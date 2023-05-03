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С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250

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С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250

Российская промышленность продолжает совершенствование линейки авиационных боеприпасов. Из обычных (так называемых гравитационных бомб) создаются планирующие и корректируемые авиабомбы, которые за последнее время сумели нанести значительный ущерб противнику на самых различных участках проведения спецоперации. В частности, используются планирующие варианты ФАБ-500, которые уже доказали свою значительную эффективность, позволяя самолётам поражать цели, не входя в зону действия вражеской ПВО.


Линейка авиационных боеприпасов совершенствуется и за счёт изменения вариантов использования авиабомб меньшего калибра. Например, это ФАБ-250.

Собеседник ТАСС, представляющий военно-промышленную отрасль, говорит о том, что обычные ФАБ-250 оснащают специальным оперением и навигационной системой. Это переводит обычные авиабомбы к варианту планирующих. Такие авиабомбы способны поражать наземные цели на расстоянии до 80 км (в горизонтальной проекции) от точки сброса.

Отмечено, что носителями таких планирующих авиабомб являются бомбардировщики Су-34.

Ранее сообщалось, что планирующие авиабомбы стали эффективно применяться против объектов размещения украинских резервов на Артёмовском и Северском направлениях. Поражены десятки целей в районе Часова Яра, Константиновки, Дружковки, а также Славянска и Краматорска. С их помощью только на этих участках СВО ликвидированы более 4,5 тысяч военнослужащих армии противника и иностранных наёмников.
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20 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:17
    +6
    Судя по роликам с мест ударов эффективность планирующих бомб очень высокая...разрушения фатальные...очень хорошо.
    Можно уничтожать укрепрайоны укронациков с наименьшими затратами и потерями...так держать.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:19
      +6
      ФБ пишет, что рано или поздно и их сбивать научатся. Так что пока не научились, надо отрываться на полную катушку.
      А так да, судя по роликам - очень много радости детишкам принесла
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:26
        +3
        Свидомым для того чтобы научится сбивать такие ФАБы нужно нормальное ПВО сначала создать а не разрозненные установки разного типа по разным местам лепить. Скорее всего не так быстро это произойдет. если конечно их ПВО не будут управлять опытные операторы с Запада.
      2. Бодипанчер
        Бодипанчер Сегодня, 06:29
        +4
        Излучающего тепло двигателя нет, корпус бомбы очень прочный по сравнению с ракетой. Для ПВО очень непростая цель.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:32
          +3
          Вот пока есть у наших такое преимущество - наваливать свидомым полную пилотку огурцов. Не жалея ! По полной, экономя дорогие в производстве ракеты.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:23
      +3
      Точность КАБ достигает 0,7-0,9.Учитывая что мощность БЧ у этой бомбы выше чем у ракеты,отсюда и результат
  2. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:19
    -3
    Вещь нужная, но я подозреваю, что стоимость примерно равна стоимости ракеты воздух - поверхность и стоимость самой бомбы там незначительная.
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 06:34
      +6
      В ракете очень сложные двигатель и сопла, композитный корпус высокой прочности. Планирующая бомба это крылья, рули и простейший электронный блок. Стоимость на порядки ниже чем у ракеты.
  3. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 06:23
    +6
    Хорошая новость! ФАБ 250 достаточно чтобы поразить почти любой склад или расположение противника. Если новость о скорой кончине укроПВО соответствует действительности (судя по косвенным признакам так и есть), то нациков ждут очень весёлые времена)
  4. HermancarloS10
    HermancarloS10 Сегодня, 06:27
    -1
    Сколько таких бомб есть у российской армии? Надеюсь, десятки тысяч...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:29
      +1
      Вы извините, но прям вот так тут точное количество устройств и сообщили, ага. ЩАЗ.
      Это закрытая информация.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:39
        +3
        Цитата: Nexcom
        Это закрытая информация.

        Ага... smile вон вагнеровцы показали склады со времен СССР с миллионами ППШ и патронами к ним...так что даже боюсь прикидывать сколько у нас складов с бомбами со времен Советского Союза сохранилось...точно знает только Генштаб.
        Боеприпасов припасено на не сколько войн вперед.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:42
          +2
          Дык это ж хорошо, если ФАБов полно. Какая разница когда они были произведены? Главное чтобы взрыватель сработал и устройство сдетонировало. А крылья и прочее - сделают, привинтят и отправят "посылку дорогим друзьям".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +4
    ФАБ-250 оснащают специальным оперением и навигационной системой. Это переводит обычные авиабомбы к варианту планирующих
    Главное, что серьезно взялись за это направление и первые результаты на лицо после начала применения ФАБ-500. А, что еще важно самолет может начинать бомбометание не входя в зону армейского ПВО ВСУ.
    способны поражать наземные цели на расстоянии до 80 км
    У американских поставляемых Киеву только 30-40 км.
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 06:48
      +3
      + российские бомберы всегда летят под прикрытием Су-35 которые отрабатывают по вскрытым системам ПВО и авиации противника. У ВСУ с этим все печально, возможно массовое применение планирующих авиабомб и послужит тем самым переломным моментом который все ждут.
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 06:42
    +3
    Жаль, что не сразу , могли еще в Сирийской компании. Дошли, до модернизации авиабомб 250,500,1500 до планирующих. А, результат прекрасный. Как, в известной поговорке: « дешево, но сердито».
  7. dmmyak40
    dmmyak40 Сегодня, 06:51
    0
    Понятно, почему не указан автор сего опуса... "Так называемые ГРАВИТАЦИОННЫЕ бомбы...'.
    Сразу становится понятно, что это - перевод с английского языка без нормальной редактуры. Слово "свободнопадающие" явно не для ВО.
    Всё по Жванецкому: "Никто не знает они ж - специалисты!"
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:23
      0
      А,какая здесь требуется редактура? Всего лишь указан западный термин,сути не меняет.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:55
    +1
    Хорошая новость для наших парней на фронте плохая для укронацистов и тем кто писал здесь пасквили с критикой , что КАБ-500 никуда не годятся, нужны КАБ-250.
  9. maiman61
    maiman61 Сегодня, 07:06
    +1
    Я почему то уверен, что на китайский завод приходят крупные заказы на крылышки с GPS наведением и они моментально выполняют этот заказ, ведь платят хорошие деньги. И никаких санационных ограничений нет, ведь это не оружие.