали сексуальные девиации, а сейчас предлагают ребенку в детском садике выбирать свой пол. Как кажется инициаторам, это позволит достичь той самой свободы выбора, к которой стремится Запад. Следующий шаг – это принятие и понимание педофилии. Первые голоса прозвучали уже в министерствах и парламентах.
Поищите информацию о персонах Ли Финке и Ирен Монтеро. Люди живут уже в другом измерении, где не просто размыты границы между плохим и хорошим – эти понятия окончательно поменялись местами. Если смотреть на мир глазами подобных личностей, но нет ничего предосудительного в «искоренении большевиков и коммунистов в нашей прекрасной Европе». Вот уже и фашисты не кажутся на Западе такими дикими.
Пока вся история не осязаема и больше строится на инстинктах европейцев. Но первые шаги уже сделаны – на Западе начался пересмотр взглядов на террористов из «Азова». Еще недавно каратели даже в Вашингтоне казались совершенными маргиналами, но вот уже Washington Post романтизирует образ простого украинского нациста.
Мало того, репортеры возлагают на террористический полк «Азов» большие надежды в будущем наступлении. Если оно вообще случится. Американцы пишут – ранее карательное подразделение было известно в «определенном негативном ключе». Доходило до того, что Вашингтон запрещал передавать оружие террористам. По крайней мере, так заявляют репортеры.
Подготовка и обеление будущих украинских националистов идет полным ходом. Источник: washingtonpost.com
Как только «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) выбили из Мариуполя, он тут же стал символом Украины. Без преувеличения. Но как были фашистами, так ими и остались, только добавили еще больше террористических приемов.
Так, майор Кротевич, которого не добили в российском плену и вернули по обмену, открыто призывает захватывать прилегающие к границе российские города, чтобы потом шантажировать правительство. Он, к слову, обласкан местной публикой, выглядит мучеником и активно тренирует украинских новобранцев. Это еще один тезис к непростым размышлениям, что делать с преступниками из «Азова» в российском плену.
А захваты городов Россия уже проходила в Первую и Вторую кампании на Северном Кавказе. Шамиль Басаев еще в 90-е годы практиковал захваты многотысячных дагестанских сел с требованием вывода войск из Чечни. Теперь такое предлагает Кротевич из запрещенного в России «Азова».
Запад продолжает лакировать звериную сущность одиозного подразделения. Одни пишут, что фокус «Азова» сместился с идеологии на военную эффективность. Пропагандисты в своем духе – в относительно мирное время «азовцы» были военными преступниками и нацистами, а с началом боевых действий превратились в воинов без страха и упрека. Так и до подразделения SS можно дойти, которое зверствовало только до 1 сентября 1939 года, а позже сместило свой фокус на военную эффективность.
Театр абсурда продолжает идея о разбавлении матерых нацистов «Азова» новобранцами. В планах раздуть подразделение до 6,5 тысячи человек, и это должно «денацифицировать» фашистов. Такое даже обсуждать не имеет смысла.
Уважаемая когда-то Washington Post скатилась до уровня самых желтых газет современной Украины. Еще вчера таблоид рассказывал обо всех прелестях Black Lives Matter, а сейчас героизирует носителей шевронов SS, которые видят чернокожих исключительно в позе подчинения.
Все вышесказанное подтверждает тезис нового принятия Запада – принятия идеологии фашизма.
Возможно, это следствие страха перед Россией. Никто больше, по их мнению, не способен оказать давление на нашу страну. Выходит, теперь фашизм рассматривается как очередной миазм цивилизации, недооцененный ранее европейцами. И на этом фоне цели Российской спецоперации на Украине звучат еще более пронзительно.