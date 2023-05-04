«Прихожу к вам как освободитель русского народа!»



Хмельницкий и Тугай-бей под Львовом. Картина Яна Матейко (1885)

Развитие наступления. Осада Львова

«Прихожу к вам, – писал он, – как освободитель русского народа (русского, так как никаких украинцев в природе тогда не существовало. – Прим. авт.); прихожу к столичному городу земли червонорусской избавить вас от ляшской неволи».



Фрагмент гравюры панорамы Львова XVII век

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