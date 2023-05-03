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Американские аналитики спрогнозировали возможное оставление ВСУ Херсона к концу июня 2023 года

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Американские аналитики спрогнозировали возможное оставление ВСУ Херсона к концу июня 2023 года

К концу июня 2023 года украинские формирования могут оказаться в такой ситуации, что им придется оставить Херсон. Об этом сообщили в очередном аналитическом обзоре эксперты Института изучения войны США.


По утверждению американских аналитиков, на Донецком фронте ВСУ несут очень большие потери. Это значительно ослабляет возможности украинской армии для обороны позиций на Запорожском и Херсонском направлениях. Имеющиеся в наличии у Киева резервы ускоренными темпами перебрасываются к Артемовску (Бахмуту). Этот город, точнее то, что от него осталось, президент Украины Владимир Зеленский упорно не желает оставлять. В итоге – и большие потери лучших сил, и невозможность концентрации на других направлениях.

О том, что украинские военные покидают Херсон, уже начали рассказывать местные жители. Российские военные корреспонденты сообщают, что сейчас активно обсуждаются кандидатуры на должности глав администраций пока еще контролируемых ВСУ районов и городов Запорожской области, включая и город Запорожье. Нет сомнений, что российская армия планирует вернуть контроль над правобережьем Днепра в Херсонской области и завершить освобождение Запорожской области.

Американские аналитики утверждают, что ВСУ необходимо как можно скорее перейти к контрнаступлению. Если оно будет провалено, то у формирований киевского режима просто не останется иного выхода, как отступать из Херсона и Запорожской области.

Кроме того, контрнаступление украинскому режиму необходимо и для того, чтобы отчитаться перед западными покровителями: мол, не зря финансирование получаем. Однако все говорит о том, что в Киеве очень боятся начинать контрнаступление, поскольку его итоги могут быть непредсказуемыми. Если брошенные в контрнаступлении войска будут разгромлены и уничтожены, это станет началом конца режима Зеленского.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:52
    +1
    Начало конца зелебобы было когда он гримасничал на встрече с ВВП и западными партнерами, только этого тогда еще никто не понимал или в серьез не воспринимал. Зря его тогда за стол посадили с серьезными людьми, он тогда еще из роли шута не вышел...... Представьте историческую Ялтинскую встречу глав + 1 шут? Вот и итог.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:55
    -2
    Я вот прогнозирую драп ВСУ до Измаила и Киева в 2024 году.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    +1
    им придется оставить Херсон.
    Я уже как-то писал, что заметно меняется риторика Института изучения войны Сша. От победных фанфар ВСУ "отважно защищающих Европу от российских варваров" и ежедневно "наносящим поражение ВС РФ" до, сначала о трудном положении ВСУ в связи с нехваткой западной техники и снарядов, а затем о вынужденном оставлении территорий. Даже те кто на голубом глазу врал все это время с расчетом на западного обывателя начинают спускаться с небес на землю. Что лишний раз подтверждает отнюдь не прекрасное состояние ВСУ и их возможности на перспективу.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 08:13
      +6
      Нет, если смотреть оригинал, то она не меняется (и никакого заявления об оставлении Херсона там, естественно, нет). ISW даже среди западных исследователей считаются неоправданно оптимистичными из-за заявлений, что атака на Бахмут "достигла кульминации" (и её интенсивность должна была пойти на спад).
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:57
    +2
    Если брошенные в контрнаступлении войска будут разгромлены и уничтожены, это станет началом конца режима Зеленского.

    Надеюсь процесс пойдет глубже, режим клоуна может сменить режим другого фашиста, хотелось бы увидеть возвращение территории обратно в СССР
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:58
    +10
    Кто это решил, что украинец уйдет из Херсона? В ВОВ, чтобы освободить Херсон был нанесен удар на Николаев. Четыре армии форсировали Днепр выше по течению и атаковали немца с северного направления + две армии стояли на левом берегу и осуществляли поддержку. Фашист в итоге вынужденно эвакуировался из обоих городов. А сейчас каким макаром мы собираемся брать Херсон? И если собираемся, то возникает вопрос, а нахрена оттуда ушли добровольно???
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:05
    +10
    Ага. Бахмут не оставляют, несмотря на тяжелейшие потери, а Херсон оставят. Просто так. Без боя. Плацдарм на правом берегу. Ну да.
  7. squid
    squid Сегодня, 08:05
    +7
    Автор даже подписываться постеснялся...
  8. Eduard Petrov
    Eduard Petrov Сегодня, 08:12
    +3
    Добровольно оставят Херсон? Это крайне сомнительно, мягко говоря.
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:17
    +1
    К черту американские, английские, немецкие анализы. Украинцы не должны отдыхать, всегда двигаться. Мало сна, мало восстановления приносит мало концентрации. Меньше концентрации не разумный план. Мало сна, мало восстановления — меньше сил для борьбы. Украинцы не должны чувствовать себя сильными и защищенными.

    Вчера было 9-летие Одессы, сегодня-завтра хорошее время для возмездия.

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  10. Snay
    Snay Сегодня, 08:52
    0
    Цитата: Михаил-Иванов
    А сейчас каким макаром мы собираемся брать Херсон? И если собираемся, то возникает вопрос, а нахрена оттуда ушли добровольно???


    Предательство имело место на самом верху...