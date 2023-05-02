В результате очередной диверсии с рельсов сошли несколько цистерн железнодорожного состава под Брянском

В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте.

В сети появились сообщения об очередной диверсии на железной дороге в Брянской области. Произошло это всего через несколько дней после того, как на ветке Унеча – Брянск был осуществлён подрыв железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошёл локомотив и первые 7 вагонов 78-вагонного состава, следовавшего в Брянск из белорусского Гомеля.Сообщается о том, что на этот раз диверсия была осуществлена неизвестными на участке железной дороги Белобережская – Снежетьская неподалёку от мемориала «Партизанская поляна», что к востоку от Брянска.С путей, как сообщается, сошли 2 или 3 вагона грузового состава, большинство звеньев которого – топливные цистерны. Известно о том, что к месту происшествия прибыли экстренные службы, включая пожарных.Информация подтверждается губернатором Брянской области Александром Богомазом:По некоторым данным, взрывных устройств могло быть несколько, и сработали они на некотором удалении друг от друга. Опять-таки по некоторым данным, возгорания цистерн не произошло.