Военное обозрение
Войти Регистрация

В результате очередной диверсии с рельсов сошли несколько цистерн железнодорожного состава под Брянском

60
В результате очередной диверсии с рельсов сошли несколько цистерн железнодорожного состава под Брянском

В сети появились сообщения об очередной диверсии на железной дороге в Брянской области. Произошло это всего через несколько дней после того, как на ветке Унеча – Брянск был осуществлён подрыв железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошёл локомотив и первые 7 вагонов 78-вагонного состава, следовавшего в Брянск из белорусского Гомеля.


Сообщается о том, что на этот раз диверсия была осуществлена неизвестными на участке железной дороги Белобережская – Снежетьская неподалёку от мемориала «Партизанская поляна», что к востоку от Брянска.



С путей, как сообщается, сошли 2 или 3 вагона грузового состава, большинство звеньев которого – топливные цистерны. Известно о том, что к месту происшествия прибыли экстренные службы, включая пожарных.

Информация подтверждается губернатором Брянской области Александром Богомазом:

В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте.

По некоторым данным, взрывных устройств могло быть несколько, и сработали они на некотором удалении друг от друга. Опять-таки по некоторым данным, возгорания цистерн не произошло.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
60 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:21
    +7
    Хорошо, когда граница на замке. Только непонятно, где ж они взрывчатку берут.
    1. Авторитет
      Авторитет Сегодня, 21:30
      -5
      Как может быть граница на замке, во время войны?
      Тем более гражданской...

      Вам это ЦИПСА сказала, что бы вы каждый раз сокрушались "ЯК ЖЕ ш ТАК?!"
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 21:47
        -3
        У нас сво,а не война,поэтому такая и граница.Кстати про как гражданскую войну в России вы гутарите?Ципсо?
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:36
      +12
      Ну вот и началась рельсовая война.
      Вообще-то странно, что до неё больше года прошло. Ведь больше 5 миллионов беженцев с Украины - наверняка среди них есть скрытые агенты, а также те, кого СБУ могло подкупить или шантажировать.
      С другой стороны, Россия не трогала руководящую верхушку и объекты инфраструктуры в глубине территории противника (военные заводы и центры скопления иностранных наёмников не в счёт). И только после теракта на Крымском мосту нанесла несколько ударов по электро-подстанциям, но потом прекратила.
      .
      Надеюсь, ответ будет жёстким. И быстрым.
      Иначе эта война перейдёт в более ожесточённую форму, когда теракты будут по всей стране, а нам придётся бомбить гражданскую инфраструктуру по всей Украине.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 21:52
        +4
        Зачем какие-то агенты, если граница с Украиной существовала и до сих пор существует формально? Вроде она вот здесь, а вроде - вон за той лесопосадкой. Заходи, кто хочешь, делай, что хочешь...
        1. VicVic
          VicVic Сегодня, 22:39
          +2
          А в Ленинградской области опору линии электропередач тоже нарушители границы взорвали? Телретически так, но более вероятно, что "беженцы" или временно прибывающие.
      2. AlexTires
        AlexTires Сегодня, 22:13
        +1
        Я бы провел ниточку к зерновой сделке, насчёт которой Россия сделала вид, что очень думает её не продлевать..
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:43
      +3
      Граница на замке будет, когда её дружинники будут охранять, как генерал-депутат Картаполов предложил. Тогда будет ясно - если что где подорвали, то это баба Маня не доглядела при патрулировании. А пока даже и спросить не с кого.
      1. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 22:11
        +1
        Похоже, что БПЛА нужны также и для патрулирования ЖД. А также спецгруппы с овчарками и вертолётами.
      2. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 22:27
        +1
        Дружинники -это хорошо. Ещё лучше-конные разезды. А вот другие генералы предлогают- сделать Орионов в количестве достаточных для работы в режиме 24/7 или дирежабли с камерами.
        Кому верить?
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:21
    +1
    В результате очередной диверсии с рельсов сошли несколько цистерн железнодорожного состава под Брянском


    Эти лица с пониженной социальной ответственностью так и будут действовать по нарастающей пока их не повозишь основательно фейсом об тэйбл. Так чего же мы ждём?
    1. Авторитет
      Авторитет Сегодня, 21:31
      -16
      Ну чего вы лично ждете?
      Почему не на фронте?
      Почему на диване?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:37
        +3
        Цитата: Авторитет
        Ну чего вы лично ждете?
        Почему не на фронте?
        Почему на диване?


        А вы уже ничего не ждёте судя по всему?А у нас фронт уже в Брянской области?Хотя такими темпами скоро и не удивлюсь.
      2. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 22:00
        -1
        Ждём, когда ты нас за собой поведёшь генералиссимус недоделанный laughing
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 22:04
          +1
          Цитата: Сангвиний
          Ждём, когда ты нас за собой поведёшь генералиссимус недоделанный laughing


          Последнее слово в вашей цитате ваш псевдоним?
          1. Сангвиний
            Сангвиний Сегодня, 22:31
            0
            Комментарий был адресован "Авторитету"
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 22:48
              0
              Цитата: Сангвиний
              Комментарий был адресован "Авторитету"


              Тогда примите мои извинения за frendly fire.Не так понял.
      3. 30 вис
        30 вис Сегодня, 22:06
        +1
        Цитата: Авторитет
        Ну чего вы лично ждете?
        Почему не на фронте?
        Почему на диване?

        Вы , я так понял ,брали штурмом Верхний Ларс ? Релокант ? Интересное слово ре ло кант ... Звучит почти , как лицо нетрадиционной ориентации в простом русском разговорном , за который на ВО модераторы отправляют в бан ...
  3. инженер74
    инженер74 Сегодня, 21:21
    +9
    Уже и "партизаны" завелись, доигрались. sad
    Что там у нас про удары по ЦПР было? recourse
  4. ААК
    ААК Сегодня, 21:22
    +13
    Ну что, бандеровские партизаны уже начали действовать, вопрос - а когда же что-то подобное операциям "Концерт" или "Рельсовая война" начнут делать наши партизаны, или у нас и этим никак не занимались в преддверии подготовки к СВО, наверное полагали ограничиться одним героическим "Ковпаком-Медведчуком"...
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 21:52
      0
      Цитата: ААК
      а когда же что-то подобное операциям "Концерт" или "Рельсовая война" начнут делать наши партизаны

      никогда, у нас есть для этого другие средства поражения, а терять группы профессионалов только из за пары рельсов это слишком расточительно, лучше насытить тылы противодиверсионными подразделениями.
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:23
    +14
    При этом ВС РФ щадяще относятся к украинской инфраструктуре путей сообщений, не разрушая локомотивные депо и железнодорожные мосты в Западной Украине, через которые доставляются все необходимые Киеву грузы am
    1. cornet2
      cornet2 Сегодня, 21:30
      +1
      Доколе???Было собрание по беспилотникам-пущай охраняют рельсы...
      1. Комментарий был удален.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:28
    +5
    Очень много хочется сказать, но увы - УК не разрешает.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 22:10
      0
      Цитата: Лешак
      Очень много хочется сказать, но увы - УК не разрешает.

      Свидоукры добьются того , что люди начнут боятся ездить по железной дороге .. Где гарантия , что не пустят под откос поезд под Тулой , или Санкт-Петербургом ?
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 21:30
    +5
    все идёт по плану? Только вот вопрос: по чьему? Пишут, что с рельсов сошёл локомотив и 20 вагонов
  8. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 21:31
    +3
    А это по поводу возрождения СМЕРШ! Ещё возродить бы Абакумова! И дать полномочия!
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 22:19
      +2
      Смертную казнь террористам. Всем. Сегодня в думе, завтра в правительстве, послезавтра на подпись президенту. Но....у нас только по изменению конституции законы быстро принимают...
  9. beybender
    beybender Сегодня, 21:33
    +12
    Довоевались !!! Прям как во время ВОВ и там партизаны и тут партизаны , только там были советские , а тут украинцы !!! А власть Российская все линии рисует , да озабоченности высказывает !!! Этой власти поговорка хорошо подходит: Не можешь ...., не мучай ... !!! Можете банить !!!
  10. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 21:35
    -18
    Теракты от подыхающего террористического государства (Украины), это данность.
    Их цель, вызвать негодование местного населения.
    Если его (негодования) будет мало, вам помогут "друзья" из ЦИПСЫ.
    Главная цель этих "потуг" - гос переворот в РФ.

    Плаксы, если вас не устраивает данное положение дел и Вы знаете "как надо лучше"
    Собирайте монатки и на фронт.
    Чего ждете?
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 22:43
      +1
      Это не терракты , а военная диверсия. Они пустили под откос состав , точнее хотели но как видите у них он сгорел , поезд по видимому на маленькой скорости шел и поэтому все обошлось . А как правильно выше написали это Рельсовая война в преддверии наступления Всу , с целью , чтобы мы перебросили резервы под Брянск и Белгород .
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:36
    +10
    Интересно получается, диверсанты реально как в вакууме. Никто их не видит. Почему на билбордах и в телевизионной рекламе я не вижу единого короткого номера противодиверсионной службы? Куда мне звонить, если я увидел подозрительных людей рядом с ж/д путями или опорами ЛЭП?
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:36
    +7
    Ну никаких ударов по Киеву и по Банковой! И по подстанциям ни в коем случае! И по железным дорогам - никогда! И по мостам, по шоссе, по автопоездам, по точкам входа с западных границ... Нет! Ни за что! Там братский народ! Щадящая спецоперация не направлена против украинского народа!
  13. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 21:37
    +9
    Мда, как говорится: "а где наша граница?"
    Правильно Пригожин говорил про бардак в управлении, практически во всём и везде.
    Тут уже вражеские ДРГ свободно гуляют по нашей территории и когда хотят закрывают жд сообщение в России, а кто-то в это время трамвайчики запускает в режиме онлайн. Прям закон сообщающихся сосудов какой-то, где-то убыло, а где-то прибыло.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 21:42
      +1
      А причём здесь Пригожин? Задолго до него об этом говорили. Или у Вас прозрение наступает только от голоса кумира, а когда другие годами твердили тоже самое Вы эти слова предпочитали не замечать?
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 21:49
        +3
        Цитата: сорок восьмой
        Или у Вас прозрение наступает только от голоса кумира, а когда другие годами твердили тоже самое Вы эти слова предпочитали не замечать?

        Своим кумиром его не считал и не считаю, но этот чел вскрыл этот гнойник именно сегодня, когда над страной нависла катастрофа. В другие времена на его слова, никто бы внимания не обратил.
  14. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:39
    +2
    А вот интересно: пророссийские партизаны на Украине есть? Что-то не похоже - у них эшелоны спокойно ездят, а у нас всё чаще под откос летят. И получается, никаких подразделений, способных проводить диверсионные операции в тылу противника, в ВС РФ и прочих структурах, в помине нет? А где же наши легендарные части ГРУ, спецназ? Или они и были только на агитплакатах? Понятно, что найти место для диверсии проще, чем охранять все коммуникации на всём их протяжении, для атаки нужно найти одно слабое место, а защитить нужно все, но ведь это верно для обеих сторон. Так почему не летят под откос ежедневно украинские составы? Мы ещё не начинали? А может - уже пора?
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 21:44
      +9
      Цитата: УАЗ 452
      А где же наши легендарные части ГРУ, спецназ? Или они и были только на агитплакатах?

      В кино еще. В "морских дьяволах" и прочих там "спецназах" soldier
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 22:04
      +2
      пророссийские партизаны на Украине есть?
      Украина "беженцев" из России не принимает и паспорта с квартирами им не дает. Поэтому нет. А терять спецназовцев для повреждения рельсов на несколько часов - глупо. Украина же использует дилетантов- авось повезет.
  15. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 21:41
    -10
    Цитата: Orange-Bigg
    Цитата: Авторитет
    Ну чего вы лично ждете?
    Почему не на фронте?
    Почему на диване?


    А вы уже ничего не ждёте судя по всему?А у нас фронт уже в Брянской области?Хотя такими темпами скоро и не удивлюсь.

    А можете корректно ответить на вопрос, без демагогии.
    Вас лично не устраивает ожидание.
    Ну так не ждите, го в добровольцы и защитите брянскую область.
    Или вы только с дивана воюете?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:58
      +5
      Подождите.Какая связь между тем чтобы поставить перед Армией адекватные задачи или хотя бы не мешать ей выполнять свои задачи, выстроить противодиверсионную систему и тем что ,допутим кто то пойдёт добровольцем?Можно хоть всю Россию отправить добровольцами,но если не выстроена система и нет адекватных команд на решительные действия,а будет очередное топтание на месте,то хоть всех 150 млн.призови,а толка не будет.МО РФ официально говорит что новый призыв не нужен,что людей хватает,а многих даже не берут.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 22:12
      0
      Цитата: Авторитет
      Ну так не ждите, го в добровольцы и защитите брянскую область.
      Или вы только с дивана воюете?

      А в Брянской области мужчины перевелись ?
  16. Million
    Million Сегодня, 21:42
    +3
    Не в Москве же...Вот если бы на Рублевке,то тогда был бы шухер...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:52
      0
      Цитата: Million
      Не в Москве же...Вот если бы на Рублевке,то тогда был бы шухер...


      Да Рублёвка ещё ничего,вот если в Лондоне то тогда уже конечно.Тогда уже сразу.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:45
    +2
    а мы продолжаем играть в благородство
  18. Семибор_Магомедович
    Семибор_Магомедович Сегодня, 21:50
    +2
    С путей, как сообщается, сошли 2 или 3 вагона грузового состава


    Не знаю, кто там безымянному автору статьи "сообщает", но РЖД говорит о 20.
    «Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская—Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда»,— говорится в сообщении ОАО РЖД, которое приводит «РИА Новости».

    https://www.kommersant.ru/doc/5966997
  19. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 21:50
    0
    Пишут что это скорее всего те же,которых до сих пор ищут
    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 22:10
      0
      Нет, пишут ка краз что разные группы
  20. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:52
    +1
    Шо, опять? Пока не начнём расстреливать диверсантов, ничего не изменится.
    Хватит либеральничать.
  21. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 21:53
    -1
    Я и говорю нужно дать контразведке полномочия военного времени! Не даёшь снаряды - пуля в коленку! Тормозит поставки на фронт -к стенке! Нужно дать оперативникам всю свободу действий! Это уже не бирюльки! Подрывы путей это уже не терракт это полноценная война на нашей территории! Тем паче торможение в обеспечении войск - это измена! Реагировать нужно соответственно! Жёстко, жестоко,без оглядки на законы, права, иначе доиграемся.
    1. Million
      Million Сегодня, 21:59
      +2
      Дело осталось за малым:дать команду.
      Пyтин этого не сделает.
    2. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 22:04
      +3
      О да, воры всех мастей, казнокрады и просто сочувствующие украинцам будут рады указать на цели для расстрелов и пыток, будут в первых рядах с пистолетами в руках, убивая повинных только в том, что не в том месте оказались.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:42
      0
      Цитата: Tma197725
      Я и говорю нужно дать контразведке полномочия военного времени!

      пинка им хорошего дать надо
  22. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 22:02
    +12
    "Это не красная линия. Надо сохранять спокойствие. Мы не такие как они. Нас очень интересует мнение западных партнёров. Ну выгнали наших детей из школы в Варшаве ну и что, не будем же мы в ответ выгонять польских детишек. "
    Такие мысли как я понял преобладают в башнях кремля. Даже страшно подумать что их может переубедить. Если деньги так называемой элиты РФ все за бугром, тогда каким образом можно поменять мнение башен. Если даже грёбанный Абрамовичь протащил что ему нужно было в ущерб интересам России , сидит на пляже кайфует.
  23. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 22:09
    +4
    Слишком далеко от Кремля, значит линия не красная. И грузовой поезд – не автомобиль кремлёвского чиновника, так что это не происшествие... Так мелочь..
    1. Простой
      Простой Сегодня, 22:27
      -1
      Два грузовых состава неполностью навернулись.
      А какой вой сдесь поднялся.
      Впринципе все было прогнозируемо.
      Но, замечу, украинцы не стали перегибать палку, уничтожив состав с горючим камикадзе-дроном. А могли.

      Это еще наступ украинцев не начался, а при грамотном наступе возможны территориальные потери ( надеюсь что временно).
  24. Vashek
    Vashek Сегодня, 22:23
    0
    Похоже открылась новая грань СВО (Странной военной операции). А свои красные линии пусть завяжут бантиком и повесят на гвоздик.
  25. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  26. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 22:44
    0
    было как-то предсказуемо, Украинские беженцы везут оружие на запад, не все.
    Украинские беженцы несут терроризм на восток. не все.

    В основном как в Западной Европе с исламистами, которые приезжают в Европу как беженцы. не все.

    Будет сложно взять атаки под контроль. Лучшим предложением было бы быстро разрешить конфликт. Чем дольше длится конфликт, тем выше риск атак.

    Так что русская армия должна быстро остановить наступление, пока не вышла на фронт. Армия и российские партизаны должны уничтожить украинские средства связи, железнодорожные мосты и т.д. И есть мудрость в войске, отруби змее голову.

    После победы сразу же стройте приграничные укрепления, как это сейчас делает Западная Европа, с высокими заборами.

    Добро пожаловать в 21 век.
  27. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 22:47
    0
    В результате очередной диверсии с рельсов сошли несколько цистерн железнодорожного состава под Брянском

    Пора убирать начальника ФСБ по Брянску и возрождать на базе МВД, Росгвардии и Альфы СМЕРШ!
    Давно пора!
    Чего ждем????
  28. clou
    clou Сегодня, 22:49
    -1
    Цитата: ААК
    Ну что, бандеровские партизаны уже начали действовать, вопрос - а когда же что-то подобное операциям "Концерт" или "Рельсовая война" начнут делать наши партизаны, или у нас и этим никак не занимались в преддверии подготовки к СВО, наверное полагали ограничиться одним героическим "Ковпаком-Медведчуком"...

    По смете все деньги на медведчуков ушли, на партизан не хватило, или потребовали каждого расписаться в трех экземплярах журнала по ТБ на взрывные работы и данные утекли к бандеровцам трижды..