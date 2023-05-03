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Американское издание: Немецкие САУ PzH 2000 оказались неспособны действовать в условиях весенней распутицы

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Американское издание: Немецкие САУ PzH 2000 оказались неспособны действовать в условиях весенней распутицы

Западная военная техника, поставленная ВСУ союзниками, оказалась не приспособленной к интенсивной эксплуатации, а также погодным условиям нам Украине. Применение немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000 в условиях весенней распутицы оказалось невозможно, пишет New York Times.


Командование украинской группировки на Запорожском направлении было вынуждено вывести из зоны боевых действий все немецкие САУ PzH 2000 по причине невозможности их применения в условиях непогоды. Затяжные дожди превратили землю в трясину и немецкие гаубицы буквально тонут в ней, не в состоянии двигаться. Именно это стало причиной отвода самоходок в тыл. Причем самостоятельно убыть они не смогли, пришлось их эвакуировать.

Кроме того, пишет издание, немецкие гаубицы оказались слишком нежными для местных условий. В них очень много чувствительной электроники, которая выходит из строя из-за попадания влаги и грязи. Украиским солдатам приходится надевать специальные ботинки или тапочки, чтобы не запачкать все внутри. Кроме того, каждая САУ оснащена специальным пылесосом для уборки грязи.

А вот у советских самоходных пушек "Пион" проблем с грязью нет. Металлические гусеницы "с когтями" вгрызаются в любую поверхность и позволяют машине самостоятельно двигаться даже в грязи. При этом они надежные и безотказные. Немецкие САУ и танки оснащены резиновыми гусеницами, которые больше подходят для плоских и твердых поверхностей.

В Германии эти гаубицы хранятся в специальных гаражах с климат-контролем – на украинском поле боя таких условий однозначно нет

- сообщает NYT.

Если погода не поменяется, применять немецкие САУ в наступлении будет очень сложно, резюмирует американское издание.
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20 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:54
    +6
    Вот и получается, что на чистеньких полигонах экспериметнальные образцы техники демонстритуют высокие показатели своих боевых качеств,а вот в серийном применении вне полигона- так результаты ощутимо ниже.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:02
      +3
      На полигоне инженеры и специально хорошо обученные экипажи этой техникой пользуются. Обслуживание заводское. Совсем не те условия что на ЛБС.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 09:09
      0
      . Украиским солдатам приходится надевать специальные ботинки

      Как? А случайные ботинки не канают? Специальную операцию для них приготовили, а они не хочут!
  2. Комментарий был удален.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:57
    +2
    Все правильно, нужно хаять все немецкое вооружение...., партнеры они такие. Вот почему полосатые свои абрашки до сих пор и не дают.... Все правильно, рынок нужно под себя переделывать.....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:58
      +2
      Да неее, амерское хаять не положено шароварным. Это ж амерское !
      А вот немецкое можно - там какой то Шольц-колбаса все это поставил свидомым. Его все кому не лень поливают.... laughing
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:14
      +2
      Цитата: Uprun
      нужно хаять все немецкое вооружение.

      Собственно, в этом весь смысл. Несмотря на то, что все вообще вооружение НАТО разработано для паркета и показушек, немцы этим страдают меньше всего, хотя тоже страдают - пример с резинками на гусянке. Но тут суть в том, кому пойдут заказы на восполнение арсеналов НАТО, опустошенных Окраиной? Вот и начали орать в три горла.
      Интересно, а как они скажут про приспособленность авиадесантируемой гаубицы Три Топора при условии отсутствия транспорта воздушного для нее в природе? Может расскажут, как при их буксировке за кормой накатники стеклопластиковые разлетаются от каменюк из-под колес? wink
      Ну укра жаловалась, мол, "повреждаются"
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:58
    +1
    Это наследственное: Фердинанды и Королевские Тигры тоже не особо ездили по русскрй грязи.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:08
      +4
      Это наследственное: Фердинанды и Королевские Тигры тоже не особо ездили по русскрй грязи.

      Если быть точнее, Фердинанды применялись только во время Курской битвы, затем их отправили в Европу, а Королевские тигры не воевали на нашей территории, когда их выпустили, мы уже освободили нашу страну.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:58
    +1
    Я не понял ,на украинской территории прям за линией ЛБС идут дожди а у нас солнце.Может у них водилы что то мудрят ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:00
      +2
      Может они спецом ломают чтобы на передовую не попадать ?
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:06
    0
    Ну что же, остаётся чувакам посоветовать к каждой САУ-паркетнику приобрести асфальтоукладчик.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:09
      +1
      А погода? Влажность воздуха и т.д. ? Тогда и ангар надо строить на позиции с климат-установкой внутри. laughing
  7. termos
    termos Сегодня, 08:10
    0
    Что и требовалось доказать: немецкая техника горазда только папуасов разгонять, когда никто активно не мешает работать, обслуживать технику, и не приходиться шхериться по всяким болотам, чтобы сверху не накрыли. Как только условия становятся чуточку сложнее тепличных - начинаются проблемы, вой и удивление в духе "как же наша манна небесная обгадилась".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:57
      0
      так то "папуасы" тоже могут ответить. хотя бы и дедушкой РПГ-7.
      а в Ираке (видел видео в инете) так "папуасы" в населенном пункте подползали к стоящему Абрамсу и забрасывали коктейлем Молотова - дешево и сердито. И горел этот Абрамс.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:11
    +1
    Западная военная техника, поставленная ВСУ союзниками, оказалась не приспособленной к интенсивной эксплуатации, а также погодным условиям нам Украине
    А НАТОвские стратеги, в т.ч. немецкие этого не смогли предусмотреть. Понятно, в планах победным маршем по автострадам и до Москвы, а на деле "забыли про овраги".
    В Германии эти гаубицы хранятся в специальных гаражах с климат-контролем – на украинском поле боя таких условий однозначно нет
    Наверное вместо солидола используются смазки с ароматизаторами, вместо антифриза (если они его вообще применяют) коктейли из бара, а пыль сдувают девочки из ближайшего стриптиз-бара? Кучеряво живут, но это пока кучеряво.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:15
      -1
      Они наверно без чернения траков их вообще в бой не выпускают - типа не поедет... wassat
  9. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:37
    0
    Они вообще то не собирались в России их использовать. Делали для своих территорий. А у них по полям ездить нет смысла ибо дорог полно.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:49
      0
      А войны только вдоль дорог идут?
      Или с дорог в Европе все страны насквозь простреливаются?
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 08:38
    +1
    Немец уже не тот ?:)
    Но радоваться преждевременно - эти изделия могут хорошо показать себя в обороне,даром они явно не пропадут..
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:59
    0
    Цитата: Павел_Свешников
    Они вообще то не собирались в России их использовать. Делали для своих территорий. А у них по полям ездить нет смысла ибо дорог полно.

    Собирались, не собирались... Факт в том, что их именно для этого и поставили в итоге.