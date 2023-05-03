Пресса США: Украина засекретила данные по планируемому контрнаступлению, опасаясь утечки

Украина поменяла планы контрнаступления и держит в секрете некоторые детали предстоящей операции, не сообщая их даже своим союзникам из США. В Киеве опасаются, что от американцев произойдет очередная "утечка" и это поставит под угрозу все задумки Генштаба ВСУ, пишет Politico.Американское издание ссылается на некие источники в Европе, которые утверждают, что Украина отказалась от обмена информацией по предстоящему контрнаступлению, в первую очередь скрыв данные о его сроках, задействованных силах и вероятных направлениях основных ударов. Все это прикрывалось заявлением, что предыдущая информация, известная Вашингтону, "утекла" от американцев. Поэтому и было принято решение о переносе сроков операции.Впрочем, это официальная версия для печати, все, кому нужно, те все знают, включая американцев, поскольку советники из США принимали самое деятельное участие в разработке плана контрнаступления ВСУ. Да и представитель Белого дома Джон Кирби совсем не удивился заявлению Киева заявив, что отсутствие информации о начале наступательной операции не является сюрпризом для США.На данный момент не известно, когда точно ВСУ перейдут в контрнаступление, но ожидать его стоит в ближайшее время. По мнению экспертов, украинская армия ударит в тот момент, когда земля окончательно просохнет и не будет той грязи, в которой сейчас тонет военная техника. Сроки называются разные, от середины мая до июня-июля, но дальше затягивать Киеву никто не даст. За более позднее начало наступления ратует главком ВСУ Залужный, против выступает глава офиса Зеленского Ермак и его ставленник Сырский. По направлениям удара тоже не все ясно, наиболее вероятным называют "южное" на Токмак и Мелитополь с последующим выходом на Крым, но и не исключают, что Киев ударит на Донбассе.