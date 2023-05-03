Публикация в Foreign Policy: Украинские войска нацелились на район, где на атомной станции находятся русские

Украинские войска нацелились на район, где на атомной станции находятся русские.

Запорожская - крупнейшая в Европе атомная электростанция, которая обеспечивала около 20 процентов потребности Украины в электроэнергии в мирное время - находится на переднем крае войны. Даже небольшое действие, преднамеренное или случайное, может вызвать аварию на объекте с разрушительными последствиями для жизни людей и окружающей среды.

Они считают военную операцию по возвращению ЗАЭС более привлекательной, нежели сидеть сложа руку и ждать ядерной катастрофы, пока Россия использует АЭС как военную базу.

Единственное решение – вернуть АЭС военным путём. Я уверен, что наши военные достаточно умны, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

В крупном зарубежном издании Foreign Policy вышла статья обозревательницы Анчал Вохры (Anchal Vohra), посвящённая анонсированному украинскому контрнаступлению. Ситуация в западной медиасреде сегодня сложилась таким образом, что об этом наступлении не пишут только самые ленивые. Как заявил интервью американскому CNN военнослужащий 46-й аэромобильной бригады ВСУ, «контрнаступление потеряло фактор внезапности, так как о нём кричит любой смартфон».Анчал Вохра, занимаясь обзором подготовки ВСУ к контрнаступлению, пишет, что оно «чревато ядерным кризисом».Из публикации в FP:По её словам, планы наступления ВСУ на этом направлении (а речь о Запорожском направлении) «несут неявную ядерную угрозу»:Автор пишет о том, что Зеленский в день 37-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС заявлял об «опасности новой ядерной катастрофы и о ядерном шантаже, который устраивает Россия». По словам Анчал Вохры, из беседы с рядом украинских «экспертов», удалось узнать следующее:Заявления членов миссии МАГАТЭ о том, что Запорожскую АЭС Россия в качестве военной базы точно не использует, а размещает там лишь подразделения охранения важного объекта, в материале FP, конечно же, не приводятся.Зато цитируется А.Харченко, возглавляющий исследовательский энергетический центр в Киеве. По его словам, вести переговоры с Россией по вопросу ЗАЭС бесперспективно, а вместо этого нужно возвращать контроль над атомной станцией военным путём:К лучшему – это как? Устроить ракетный обстрел атомной станции или использовать террористические методы с подрывами ЛЭП и другой инфраструктуры атомного объекта?..