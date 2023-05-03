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Удар украинского беспилотника назван наиболее вероятной причиной возгорания резервуаров с топливом в Тамани

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Удар украинского беспилотника назван наиболее вероятной причиной возгорания резервуаров с топливом в Тамани

Фото иллюстрационное



Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Тамани, пожару присвоен высший ранг сложности, на месте работают пожарные расчеты, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем ТГ-канале.

Причина возгорания резервуаров с нефтепродуктами в поселке Волна на данный момент не установлена, но наиболее вероятной называется удар украинского беспилотника. Официального заявления по данному факту пока нет, на месте продолжается тушение пожара, работает большое количество техники, угрозы гражданским объектам нет.

Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Угрозы для жителей населенного пункта нет

- заявил глава региона.

По словам местных жителей, пожар начался в ночное время, примерно в 2 часа ночи, ему предшествовали два взрыва в районе топливных резервуаров. Кто-то якобы видел в ночном небе след от пролетевшего беспилотника, кто-то слышал непонятный свист. В общем, все склоняются к тому, что атаку на резервуары произвел украинский беспилотник или беспилотники.

Стоит отметить, что версия с ударом украинского дрона наиболее вероятная и вполне укладывается в тактику диверсий и терактов, применяемую украинскими спецслужбами. Учитывая череду происшествия на нашей территории, можно прогнозировать, что это не последний инцидент такого рода. Стоит ожидать более массового применения беспилотников Украиной, а также терактов на железной дороге и объектах критической инфраструктуры.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:10
    +1
    Ну если они полностью провалят контрнаступ, то заготовленные для наступления беспилотники явно полетят по нашей гражданской инфраструктуре. К сожалению.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:10
    +2
    Как с этим бороться?Местных утырков кончать на месте,а государство террористов на уничтожение.Без этих двух логичных действий это все будет продолжатьсч
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:12
      +1
      Ну если вместо повышенного внимания на объектах продолжится "щелканье клювом", то увы...
      Один состав пустили под откос - кое-кто не проникся ситуацией вот и второй пустили под откос....

      Так же и тут.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 07:16
        +1
        Ловить укродиверсантов занятие так себе, это можно до бесконечности делать...здесь опять же надо ставить вопрос об уничтожении Буданова и его заместителей...а также всего руководства СБУ...иначе эта бодяга с диверсиями и террактами не закончится никогда.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:18
          +1
          Допустим ликвидируют Буданова и всю верхушку СБУ. Так ведь других назначат - и продолжат они заниматься тем же самым... Зеля ведь открыто заявил про терракты и диверсии на нашей территории. Пока не уничтожим всю эту хунту нациков - так оно и будет, к сожалению...
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 07:21
            +1
            Цитата: Nexcom
            Допустим ликвидируют Буданова и всю верхушку СБУ. Так ведь других назначат - и продолжат они заниматься тем же самым...

            Назначат конечно...только новым руководителям надо еще войти в курс дела, восстановить все связи, наработать новые связи и опыт...а это все отнимает драгоценное время и ресурсы...на этом пути они неизбежно будут совершать ошибки и провалы, что нам только на руку...и конечно же это снизит масштаб диверсий и террактов.
            Опыт Судоплатова и СМЕРШа в ВОВ очень бы тут помог.
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 07:24
              0
              Здесь комплексно надо поступать, ИМХО. Вместе с уничтожением определенных структур необходимо уничтожать и их материально-техническую базу. Чтобы им нечем было пакостить. Но как это сделать?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:10
    0
    А кто сказал ,что вероятная причина возгорания резервуара ,украинский беспилотник.Кондратьев об этом ни чего пока не говорит.Почему спрашиваю ,если не подтвердится,что бы было кого " расстрелять".
  4. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 07:13
    +2
    Получается нужно освобождать Причерноморье, чтобы не было плацдарма....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:21
      0
      Цитата: Ратибор_А
      Получается нужно освобождать Причерноморье, чтобы не было плацдарма....

      "Наказать змеюку отрезанием хвоста... по самые уши!" ~(C)
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:20
    0
    Происходящее очень показательно! И говорит в первую очередь о качестве подготовки. Как бы мы ни смеялись над хохлом. а в партизанской войне мы ему проигрываем еще больше чем в информационной. Всем итак понятно, что атаковать будут ж/д и нефтебазы, но это ничего не меняет, каждый день взрывы...
    А где наши действия на территории врага? Выходит, украинец нашел эффективный и дешевый способ нам вредить. А мы при наличии авиации, ракет и много другого тупо оправдываемся с голубого глаза...