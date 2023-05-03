Военное обозрение
Войти Регистрация

Ночные удары позволили поразить средства ПВО, узлы связи и пункты дислокации личного состава противника в Киевской, Сумской, Кировоградской областях и под Херсоном

7
Ночные удары позволили поразить средства ПВО, узлы связи и пункты дислокации личного состава противника в Киевской, Сумской, Кировоградской областях и под Херсоном

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение поражения целям на контролируемых противником территориях. Происходило это на различных направлениях, в том числе в тыловых для ВСУ районах.


Сообщается о нанесении удара по объекту размещения личного состава противника в Сумской области.

Также удары нанесены по целям на правобережной, оккупированной ВСУ, части Херсонской области. В частности, поражены объекты размещения личного состава так называемой «гвардии наступления», защитные сооружения украинской армии, узлы связи.

Российские дроны-камикадзе в течение ночи отработали по целям в столичном регионе Украины, а также в Кировоградской области. Сообщается о том, что применяемая тактика позволила уничтожить несколько зенитных ракетных комплексов противника под Киевом и к югу от украинской столицы.

Поражение нанесено объектам противника и в Черкасской области.

Тем временем поступают сообщения о том, что в результате недавнего ракетного удара по объектам ВСУ в днепропетровском Павлограде были ликвидированы несколько военнослужащих украинской нацгвардии. Названы фамилии двоих из них. Это Богдан Мадура и Евгений Клесов. Об этом сообщает командование Нацгвардии Украины. И это после того, как киевский режим заявлял, что российские войска «нанесли удар по гражданским объектам», не уточняя, что же на этих «гражданских» объектах детонировало в течение почти 40 минут.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:34
    +6
    киевский режим заявлял, что российские войска «нанесли удар по гражданским объектам», не уточняя, что же на этих «гражданских» объектах детонировало в течение почти 40 минут


    Дык кондиционеры, вестимо, рвались... Что еще может взрываться на "гражданских" объектах....
    Недавно шароварные сообщали - якобы по складу с зерном попали наши. Угу - там тоже минут 20 детонировало...

    Шароварных вот так почитаешь, и задумаешься - как же опасно дома кондей держать...
    lol И пшено в пакетах... wassat
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:38
    +1
    В Павлограде был взрыв как рванул ядерный боеприпас..И только двух нацгадов схоронили?Не верю
    1. bayard
      bayard Сегодня, 07:17
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .И только двух нацгадов схоронили?Не верю

      ПХЗ находится на самом краю города , за вокзалом . Основные и самые опасные корпуса производственные , ещё дальше , а хранилища ТТ в ракетных ступенях - ещё дальше , на самом периметре заводсткой территории , которая очень большая . Все цеха обвалованы , дабы в случае взрыва , ударная волна уходила вверх и не шла на город . Были ли обвалованы хранилища со ступенями "Молодцев" и "Тайфунов" , не знаю , но судя по тому , что город уцелел , а погибших всего два , обваловка была . И она сработала .
      Те двое погибших хоть и названы нацгвардейцами , на самом деле обычные ВВшники полка охраны внутренних войск , в нём (полку) всегда срочники служили прежде . Сейчас не знаю . Но они занимались исключительно охраной режимных объектов - ПХЗ и ПМЗ . Расквартирован полк на территории завода . И если больше никто не погиб , то спасла именно обваловка и то , что сдетонировала лишь малая часть ТТ , а остальное просто выгорело . Да и сама взрывная волна была довольно "мягкой" , я видал и пожестче - когда под Донецком "Точка" в склад с гексогеном прилетела . Тоже ночью . Тоже очень плотная низкая облачность . В Донецке тогда во многих районах стёкла повыносило , с рамами ... на куда большем расстоянии . А над местом взрыва взрывной волной облака , которые в три слоя были , и такие же плотные как над Павлоградом , разметало и просто испарило в радиусе на многие километры ... А над Павлоградом облака на месте остались , это хорошо видно на кадрах . Так что взрывная волна была "мягкая" , детонация - растянутая во времени , а дождь , низкая облачность и влажность под 100% , обеспечили абсорбцию продуктов сгорания .
      Мне тоже сообщили о двух погибших и десятках раненых ... Ночь была , люди спали , это тоже повлияло , что ни на улицах , ни на заводе людей не было особо , а хранилища так вообще на отшибе и обвалованы .
      Так что всё так и есть .
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:40
    +2
    Ну попало и попало: они же наших детей убивают, так что не взыщите: "сопутствующий ущерб".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +2
    поражены объекты размещения личного состава так называемой «гвардии наступления», защитные сооружения украинской армии, узлы связи
    Так широко разрекламированная Зеленским "гвардия наступления" продолжает нести потери еще не начав наступать. И это очень хорошо. К началу наступления моральный дух уже будет если не подорван постоянными ударами российских войск и значительными потерями, то пошатнется точно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:51
      +4
      Вот и надо наваливать свидомым так, чтобы у них к дате контрнаступа ничего не осталось - ни ЛС, ни техники, ни боеприпасов, ни ГСМ. Не будет перечисленного - не будет и контрнаступа.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:02
    +1
    Не думаю, что такие выборочные удары существенно подорвут наступательный потенциал бандеровцев. Как обычно, не охвачены объекты на их западных границах. Ну, Вы знаете- по списку...