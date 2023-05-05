Контрнаступление ВСУ уже началось

Приближается или не приближается время «Ч»?

«Мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше по решению и пониманию ситуации Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда».

«Мы будем наступать до того, как у нас появятся F-16… затягивать контратаку больше нет возможности».

Правда ли, что «Россия ничего не делает», чтобы предотвратить…

Вместо заключения