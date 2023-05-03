Американское издание: Немецкие САУ PzH 2000 оказались неспособны действовать в условиях весенней распутицы

Западная военная техника, поставленная ВСУ союзниками, оказалась не приспособленной к интенсивной эксплуатации, а также погодным условиям нам Украине. Применение немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000 в условиях весенней распутицы оказалось невозможно, пишет New York Times.
Командование украинской группировки на Запорожском направлении было вынуждено вывести из зоны боевых действий все немецкие САУ PzH 2000 по причине невозможности их применения в условиях непогоды. Затяжные дожди превратили землю в трясину и немецкие гаубицы буквально тонут в ней, не в состоянии двигаться. Именно это стало причиной отвода самоходок в тыл. Причем самостоятельно убыть они не смогли, пришлось их эвакуировать.
Кроме того, пишет издание, немецкие гаубицы оказались слишком нежными для местных условий. В них очень много чувствительной электроники, которая выходит из строя из-за попадания влаги и грязи. Украиским солдатам приходится надевать специальные ботинки или тапочки, чтобы не запачкать все внутри. Кроме того, каждая САУ оснащена специальным пылесосом для уборки грязи.
А вот у советских самоходных пушек "Пион" проблем с грязью нет. Металлические гусеницы "с когтями" вгрызаются в любую поверхность и позволяют машине самостоятельно двигаться даже в грязи. При этом они надежные и безотказные. Немецкие САУ и танки оснащены резиновыми гусеницами, которые больше подходят для плоских и твердых поверхностей.
В Германии эти гаубицы хранятся в специальных гаражах с климат-контролем – на украинском поле боя таких условий однозначно нет
- сообщает NYT.
Если погода не поменяется, применять немецкие САУ в наступлении будет очень сложно, резюмирует американское издание.