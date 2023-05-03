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Командование ВСУ назвало сомнительное количество сбитых российских БПЛА после ударов по украинским объектам

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Командование ВСУ назвало сомнительное количество сбитых российских БПЛА после ударов по украинским объектам

Ночью объекты военного назначения на территории Украины подверглись очередной атаке беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Эти удары прокомментировали и в командовании воздушных сил Украины.


По утверждению украинских военных, российская армия атаковала с помощью дронов объекты в регионах Украины с двух направлений. Во-первых, БПЛА летели с севера – со стороны Брянской области, во-вторых – с юга, с восточного побережья Азовского моря.

Как отметили в командовании воздушных сил Украины, для отражения атак БПЛА ВС РФ были задействованы средства противовоздушной обороны командований ВСУ «Центр», «Восток» и «Юг». Однако далее начинается самое интересное. В ВСУ утверждают, что из 26 запущенных этой ночью беспилотных летательных аппаратов украинским силам ПВО удалось сбить 21 беспилотник.

Между тем, сообщается о том, что ночью были поражены объекты ВСУ, включая средства ПВО и узлы связи, в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской областях Украины, а также в районе оккупированного украинскими формированиями российского Херсона.

Само собой, все эти прилеты не могли быть осуществлены лишь пятью «не сбитыми» дронами, если оценивать масштабы последствий ударов. Например, только под Киевом было уничтожено несколько зенитных ракетных комплексов ПВО ВСУ – не одним же беспилотником. В Сумской области российские войска нанесли удары по местам размещения личного состава ВСУ – опять же, не одним дроном явно.
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:04
    +2
    В ВСУ утверждают, что из 26 запущенных этой ночью беспилотных летательных аппаратов украинским силам ПВО удалось сбить 21 беспилотник.


    Откуда они знают сколько наши запустили? Наши же им не докладываются. Или шароварные сидят и считают - сколько летит. И только потом начинают их сбивать? laughing
    1. Татьяна Першина
      Татьяна Першина Сегодня, 08:09
      +2
      Это Вы ещё УНИАН не читали - там пишут, что сбили ВСЕ!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:12
        0
        Это Вы ещё УНИАН не читали


        Да на чорта мне такое читать? Я потом зомбированно прыгать с кастрюлей на голове вовсе не хочу - свидомое украинство говорят заразно, через УНИАН передается. lol
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:08
    +2
    Это обычная тупая пропаганда, которой в Украине никто не верит. Прибывают пять дронов, но происходит двадцать попаданий.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:25
      +3
      А то,я гляжу что там тупой пропаганде не верят yes Не верили,не сражались бы так упорно
    2. Aken
      Aken Сегодня, 08:46
      +1
      Так дроны же с разделяющимися боеголовками.
  3. solar
    solar Сегодня, 08:09
    -4
    если оценивать масштабы последствий ударов. Например, только под Киевом было уничтожено несколько зенитных ракетных комплексов ПВО ВСУ...

    А это по чьим оценкам-то?
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 08:23
      -2
      Корреспондента ВО, вестимо. Здесь не ЛА, где голословные вбросы добром для пользователей не заканчиваются
      1. Татьяна Першина
        Татьяна Першина Сегодня, 08:46
        0
        У меня есть неплохой индикатор попаданий. На одном ресурсе ("Усадьба") после налётов российских ВО резко падает количество "правильных" сообщений с украинской стороны - значит нет энергоресурса и перебиты вышки.
  4. Комментарий был удален.
  5. Сергей Хорошов
    Сергей Хорошов Сегодня, 08:15
    0
    Вообще следовало бы призвать авиамоделистов со всей страны в зону СВО. Делать звенья беспилотников-авиамоделей и пускать их ложными целями, в момент основных ударов, либо между волнами. Опыта у них навалом, а стоимость копейки - всяко дешевле боеприпасов для их поражения.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:15
    +2
    Всё врут календари.а бандера нини
    Сказали бандеры:сбили 27 из26. Правда.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +3
    Как всегда у украинского бухгалтера дебет с кредитом не сходится. Но это уже стало закономерностью и исправлению не подлежит. Уже прогресс, что из 26 запущенных (по их данным) не сбили 28, а то и 36.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:19
    +3
    Вранье - один из видов оружия и методов ведения войны, это когда высовывают из-за угла разбитую рожу и кричат - А мне ни капельки не больно!
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:24
    +2
    Вариант что запущено 25 а сбито 27 не прокатывает только в одном случае ,что то мы завалили очень болезненное для НАТО.
  10. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:41
    +4
    Вы ничего не понимаете. Если беспилотник попал в ПВО, то это равнозначно тому, что ПВО попало в беспилотник. Главное, что они встретились. Поэтому и данные ВСУ обоснованные.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:48
    +2
    Первой умирает на войне правда... Так что сводки пресслужбы ВСУ читать не стоит.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:51
    +1
    Все правильно пишут о сбитых, а те что не сбили были резиновыми бомбами из анекдота эпохи СССР, до сих пор еще скачут.......
  13. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 09:03
    0
    а навстречу нашим бпла,летели украинские.....и к сожалению,долетели
  14. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:07
    0
    Например, только под Киевом было уничтожено несколько зенитных ракетных комплексов ПВО ВСУ – не одним же беспилотником.

    Нет несоответствие. ЗРК ПВО героическим тараном уничтожали беспилотников.