Контрнаступление ВСУ уже началось

Информационное сопровождения контрнаступления ВСУ, запланированного на весну, все больше напоминает нападение уличной шпаны в темном переулке. Практически ежедневно из Киева звучат противоречивые мнения о том, готовы ли украинские военные к реальной активизации боевых действий. Могут ли обновленные и перевооруженные бригады сделать что-то серьезное в плане наступления.
Надо признать, что такая «игра в демократию» украинских военных и политиков делает свое дело. Мы действительно верим в то, что контрнаступление будет! Верим даже при том, что Интернет полон сообщениями от реально воюющих пользователей о том, что практически ежедневно то на одном, то на другом участке ЛБС становится очень жарко. Верим даже тогда, когда солдаты и офицеры прямо называют то, что делают вэсэушники, разведкой боем.
Да, сегодня перейти в полноценное наступление сложно. Пока что погода не способствует использованию тяжелой военной техники. При этом все прекрасно знают, природа вполне может после дождливой весны быстро «высушить лужи». Произойдет это не за месяц-полтора, а за неделю. Солнышко и ветерок быстро высушат поля, и всё: танки вполне смогут атаковать.
Мне кажется, нам стоит несколько изменить подход к оценке событий, происходящих на линии боевого соприкосновения. ВСУ уже начали контрнаступление! Я уже писал о том, что планы наступления готовят и согласовывают, вероятнее всего, в натовских штабах.
История последних операций альянса и успешное наступление ВСУ осенью показывают некоторую зашоренность западных штабов. Они довольно часто используют уже проверенные и успешные решения. Думаю, и весенняя кампания будет из числа именно таких операций.
По крайней мере, проведение разведки боем на разных участках фронта, активный поиск слабых мест в нашей обороне, говорит именно об этом. Выявлять слабые места и бить именно там. В случае реального успеха на каком-то участке, именно там вводить в бой главные силы. В одном из обзоров я писал о возможностях переброски частей и соединений украинской и Российской армии. 400 километров против почти 1 000!
Напомню, именно такую тактику использовал Залужный во время успешной операции осенью. В пользу этой версии говорит и то, что по большому счету Киеву неважно, на каком участке ЛБС контрнаступление будет иметь успех. Конечно, есть очень «вкусные направления», вроде Мариуполя или Черноморского побережья. Но противник прекрасно понимает, что именно там созданы самые серьезные оборонительные сооружения.
Приближается или не приближается время «Ч»?
Увы, исходя из того, что противник активизировался в поисках наших слабых мест, «разбудил» свои спящие ДРГ на нашей территории, судя по последним событиям и по изменившейся риторике украинских политиков, наступления следует ожидать в ближайшие недели, возможно, даже в ближайшие дни, если учесть, с какой «любовью» нынешние украинцы относятся к своим предкам – победителям фашизма.
Посмотрите, как резко поменялась позиция украинского МО Резникова в вопросе готовности ВСУ к наступлению. Это прямая цитата из выступления министра одному из украинских телеканалов:
«Мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше по решению и пониманию ситуации Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда».
Далее следует ещё более сенсационное заявление. Сенсационное для западного обывателя, но не для нас. Резников прямо говорит, что ВСУ имеет все необходимое для наступления. Согласитесь, очень резонансное заявление. Особенно на фоне выступлений Зеленского и того же Резникова о том, что ВСУ практически «безоружны» перед грозной Россией.
Да и Зеленский вдруг заявил практически о том же. Помните, сколько раз этот псевдоруководитель Украины выступал на различных международных мероприятиях, где буквально со слезами на глазах просил наступательное вооружение и самолеты. И вдруг:
«Мы будем наступать до того, как у нас появятся F-16… затягивать контратаку больше нет возможности».
Как видите, по аналогии в Адольфом Шикльгрубером, в своей речи украинский мини-Гитлер «перешел на крик». Он явно усиливает военную истерию среди украинцев. Эти самые обыватели уверены, что наступление принесет разгром Российской армии и раздрай внутри нашей страны.
А это, в свою очередь, и есть победа Украины, по их мнению. Это должно стать источником репараций от Москвы, сделающих всех украинцев миллионерами... Конечно, кое-кто из наших читателей с усмешкой воспринимает эти желания украинцев, но… Эта идея глубоко внедрялась в головы граждан Украины достаточно долгое время и вытравить её оттуда будет сложно. Это идея фикс Украины.
Таким образом, повторюсь, контрнаступление будет в любом случае. Военная машина запущена и работает именно на это наступление. Остановить её уже невозможно. Теперь «или грудь в крестах, или голова в кустах». Опять же, напомню, Киев ставит на это наступление почти всё. Причем жизни простых украинцев, будь то военные или гражданские, теперь стоят в списке приоритетов достаточно далеко от первого места.
Правда ли, что «Россия ничего не делает», чтобы предотвратить…
Опять вынужден упрекнуть нас, журналистов и блогеров, в однобокости информации. Читаешь сообщение об очередном ударе по тылам украинской армии и поражаешься тому, что подавляющее большинство авторов акцентирует внимание именно на том, что выгодно Украине. Гибель мирных жителей, не удачная работа наших летчиков, артиллеристов, операторов БПЛА, а разрушение какого-то дома.
Лично меня взбесило такое отношение к своей Армии и своим гражданам. Напомню последний резонансный случай. Попадание украинской ПВО, ракеты комплекса С-300, в многоэтажный жилой дом и, параллельно, попадание в автобус в Донецке. Причем прилет в Донецке не вызывает никаких вопросов с точки зрения того, кто стрелял.
Любой читатель может лично провести исследование на тему, что больше обсуждалось в российских СМИ и соцсетях. Понятно, что «личная статистика» будет разной, но уверен, что ракета в дом будет на первом месте. Кто-то будет писать о том, что такое бывает на войне, кто-то доказывать, что это не наша ракета, кто-то сетовать на «косорукость» военных с той или иной стороны. Но… погибшая девочка, которая родилась и погибла на войне, не так интересна – как выяснилось.
Вернемся к вопросу купирования возможностей ВСУ к наступлению. К тому, как наши солдаты и офицеры «лупят по морде лица» или «режут хвосты» украинским подразделениям. Опять же, буду использовать наиболее свежие на сегодня данные, которые можно легко проверить. В частности, выступление официального представителя МО РФ генерала Игоря Конашенкова.
Итак, 1 мая Конашенков заявил о нанесении удара по тылам ВСУ ракетами воздушного и морского базирования. По «объектам военно-промышленного комплекса Украины». Особенно удачно отработали по очень давно анонсированной цели – железнодорожному узлу в Павлограде. Описывать этот налет, я думаю, не имеет смыла.
Несмотря на мгновенный запрет для жителей Павлограда выкладывать в сеть результаты налета, наши военкоры нашли способ найти такие кадры и выложить их в сеть. Жители города в реале испытали, что такое мини-апокалипсис. Когда дрожит земля, когда ночью становится светло, как днем, когда вылетают оконные рамы от взрывов, когда в него летят снаряды и ракеты от РСЗО.
В дополнение ко всем прочим сообщениям скажу, кроме боеприпасов и горючего в Павлограде находились сразу несколько бригад, предназначенных для наступления на Запорожском направлении. Они именно там пополнялись личным составом и техникой. Думаю, после налета их потребности в доукомплектовании существенно увеличились.
Но кроме удара по Павлограду, были и другие, менее эффектные для визуальной картинки попадания. В том же Угледаре был уничтожен командно-наблюдательный пункт, штабы и объекты логистической инфраструктуры. Уничтожалось всё. От штабов до боевой техники и вооружения.
Предвижу вполне резонный, с точки зрения обычного человека, вопрос. То, что необходимо уничтожать инфраструктуру, было понятно всем. Железнодорожные станции, мосты и прочие объекты, восстановить которые в короткие сроки невозможно. А как же это сегодня влияет на подготовленные к наступлению части и соединения ВСУ? Почему не стирают тех, кто уже непосредственно у ЛБС?
Попробуем ответить на этот вопрос.
Я уже писал о мечтах любого артиллерийского командира о боеприпасах. Точно так же мечтают и летчики, и танкисты, и связисты... Мечтают все, просто потому, что на фронте всегда чего-то не хватает. Утром было, потом бой, и опять нету. Впрочем, я помню и обратные ситуации. Когда что-то прихватили у противника, а управлять этим «что-то» некому.
Начну с того, почему вообще налеты на украинские тылы стали более эффективны?
Мы много говорили о том, что наших летчиков «приземлила» ПВО ВСУ, напичканная западными системами. Каждый боевой вылет в таких условиях становится подвигом. Но вэсэушники стали готовить наступление. И для того, чтобы прикрыть наступающих от налетов авиации, им необходимо переместить системы ПВО ближе к ЛБС.
Те, кто следит за сообщениями военкоров, наверное, обратили внимание на достаточно частые видео уничтожения именно систем ПВО. Попадание в такую установку практически гарантирует ее уничтожение. Поэтому обычно такие ЗРК тщательно охраняют и скрывают от глаз разведки противника.
А теперь перенесемся туда, где эти установки находились раньше. А это именно те объекты, которые и подверглись нападению. Получается, украинцы, пытаясь усилить ПВО для будущего наступления, резко сократили количество ЗРК в тылу. Чем и воспользовались наши.
О чем сегодня пишут военкоры? О том, что особое внимание Российская армия уделяет старым добрым комплексам С-300, установкам «Бук» и... самоходкам «Гепард». Именно «Гепарды» способны эффективно бороться с вертолетами. Это и есть помощь обороне, которую после уничтожения ПВО хорошо поддержат наши пилоты.
«Вишенкой на торте» станет упоминание о том, что уничтожен химический завод в Павловске. Вроде бы не очень существенный факт. Но это только на первый взгляд. Этот завод является ключевым в украинской программе разработки и производства противокорабельных ракет «Нептун» и реактивных снарядов «Ольха-М». К тому же, именно на этом заводе производятся ВВ боеприпасов для оперативно-тактических комплексов «Гром-2».
В целом же, мне кажется, именно этот налет показал украинцам тот вариант действий, которые предпримет Россия сразу же после начала наступления. Теперь вэсэушник не будет действовать как нож в масле. Тылы будут отсечены сразу же. Возможности пополнения наступающих частей и эвакуации из этих частей будут максимально минимизированы.
Так что мы работаем над тем, чтобы у украинской армии не появлялось желания пополнить ряды могил с флагами на ближайшем кладбище.
Вместо заключения
Возвращаясь к началу материала, скажу, удары Российской армии по стратегически важным военным объектам Украины точно не порадовали не только украинских, но и западных генералов и политиков. По крайней мере, на одном из направлений их мечты превратились в пшик. Уничтожен стержневой логистический узел и важнейший химический завод.
Уверен, что это привело к серьезной корректировке планов противника. Возможно, даже к тому, что ВСУ вообще откажутся от наступления на этом направлении. Но это чисто теоретически. Вышек я писал о неповоротливости военной машины. Значит, наступать будут так, как сказал Зеленский. «Пойдем с тем, что есть в наличии»... А это существенно облегчает задачу нашим подразделениям, обороняющим данное направление.
И ещё. Об этом я тоже буду писать свои мысли. Украина, как и обещала, все-таки навалила кучки своего навоза нам под дверь во время Первомая. Выглядело это не так грандиозно, как анонсировалось, но все равно неприятно. Увы, но сегодня Первое мая не такой грандиозный праздник, как когда-то. Но совсем скоро действительно великий праздник – День Победы. Думаю, и этот праздник не останется без пакостей от бывших братьев.
Украинцы так и не поняли, что за всеми их пакостями последует ответка. Думаю, стоит поразмыслить об их обучении. Не понимают своим умом – научим осознавать рефлексами. Как когда-то академик Иван Петрович Павлов обучал своих собак – вырабатывал условный рефлекс...