В ночное время суток российские войска продолжили нанесение поражения целям на контролируемых противником территориях. Происходило это на различных направлениях, в том числе в тыловых для ВСУ районах.
Сообщается о нанесении удара по объекту размещения личного состава противника в Сумской области.
Также удары нанесены по целям на правобережной, оккупированной ВСУ, части Херсонской области. В частности, поражены объекты размещения личного состава так называемой «гвардии наступления», защитные сооружения украинской армии, узлы связи.
Российские дроны-камикадзе в течение ночи отработали по целям в столичном регионе Украины, а также в Кировоградской области. Сообщается о том, что применяемая тактика позволила уничтожить несколько зенитных ракетных комплексов противника под Киевом и к югу от украинской столицы.
Поражение нанесено объектам противника и в Черкасской области.
Тем временем поступают сообщения о том, что в результате недавнего ракетного удара по объектам ВСУ в днепропетровском Павлограде были ликвидированы несколько военнослужащих украинской нацгвардии. Названы фамилии двоих из них. Это Богдан Мадура и Евгений Клесов. Об этом сообщает командование Нацгвардии Украины. И это после того, как киевский режим заявлял, что российские войска «нанесли удар по гражданским объектам», не уточняя, что же на этих «гражданских» объектах детонировало в течение почти 40 минут.