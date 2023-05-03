Командование ВСУ назвало сомнительное количество сбитых российских БПЛА после ударов по украинским объектам

Ночью объекты военного назначения на территории Украины подверглись очередной атаке беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Эти удары прокомментировали и в командовании воздушных сил Украины.
По утверждению украинских военных, российская армия атаковала с помощью дронов объекты в регионах Украины с двух направлений. Во-первых, БПЛА летели с севера – со стороны Брянской области, во-вторых – с юга, с восточного побережья Азовского моря.
Как отметили в командовании воздушных сил Украины, для отражения атак БПЛА ВС РФ были задействованы средства противовоздушной обороны командований ВСУ «Центр», «Восток» и «Юг». Однако далее начинается самое интересное. В ВСУ утверждают, что из 26 запущенных этой ночью беспилотных летательных аппаратов украинским силам ПВО удалось сбить 21 беспилотник.
Между тем, сообщается о том, что ночью были поражены объекты ВСУ, включая средства ПВО и узлы связи, в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской областях Украины, а также в районе оккупированного украинскими формированиями российского Херсона.
Само собой, все эти прилеты не могли быть осуществлены лишь пятью «не сбитыми» дронами, если оценивать масштабы последствий ударов. Например, только под Киевом было уничтожено несколько зенитных ракетных комплексов ПВО ВСУ – не одним же беспилотником. В Сумской области российские войска нанесли удары по местам размещения личного состава ВСУ – опять же, не одним дроном явно.