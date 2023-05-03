Военнослужащий 46-й бригады ВСУ: Если мы будем и дальше тянуть время, то до контрнаступления можем и не дожить

Мы давно ждём начала контрнаступления, мы готовы к нему. Мы пополнили запасы.

Они уже постоянно наносят удары по переднему нашему краю своей авиацией . Если мы будем и дальше тянуть время, то до контрнаступления можем и не дожить.

Россия могли не знать, где оно будет, но теперь, возможно, уже и знают.