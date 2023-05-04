«Прихожу к вам как освободитель русского народа!»

Хмельницкий и Тугай-бей под Львовом. Картина Яна Матейко (1885)
После победы под Пилявцами русские войска Хмельницкого развили наступление на Львов и Замостье. Варшава вынуждена была принять перемирие.
Развитие наступления. Осада Львова
После катастрофы польской армии под Пилявцами (Погром польской армии под Пилявцами) шляхта бежала 300 км до самого Львова. В полном порядке отступили только хоругви князя Вишневецкого. Армии у Речи Посполитой больше не было. Но вторжение вглубь Речи Посполитой, с грабежом и разорением городов, католических костёлов и монастырей неизбежно бы вызвало серьёзное сопротивление поляков.
Перед Богданом Хмельницким встал вопрос: что дальше? Продолжать наступление, идти далее, либо остановиться на достигнутом, закрепиться на границе реки Случь? Богдан был опытным воином и полководцем, грамотным и хитрым дипломатом, обладал недюжинным талантом и железной волей. Он понимал, что Приднепровье разорено войной, восстание привело не только к свободе, но и разрухе и голоду. А войско нужно кормить и содержать. Также его надо снарядить, устроить и подготовить к новым битвам. Многие старшины набрали много добра и хотят мира и благоденствия. Вернуться домой и зажить как паны. Но есть и буйные, решительные атаманы, вроде Кривоноса, Богуна, Небабы и прочих, они за продолжение войны. Логика войны требовала продолжения, не дать врагу восстановиться, добить.
16 сентября 1648 года после взятия Староконстантинова состоялась казацкая рада. Решался вопрос о продолжении наступления вглубь Речи Посполитой, либо о возвращении домой. Большая часть казаков выступила за то, чтобы «добивать ляха». В тот же день большое 50–70-тысячное войско двинулось на Збараж, Зборов и Львов. Местные крестьяне и городские низы толпами присоединялись к повстанцам. Когда авангард крестьянско-казацкого войска во главе с Кривоносом подошел к Збаражу, то местные казаки и мещане, перебив охрану, открыли ворота. С помощью горожан был захвачен и монастырь бернардинцев. К городу Зборову подошёл отряд Тимофея Хмельницкого. Горожане вышли навстречу и поднесли богатые дары сыну гетмана.
Казачьи отряды разошлись загонами и начали очищать Русскую землю от противника. Они прошли по Волыни и Полесью. Отряды Небабы, Михненко и Кривошапки двинулись в Белую Русь, заняли ряд городов.
Основные силы Хмельницкого 26–28 сентября 1648 года вышли к Львову. Древнерусский город был крупным торговым центром, узлом дорог, которые шли из Киева, Молдавии, Прикарпатья, Польши и Прибалтики. Хозяева города были богатые патриции, в основном католики. Здесь жило много купцов, как русских, так и армян, евреев, поляков, татар, греков и т. д. Имелось много богатых костёлов и монастырей.
Хмельницкий, который жил в городе многие годы, любил Львов и не хотел его разрушения. На подходе к городу написал письмо львовским властям с предложением дружбы.
«Прихожу к вам, – писал он, – как освободитель русского народа (русского, так как никаких украинцев в природе тогда не существовало. – Прим. авт.); прихожу к столичному городу земли червонорусской избавить вас от ляшской неволи».
Червонная Русь (также Красная Русь, Червона Русь; лат. Russia Rubra) – историческая область в X–XVIII веках; часть Руси, расположенная на западе современной Украины и юго-востоке современной Польши. Также известна как Галицкая Русь, Галиция, Червонные города. Значимыми городами Червонной Руси являлись Львов, Звенигород, Галич, Теребовль, Санок, Кросно, Белз, Замосць и Холм.
Письмо Богдана не было принято правителями Львова. Здесь готовились к обороне. Сначала там укрылись тысячи шляхтичей, бежавших после катастрофы под Пилявцами, во главе со своими командующими Заславским и Остророгом. Заславский, правда, почти сразу сбежал в свою вотчину. Остророг ещё некоторое время оставался в городе и хотел возглавить его оборону. Но местные власти отказались признавать его власть и призвали Вишневецкого. Князь собрал с города огромную сумму для его защиты и отбыл якобы для обороны Варшавы. Вслед за ним из города бежали другие командиры и паны.
Хмельницкий не хотел идти на штурм города, запретил жечь предместья и грабить мещан. Ему нужен был выкуп, чтобы откупиться от татар Тугай-бея. Отряд Кривоноса взял господствующую над городом позицию – Высокий замок. Сам Кривонос был ранен.
Богдан снова предложил львовским патрициям переговоры. 11 октября старшины города прислали к Хмельницкому его старого учителя ксендза, профессора-иезуита Мокрского. Иезуит был важной персоной – каноником короля Владислава, доверенным лицом королевича Яна-Казимира. Богдан встретил его приветливо. Поставил одно условие: дать выкуп. Горожане в итоге согласились на огромный откуп в размере 365 тыс. злотых (по другим источникам – 220 тыс.).
Фрагмент гравюры панорамы Львова XVII век
Замостье
Армия Хмельницкого выдвинулась к Замостью (Замосць), где поначалу стояли войска Вишневецкого. Это была самая сильная крепость в Польше. К тому же, в отличие от других, она была заблаговременно подготовлена к длительной обороне самим Вишневецким. Была усилена артиллерия, завезены боеприпасы, подготовлены резервы провианта. Обороной руководили полковник Людвиг Вейхер и один из самых богатых магнатов Речи Посполитой Владислав Мышковский. Гарнизон насчитывал более 4,5 тыс. человек.
Гетман не хотел осаждать сильную крепость. У казаков не было осадной артиллерии. Приближалась зима, осада могла привести к разложению уставшего войска. В войске начались болезни. От чумы умер талантливый командир Кривонос.
Поэтому, когда 27 октября 1648 года войска Богдана приближались к крепости, он отправил два письма: полковнику Вейхеру – с приглашением присоединиться к запорожцам и к шляхте, и мещанам Замостья – с предложением начать мирные переговоры. Гетман указывал, что война ведётся по вине Вишневецкого и Конецпольского, они начали войну, что казаки склоняются к миру. Предлагал заключить мир, как сделали львовяне. Осаждённые, чувствуя себя в безопасности, отказались принять мир. Первые атаки казаков осажденные отбили сильным ружейно-пушечным огнем.
После этого казаки больше не пытались атаковать. Тем более что начались холодные дожди, распутица. Болезни косили людей. Богдан тянул время, выжидал, снова предлагал переговоры. Вскоре осаждённые устали от войны и согласились дать Хмельницкому откуп в 20 тыс. злотых. 14 ноября 1648 года казачья рада решила снять осаду и вернуться домой. В декабре казаки торжественно вернулись в Киев.
Выборы
Одновременно с осадой Львова и Замостья Хмельницкий вёл переговоры с поляками. После большой победы Богдан надеялся, что паны поумнеют и пойдут на уступки. В октябре в Варшаве открылся новый сейм, там выбирали короля. Гетман рассчитывал, что польской шляхте некоторое время будет не до Русской украйны.
Действительно, во время выборов короля в Речи Посполитой было не до внешних проблем. Часто споры и выборные страсти перетекали в гражданскую войну, мятежи и восстания. Свои кандидатуры выставили князь Трансильвании Ракоци, Вишневецкий – но делегаты его отвергли, боялись за крутой нрав. Свои кандидатуры выставила и Москва – предлагали выбрать царя Алексея Михайловича или его сына Дмитрия.
Однако реальных кандидатов было всего два – братья покойного короля Владислава епископ Карл-Фердинанд и Ян-Казимир. Епископ Карл-Фердинанд получил поддержку католического духовенства, многих магнатов Польши и Русской украйны. Он выступал как лидер «партии войны», за жестокое подавление русского восстания. Против Карла выступали магнаты Великого княжества Литовского во главе с братьями Радзивиллами. Они боялись усиления контрреформации и угрожали разорвать польско-литовскую унию.
Младший из братьев Ян-Казимир был кандидатом «мирной» партии во главе с канцлером Оссолинским. Эта группа ратовала за заключения мира с Хмельницким. Группировка Яна-Казимира, естественно, также хотела подавить восстание. Но через некоторое время, так как у Польши пока не было сил. Выиграть время, подготовить армию, успокоить и расколоть уступками бунтовщиков, а затем нанести внезапный смертельный удар. Также группировка Оссолинского и Яна-Казимира боялась, что Хмельницкий, не найдя общего языка с Варшавой, договорится с Москвой.
Ян-Казимир был воспитанником иезуитов. Орден иезуитов был, в сущности, мощнейшей спецслужбой папского престола. Задолго до восстания они трезво докладывали, как опасна ситуация в Малой Руси. Яна-Казимира готовили на трон, еще при жизни Владислава он заигрывал с мелкой шляхтой, показывал себя как противника панов. Распускались слухи о грядущем «добром короле».
Ян-Казимир направил своих тайных послов к Хмельницкому. Сулил добрый мир. Богдан этого и добивался, подыграл ему. Предъявил сейму ультиматум: если выберут Карла, то казаки возобновят наступление. Депутаты испугались, многие боялись за свои имения. В самой Варшаве было много участников битвы под Пилявцами, они распространяли панические настроения. Их хорошо охарактеризовал в своей летописи Грабянка: «Много ляхов в Варшаве собралось, и у всех заячьи уши, такой страх на них нагнал Хмельницкий, что едва сухого дереву треск услышав, что без души к Гданьску бежали и во сне не един кричал: «Вот Хмельницкий»! Это страх был использован партией королевича Яна. В ноябре 1648 года королем был избран Ян-Казимир.
В это время в Варшаву прибыло казачье посольство во главе Захарием Хмельницким (двоюродный брат гетмана). К королю прибыл и иезуит Мокрицкий, который сделал вывод, что сейчас Польша не может раздавить восставших. Хмельницкий поддерживал кандидатуру Яна-Казимира. Условия перемирия были умеренными: чтобы не было никакой унии и униатов, сохранность православия; реестр в 12 тыс. казаков; казаки получали права литовских татар (равные шляхетским); никаких польских гарнизонов на Русской украйне; гетман избирался самими казаками и был под властью только короля; полное прощение всем повстанцам; казаки имели право выходить в море, когда захотят и любым числом.
Король и сейм приняли решение заключить перемирие с казаками. Хмельницкий был признан гетманом. В ближайшее время к нему собирались направить комиссаров для вручения ему знаков гетманской власти и ведения переговоров