Военное обозрение
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Публикация в Foreign Policy: Украинские войска нацелились на район, где на атомной станции находятся русские

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Публикация в Foreign Policy: Украинские войска нацелились на район, где на атомной станции находятся русские

В крупном зарубежном издании Foreign Policy вышла статья обозревательницы Анчал Вохры (Anchal Vohra), посвящённая анонсированному украинскому контрнаступлению. Ситуация в западной медиасреде сегодня сложилась таким образом, что об этом наступлении не пишут только самые ленивые. Как заявил интервью американскому CNN военнослужащий 46-й аэромобильной бригады ВСУ, «контрнаступление потеряло фактор внезапности, так как о нём кричит любой смартфон».


Анчал Вохра, занимаясь обзором подготовки ВСУ к контрнаступлению, пишет, что оно «чревато ядерным кризисом».

Из публикации в FP:

Украинские войска нацелились на район, где на атомной станции находятся русские.

По её словам, планы наступления ВСУ на этом направлении (а речь о Запорожском направлении) «несут неявную ядерную угрозу»:

Запорожская - крупнейшая в Европе атомная электростанция, которая обеспечивала около 20 процентов потребности Украины в электроэнергии в мирное время - находится на переднем крае войны. Даже небольшое действие, преднамеренное или случайное, может вызвать аварию на объекте с разрушительными последствиями для жизни людей и окружающей среды.

Автор пишет о том, что Зеленский в день 37-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС заявлял об «опасности новой ядерной катастрофы и о ядерном шантаже, который устраивает Россия». По словам Анчал Вохры, из беседы с рядом украинских «экспертов», удалось узнать следующее:

Они считают военную операцию по возвращению ЗАЭС более привлекательной, нежели сидеть сложа руку и ждать ядерной катастрофы, пока Россия использует АЭС как военную базу.

Заявления членов миссии МАГАТЭ о том, что Запорожскую АЭС Россия в качестве военной базы точно не использует, а размещает там лишь подразделения охранения важного объекта, в материале FP, конечно же, не приводятся.

Зато цитируется А.Харченко, возглавляющий исследовательский энергетический центр в Киеве. По его словам, вести переговоры с Россией по вопросу ЗАЭС бесперспективно, а вместо этого нужно возвращать контроль над атомной станцией военным путём:

Единственное решение – вернуть АЭС военным путём. Я уверен, что наши военные достаточно умны, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

К лучшему – это как? Устроить ракетный обстрел атомной станции или использовать террористические методы с подрывами ЛЭП и другой инфраструктуры атомного объекта?..
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17 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:53
    0
    У них, украинцев, есть еще две рабочих АЭС: надо просто показать им, как оно может быть: разнести операционные залы на обоих. P.S. Напоминаю, что такие цели, как АЭС я являются законными при ведении боевых действий.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:07
      0
      В случае катастрофы на любой АЭС взрыв будет очень грязным. Как Чернобыль.

      Достанется всем. Ветер и до Америки изотопы донесет...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:15
        +1
        Цитата: Ilya-spb
        Ветер и до Америки изотопы донесет...

        До Америки не донесет, а вот Европу всю накроет. Только вот в Европе нет умных голов, за них думают США и им безразлично накроет ли радиация Европу или нет.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:31
        +1
        В статье не хватает маленьких деталей с описанием фактического состояния ЗАЭС. Все реакторы заглушены и стоят в режиме охлаждения. Сама станция э/энергию не вырабатывает, а лишь потребляет для работы систем охлаждения и контроля. На станции есть автономные источники энергии (ДЭС), на случай прекращения подачи э/энергии извне. И вот тут самое интересное, что зачем-то обходят стороной все наши СМИ. Подачу э/энергии по ЛЭП извне, продолжает вести Украина. Иногда треплет нервы кратковременными перебоями, заставляя запускать дизели, но снова и снова возобновляет такую подачу, демонстрируя свою "добрую волю" и ключевую роль в поддержании ядерной безопасности на станции. Странно, что у нас нет возможности избавиться от этой зависимости, используя ЛЭП идущие от ЗАЭС по нашей территории на Мелитополь, Бердянск и др. winked
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 07:54
    +1
    Европоиды считают, что если ЗАЭС зафонит им не достанется? belay
    Какой наивняк.
    Сами будут виноваты, что своего клоуна не одёрнули. Да поздно будет.
    Хотя всегда проще обвинить во всём Россию.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    0
    Единственное решение – вернуть АЭС военным путём. Я уверен, что наши военные достаточно умны, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
    Были бы "достаточно умны", то не обстреливали ЗАЭС создавая угрозу катастрофы на ядерном объекте. А пока имеем то, что имеем - укронацисты не остановятся ни перед чем, а тем более понимая, что территории не вернуть и им на них не жить. Преступный режим - преступные действия.
  4. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 08:05
    +1
    В случае массированной атаки укробандеровцами ЗАЭС считаю возможным применять тактическое ядерное оружие.

    Это прямая угроза безопасности России.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:16
      +2
      Вы предлагаете пугать британию, применив тактическое ЯО по территориям, которые в будущем будут наши?
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:29
        0
        Цитата: Владимир М
        Вы предлагаете пугать британию, применив тактическое ЯО по территориям, которые в будущем будут наши?

        wassat wassat wassat А зачем нам в будущем британские пустоши? Пусть оправдывают своё название.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 08:33
          +1
          Так в том то и вопрос, что товарищ предлагает лупить ТЯО по своим территориям.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:35
      -1
      По каким целям применять ТЯО? Не по прилегающей же территории, типа Кривого Рога или Запорожья. ТЯО следует применять только по Ровенской АЭС, с целью полного её разрушения и загрязнения окружающей её территории радионуклидами. Это далеко от России, и не рассматривается даже в перспективе, как интересующая РФ территория со всех точек зрения. Зато это территория, на которуюб положила глаз Польша. Самый идеальный вариант применения, других полезных вариантов как-то не видно.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:59
        0
        А вы уверены, что гадость с Ровенской АЭС не принесет в Запорожье и Кривой рог? Я думаю британцы будут довольны.
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 09:17
          0
          Розу ветров специалисты определят. В любом случае, максимальная концентрация радиоактивного загрязнения будет на Волыни, по опыту Чернобыля - в радиусе 30 км.
        2. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 09:23
          0
          З.Ы. Надо привыкать к мысли, что ограниченный ядерный конфликт неизбежен. Да, это плохо. Недалёк день, когда альтернативы тактическому ядерному оружию не останется. Морально надо быть к этому готовыми и иметь ответственность применить ядерное оружие без колебаний. На кону стоит, без шуток, будущее цивилизации.
  5. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:30
    0
    Район Энергодара - наиболее подходящий для форсирования Днепра. Судя по подготовке, украинцы намерены поставить дымовую завеесу и легкими силами форсировать днепр по примеру Гудериана.
    С Уважением
  6. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 08:31
    +1
    Цитата: Иезекиль 25-17
    У них, украинцев, есть еще две рабочих АЭС: надо просто показать им, как оно может быть: разнести операционные залы на обоих. P.S. Напоминаю, что такие цели, как АЭС я являются законными при ведении боевых действий.

    Не самое умное решение с учетом того что ветер может пойти в сторону РФ и Белоруссии. И последствия устранения аварии растянется на сотни лет.
  7. vet
    vet Сегодня, 09:39
    +1
    Вот, видимо, так выглядит "демилитаризация и денацификация" Украины по Путину. Печально. Насколько он доверял окружавшим его подхалимам, насколько был оторван от жизни и насколько далек от истинного понимания дел, когда принимал решение о начале СВО. Надеюсь, хоть сейчас что-то понимает? Или до сих пор верит бодрым докладам?