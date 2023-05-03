Военнослужащий 46-й бригады ВСУ: Если мы будем и дальше тянуть время, то до контрнаступления можем и не дожить

Украинские военнослужащие крайне негативно реагируют на то, когда чиновники различного ранга анонсируют «скорое начало контрнаступления ВСУ». Один из таких недовольных стал героем интервью американского телеканала CNN. Его назвали Артуром и заявили о том, что его бригада «готова к контрнаступлению, но у Артура оно вызывает серьёзную обеспокоенность».
Из интервью американских репортёров с украинским военнослужащим, который, судя по репортажу входит в личный состав 46-й бригады ВСУ (ДШВ) и находится в составе подразделения в Запорожской области:
Мы давно ждём начала контрнаступления, мы готовы к нему. Мы пополнили запасы.
По словам украинского военнослужащего, «бригаду активно поддерживают волонтёры, жертвуя средства на покупку беспилотников, приборов ночного видения, одежды, автомобилей».
Американские репортёры поинтересовались у украинского военнослужащего о том, что же в таком случае у него вызывает беспокойство.
«Артур» заявил, что беспокоит его, например, то, что чем больше идёт ожидание со стороны ВСУ, тем больше и чаще российская армия бьёт по складам, пунктам размещения личного состава.
Военнослужащий ВСУ:
Они уже постоянно наносят удары по переднему нашему краю своей авиацией. Если мы будем и дальше тянуть время, то до контрнаступления можем и не дожить.
Украинский военный отмечает, что у ВС РФ есть большие объёмы данных о размещении украинских войск, что доказывается фактом постоянного нанесения ударов по таким целям.
Вдобавок интервьюируемый американскими репортёрами «Артур» посетовал на то, что фактор внезапности от контрнаступления утрачен, так как «сложно начать наступать внезапно, когда о наступлении кричит каждый смартфон».
Из интервью:
Россия могли не знать, где оно будет, но теперь, возможно, уже и знают.