Удар украинского беспилотника назван наиболее вероятной причиной возгорания резервуаров с топливом в Тамани

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Резервуары с нефтепродуктами загорелись в Тамани, пожару присвоен высший ранг сложности, на месте работают пожарные расчеты, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем ТГ-канале.
Причина возгорания резервуаров с нефтепродуктами в поселке Волна на данный момент не установлена, но наиболее вероятной называется удар украинского беспилотника. Официального заявления по данному факту пока нет, на месте продолжается тушение пожара, работает большое количество техники, угрозы гражданским объектам нет.
Держу ситуацию на контроле. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Угрозы для жителей населенного пункта нет
- заявил глава региона.
По словам местных жителей, пожар начался в ночное время, примерно в 2 часа ночи, ему предшествовали два взрыва в районе топливных резервуаров. Кто-то якобы видел в ночном небе след от пролетевшего беспилотника, кто-то слышал непонятный свист. В общем, все склоняются к тому, что атаку на резервуары произвел украинский беспилотник или беспилотники.
Стоит отметить, что версия с ударом украинского дрона наиболее вероятная и вполне укладывается в тактику диверсий и терактов, применяемую украинскими спецслужбами. Учитывая череду происшествия на нашей территории, можно прогнозировать, что это не последний инцидент такого рода. Стоит ожидать более массового применения беспилотников Украиной, а также терактов на железной дороге и объектах критической инфраструктуры.