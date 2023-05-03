Американские аналитики спрогнозировали возможное оставление ВСУ Херсона к концу июня 2023 года

К концу июня 2023 года украинские формирования могут оказаться в такой ситуации, что им придется оставить Херсон. Об этом сообщили в очередном аналитическом обзоре эксперты Института изучения войны США.По утверждению американских аналитиков, на Донецком фронте ВСУ несут очень большие потери. Это значительно ослабляет возможности украинской армии для обороны позиций на Запорожском и Херсонском направлениях. Имеющиеся в наличии у Киева резервы ускоренными темпами перебрасываются к Артемовску (Бахмуту). Этот город, точнее то, что от него осталось, президент Украины Владимир Зеленский упорно не желает оставлять. В итоге – и большие потери лучших сил, и невозможность концентрации на других направлениях.О том, что украинские военные покидают Херсон, уже начали рассказывать местные жители. Российские военные корреспонденты сообщают, что сейчас активно обсуждаются кандидатуры на должности глав администраций пока еще контролируемых ВСУ районов и городов Запорожской области, включая и город Запорожье. Нет сомнений, что российская армия планирует вернуть контроль над правобережьем Днепра в Херсонской области и завершить освобождение Запорожской области.Американские аналитики утверждают, что ВСУ необходимо как можно скорее перейти к контрнаступлению. Если оно будет провалено, то у формирований киевского режима просто не останется иного выхода, как отступать из Херсона и Запорожской области.Кроме того, контрнаступление украинскому режиму необходимо и для того, чтобы отчитаться перед западными покровителями: мол, не зря финансирование получаем. Однако все говорит о том, что в Киеве очень боятся начинать контрнаступление, поскольку его итоги могут быть непредсказуемыми. Если брошенные в контрнаступлении войска будут разгромлены и уничтожены, это станет началом конца режима Зеленского.