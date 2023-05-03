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Пресса США: Украина засекретила данные по планируемому контрнаступлению, опасаясь утечки

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Пресса США: Украина засекретила данные по планируемому контрнаступлению, опасаясь утечки

Украина поменяла планы контрнаступления и держит в секрете некоторые детали предстоящей операции, не сообщая их даже своим союзникам из США. В Киеве опасаются, что от американцев произойдет очередная "утечка" и это поставит под угрозу все задумки Генштаба ВСУ, пишет Politico.


Американское издание ссылается на некие источники в Европе, которые утверждают, что Украина отказалась от обмена информацией по предстоящему контрнаступлению, в первую очередь скрыв данные о его сроках, задействованных силах и вероятных направлениях основных ударов. Все это прикрывалось заявлением, что предыдущая информация, известная Вашингтону, "утекла" от американцев. Поэтому и было принято решение о переносе сроков операции.

Впрочем, это официальная версия для печати, все, кому нужно, те все знают, включая американцев, поскольку советники из США принимали самое деятельное участие в разработке плана контрнаступления ВСУ. Да и представитель Белого дома Джон Кирби совсем не удивился заявлению Киева заявив, что отсутствие информации о начале наступательной операции не является сюрпризом для США.

На данный момент не известно, когда точно ВСУ перейдут в контрнаступление, но ожидать его стоит в ближайшее время. По мнению экспертов, украинская армия ударит в тот момент, когда земля окончательно просохнет и не будет той грязи, в которой сейчас тонет военная техника. Сроки называются разные, от середины мая до июня-июля, но дальше затягивать Киеву никто не даст. За более позднее начало наступления ратует главком ВСУ Залужный, против выступает глава офиса Зеленского Ермак и его ставленник Сырский. По направлениям удара тоже не все ясно, наиболее вероятным называют "южное" на Токмак и Мелитополь с последующим выходом на Крым, но и не исключают, что Киев ударит на Донбассе.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:38
    0
    Украина засекретила данные по планируемому контрнаступлению, опасаясь утечки


    Засекретили ???? Да там все кому не лень трындели про контрнаступ. Везде где только можно. Секретчики....
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:43
    +1
    Все это уже напоминает сценарий дешёвого спектакля, где ради пиара Зеленский спокойно жертвует жизни людей ради собственного мнимого рейтинга.
    Ну а по сути - разве до этого данные о контрнаступлении, равно как и о любой иной операции не были секретными?
    Ощущение, что утратив милы в реальности, сожгя резервы в Бахмуте, теперь Зеленский разворачивает "наступление" в интернете, пока под этот шут не наберёт нового мяса.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:53
      0
      По словам замглавы Херсонской области контрнаступление всук началось.Работают наши артиллеристы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +1
    В Киеве опасаются, что от американцев произойдет очередная "утечка"
    Киев скрывает данные от Сша опасаясь утечки? А как тогда понимать анонсированные даты наступления от украинских официальных лиц (правда с постоянным сдвигом начала). Темнят и причем как американцы, так и украинцы. Главная причина скорее всего в другом - в неготовности на сегодняшний день сил и средств к масштабному наступлению, а уж тем более с прорывом в Крым.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:49
    +1
    Шёл третий месяц разговоров о чубатом наступлении...
    Все уже успокоили , истерия прошла и смотрим на это реально.
    Думаю Крым им нафиг не нужен, не до Крыма им сейчас - так "помелочи" пакастить конечно будут, им нужна реальная цель.
    К сожалению силы у них есть, копят уже более полугода.
    Конечно наши ракетно-беспилотные удары им кровь портят, но не за бываем про "надувные матрасы", которые чехи шьют днём и ночью.
    Вот думаю пойдут они в район Мариуполя, рассечь попытаются нашу вытянутую оборону, поэтому то они и упираются в Александрове и Марьинке - похоже на плацдарм для наступления.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:15
      0
      Александров находится под Москвой,Артемочск-Вы хотели сказать.Я согласен,что удар (один из ударов)будет наносится именно на Мариуполь.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:50
    0
    задумки Генштаба ВСУ.

    Зная пакостный нрав укронациков можно предположить, что бить они будут в тылу исподтишка в спину.
    Пока инициатива в войне на их стороне в этом плане...мы находимся в состоянии ожидания удара...не очень хорошая позиция в войне...если только не собираемся изматывать противника материально и физически с его ресурсами.
  6. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:53
    -1
    Про прошлое наступление они почти за полгода предупредили, что будет осенью. И осенью ударили. Да так неожиданно!

    Про это наступление тоже загодя предупреждают. Но тут акцент поменялся. Они готовы ударить вот-вот начиная ещё с зимы. И вполне могут тянуть эту канитель до осени, накапливать в это время западное тяжелое вооружение, а там опять неожиданно ударить. Расчет на то, чтобы противника держать в постоянном напряжении и готовности, до тех пор, пока не привыкнет и не расслабится.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:56
      0
      Ну если известно что будет контрнаступление, как же это тогда неожиданно то будет?
      Только очень посредственный военачальник будет не готов, зная что наступление готовится.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:56
    0
    " -Не слыхала, когда начнут?
    - А, як гроши различат, так и начнут! " (с). Ну, это несколько видоизмененная цитата великого Гоголя.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:11
    0
    Полная хрень, при том, что приказ на контрнаступление озвучен непосредственно США(пора мол платить по счетам, "показывать результат") или марионеткой США Столтенбергом недавно. Американцы - не тупые, как говорил Задорнов. Они просто наглухо оболваненные собственной пропагандой. Вот такая чернуха у них пролазит - именно по этой причине, там все просто - то радио сказали, значит правда. В том их и слабость, что они распространяют такую чернуху окрест, не понимая. что не все в мире такие болванчики как они и 2 плюс 2 еще складывать умеют.
    В результате их пропаганда на весь мир традиционно дает обратный эффект - доказывая, что они тупо брешут
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:14
    0
    Наступление будет и им нужен результат!
    Есть одно место, где сухо, почва как раз для Леопардов и прочих Абрамович ей и им нужно как воздух - Приднестровье с их складами вооружений и сорвать его можем только контрударом во фланг со стороны Крыма.